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Фото Война в Украине
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Мариуполь (4957) оккупация (8094) гуманитарная помощь (1107) труп (119)

Оккупанты сначала привозят гуманитарку, а затем на этих же грузовиках вывозят трупы, - Мариупольский городской совет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Мариупольцы рассказывают о логистике "по-российски".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Как рассказывают находящиеся в городе мариупольцы, сначала оккупанты привозят  наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов", - говорится в сообщении.

Оккупанты сначала привозят гуманитарку, а затем на этих же грузовиках вывозят трупы, - Мариупольский городской совет 01

По словам местных, на фото один из таких грузовиков, который сначала привез подобие гуманитарной помощи, а затем в него погрузили убитых мирных жителей города.

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"Мир должен знать о военных преступлениях России против мирного населения Мариуполя и всей Украины", - отмечают в Мариупольском городском совете.
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Топ комментарии
+5
Ето називаєтся - логістіка.
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02.05.2022 14:09
+4
Дамбасс порожняк не гонит
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02.05.2022 14:22
+2
То есть на расею везут. Без идентификации трупов. Потом окажутся в безвести пропавших или зверски замученных биндерафцами.
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02.05.2022 14:08
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тушки тудой - тушки сюдой: какая разница
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02.05.2022 14:10 Ответить
Ідіот! Це українські громадяни.
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02.05.2022 16:27 Ответить
андрофаги, вони такі
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02.05.2022 14:07 Ответить
Как говорится, главное не перепутать. Детям мороженное, бабе цветы
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02.05.2022 14:07 Ответить
То есть на расею везут. Без идентификации трупов. Потом окажутся в безвести пропавших или зверски замученных биндерафцами.
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02.05.2022 14:08 Ответить
Ето називаєтся - логістіка.
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02.05.2022 14:09 Ответить
Soylent Green по российскому.
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02.05.2022 14:14 Ответить
Окупанти спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи З них роблять тушонку та відправляють у бурятію
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02.05.2022 14:14 Ответить
Ти хоч читав заголовок до кінця?
"...а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків...".
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02.05.2022 16:30 Ответить
Россиянские федерасты - андрофаги(людоеды) и кацапы(живодеры),проще рашисты!Исторически даже свою страну не могут назвать цивилизованно.Это - нелюди.Вот и приносят зло всем соседям!
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02.05.2022 14:19 Ответить
Дамбасс порожняк не гонит
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02.05.2022 14:22 Ответить
Гадаю, що автори повідомлення відкрили сакральну таємницю кацапського харчування. Але ланцюжок починається саме з ВИВЕЗЕННЯ трупів. Потім їх переробляють додаючи добавки та консерванти, пакують, сортують і відправляють споживачам на парашу. Чому нга парашу? Щоб загрузити транспорт, що везе сюди щось. А відходи і сміття пакують у вигляді гуманітарки.
Тому новина повинна звучати так: На тих же фурах, що вивозять тіла, нам привозять гуманітарку.
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02.05.2022 14:47 Ответить
До речі, якщо серед читачів є такі, що пробували кацапську продукцію, то вони заперечувати мені не будуть. Смак огидній. У всього!
Особиливо зараз, коли не ввозять якісні консерванти, барвиники тощо.
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02.05.2022 14:49 Ответить
У тебе ідіота в голові консерванти!
Вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків.
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02.05.2022 16:32 Ответить
Вывозят убитых мариупольцев
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02.05.2022 14:48 Ответить
раzzея должна быть разрушена.
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02.05.2022 14:59 Ответить
 
 