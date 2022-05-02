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Мариуполь стал огромным кладбищем военной техники российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Улицы Мариуполя заполнены уничтоженной военной техникой российских оккупантов.

В сети опубликовали соответствующие кадры по улицам Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь стал огромным кладбищем техники орды", – говорится в описании фото.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сначала привозят гуманитарку, а затем на этих же грузовиках вывозят трупы, - Мариупольский городской совет. ФОТО

Мариуполь стал огромным кладбищем военной техники российских оккупантов 01
Мариуполь стал огромным кладбищем военной техники российских оккупантов 02
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Топ комментарии
+12
Если бы не расстреливали технику орков, погибших не было бы? Женская логика.
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02.05.2022 14:51
+12
Тепер в Україні кіборги донецького аеропорту та кіборги Маріуполя. І ще багато кіборгів. Слава героям!
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02.05.2022 14:54
+8
Я навіть не уявляю скільки живої сили орків там поклали в Маріуполі...
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02.05.2022 15:36
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Это Фолл
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02.05.2022 14:25 Ответить
Типа как в Fallout?
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02.05.2022 15:05 Ответить
але ціною дисятків тисяч померлих..
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02.05.2022 14:42 Ответить
Если бы не расстреливали технику орков, погибших не было бы? Женская логика.
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02.05.2022 14:51 Ответить
Тепер в Україні кіборги донецького аеропорту та кіборги Маріуполя. І ще багато кіборгів. Слава героям!
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02.05.2022 14:54 Ответить
Я навіть не уявляю скільки живої сили орків там поклали в Маріуполі...
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02.05.2022 15:36 Ответить
это общага на шестом участке рядом с забором азовстали
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02.05.2022 15:47 Ответить
А эти фото, это кадры из видео, где расейский танк ради забавы методично расстреливает в упор общагу, в которой никого нет, кроме нескольких мирных пожилых людей, спрятавшихся в подвале.

https://www.youtube.com/watch?v=NLdJAhq2aew
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02.05.2022 23:43 Ответить
металлолом недалеко возить будет
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02.05.2022 16:32 Ответить
 
 