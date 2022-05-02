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Оккупанты сначала привозят гуманитарку, а затем на этих же грузовиках вывозят трупы, - Мариупольский городской совет. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Мариупольцы рассказывают о логистике "по-российски".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.
"Как рассказывают находящиеся в городе мариупольцы, сначала оккупанты привозят наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов", - говорится в сообщении.
По словам местных, на фото один из таких грузовиков, который сначала привез подобие гуманитарной помощи, а затем в него погрузили убитых мирных жителей города.
"Мир должен знать о военных преступлениях России против мирного населения Мариуполя и всей Украины", - отмечают в Мариупольском городском совете.
Топ комментарии
+5 Олег Кущ 3c573107
показать весь комментарий02.05.2022 14:09
+4 calm
показать весь комментарий02.05.2022 14:22
+2 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий02.05.2022 14:08
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"...а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків...".
Тому новина повинна звучати так: На тих же фурах, що вивозять тіла, нам привозять гуманітарку.
Особиливо зараз, коли не ввозять якісні консерванти, барвиники тощо.
Вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків.