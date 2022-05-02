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Мариуполь стал огромным кладбищем военной техники российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Улицы Мариуполя заполнены уничтоженной военной техникой российских оккупантов.
В сети опубликовали соответствующие кадры по улицам Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь стал огромным кладбищем техники орды", – говорится в описании фото.
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