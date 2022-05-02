Оккупанты сначала привозят гуманитарку, а затем на этих же грузовиках вывозят трупы, - Мариупольский городской совет. ФОТО

Мариупольцы рассказывают о логистике "по-российски".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Как рассказывают находящиеся в городе мариупольцы, сначала оккупанты привозят наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов", - говорится в сообщении.

По словам местных, на фото один из таких грузовиков, который сначала привез подобие гуманитарной помощи, а затем в него погрузили убитых мирных жителей города.

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"Мир должен знать о военных преступлениях России против мирного населения Мариуполя и всей Украины", - отмечают в Мариупольском городском совете.