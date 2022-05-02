РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15262 посетителя онлайн
Фото Война в Украине
53 088 74
армия РФ (10592) Беларусь (6641) война (21978) Буча (350) военные преступления (615) Слідство.Інфо (23)

Белорус Колоцей командовал подразделением российских оккупантов в Буче и лично убил, по меньшей мере, четырех гражданских, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение белорусу Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Речь идет о четырех мужчинах, тела которых лежали возле строительных материалов на одной из улиц в Буче. У некоторых мужчин были связаны за спиной руки, следовательно, они были заложниками. Убийство произошло 18 марта, однако тела пролежали до начала апреля, пока в город не вошли украинские военные и правоохранители.

Как установили прокуроры, к расстрелу был причастен 35-летний белорус Сергей Колоцей. Он командовал одним из подразделений российских оккупантов, совершавших геноцид в Буче. Некоторых мирных жителей они брали в плен и пытали, а других расстреливали прямо на улице.

Белорус Колоцей командовал подразделением российских оккупантов в Буче и лично убил, по меньшей мере, четырех гражданских, - СМИ 01

Момент убийства видели несколько свидетелей. Один из них смог даже записать на видео эти события, где видно место расстрела и момент, когда один из оккупантов поднимает руку с оружием и затем раздается выстрел.

Смотрите: "Элитные" псковские десантники становятся военными сразу после школы, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Свидетели узнали Сергея Колоцея на видеозаписи из белорусского почтового отделения, где камера зафиксировала, как мародеры отправляли награбленное в Украину имущество своим родственникам в Россию. Согласно почтовым документам и видеозаписи, Колоцей отправлял в город Ульяновск крышку от багажника автомобиля.

Белорус Колоцей командовал подразделением российских оккупантов в Буче и лично убил, по меньшей мере, четырех гражданских, - СМИ 02

Журналисты "Слідства.Інфо" по просьбе правоохранителей помогли идентифицировать личность Сергея Колоцея, проанализировав его лицо на видеозаписи и его данные из почтовых документов.

Белорус Колоцей командовал подразделением российских оккупантов в Буче и лично убил, по меньшей мере, четырех гражданских, - СМИ 03

Подозреваемый Колоцей родился и вырос в белорусском городе Мозыре. Долгое время занимался единоборствами, выступал на локальных соревнованиях. В своих соцсетях указывает, что затем переехал в Россию, в частности, в Москву.

По данным прокуратуры, Колоцей имеет отношение к подразделению Росгвардии. Вместе с другими подразделениями российских оккупантов он вторгся на территорию Украины, утверждают украинские правоохранители.

Белорус Колоцей командовал подразделением российских оккупантов в Буче и лично убил, по меньшей мере, четырех гражданских, - СМИ 04
Белорус Колоцей командовал подразделением российских оккупантов в Буче и лично убил, по меньшей мере, четырех гражданских, - СМИ 05
Белорус Колоцей командовал подразделением российских оккупантов в Буче и лично убил, по меньшей мере, четырех гражданских, - СМИ 06
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+56
Здохне як тарган знайдуть і голову відкрутять
показать весь комментарий
02.05.2022 14:41
+48
Ничего удивительного. Лукашенко таких ребят использовал для убийств своих политических оппонентов еще в двухтысячных. Да и у нас достаточно вспомнить убийство Гонгадзе и Черновола. Но потом Кучму отодвинули от таких дел.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:40
+38
Хорошо, что фотку засветили. Падение ***** не за горами, а за ним и бацька долго не удержится. Тогда эта мразь за все ответит.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего удивительного. Лукашенко таких ребят использовал для убийств своих политических оппонентов еще в двухтысячных. Да и у нас достаточно вспомнить убийство Гонгадзе и Черновола. Но потом Кучму отодвинули от таких дел.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:40 Ответить
Не вбивайте його коли зустріните. Я йому гарантую гітлерівську Катинь. Спечу живцем
показать весь комментарий
02.05.2022 15:50 Ответить
Яму с известью? Это было бы хорошо.
показать весь комментарий
02.05.2022 22:30 Ответить
к убийствам Гонгадзе и Черновола Кучма не имеет отношения. это все делало фсб в Украине. оно же и посадило медведчука на должность главы администрации Кучмы.
показать весь комментарий
02.05.2022 16:22 Ответить
та да, Кучма вообще самый белый и пушистый кролик в стаде наших политиков, не даром его все любят и ограждают от любых неприятностей
показать весь комментарий
02.05.2022 19:17 Ответить
Здохне як тарган знайдуть і голову відкрутять
показать весь комментарий
02.05.2022 14:41 Ответить
Отрезать ему яйца и заставить их жрать !
показать весь комментарий
02.05.2022 14:41 Ответить
чудова робота!
показать весь комментарий
02.05.2022 14:42 Ответить
Хорошо, что фотку засветили. Падение ***** не за горами, а за ним и бацька долго не удержится. Тогда эта мразь за все ответит.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:44 Ответить
Візьміть його в полон і зніміть на відео показову повільну страту голяком, зі зв'язаними руками й ногами в рудому мурашнику. А все спишіть на "Невловимих месників".
показать весь комментарий
02.05.2022 14:45 Ответить
Добре, що фотку виклали. Будемо шукати...
показать весь комментарий
02.05.2022 14:45 Ответить
Вбивця має понести рівноцінну кару за знищення нещасних, беззбройних українців на їхній же землі!!! Щоб ти здох Сергій Колоцей!!!! Ненавиджу таких покидьків, вони не заслуговують на життя!!!
показать весь комментарий
02.05.2022 14:45 Ответить
********** підлягають денацифікації з виправленням
показать весь комментарий
02.05.2022 14:45 Ответить
Не всі білоруси такі. Я там був у 2018-20 роках - в цілому нормальні люди.
показать весь комментарий
02.05.2022 15:24 Ответить
Всіх мерзотників знайдуть.
Будуть вони прокляті і весь їхній рід.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:47 Ответить
Гарантую , що станеться так як сказав "стелс 400"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
02.05.2022 14:48 Ответить
Знайти і вирізати разом з сім'єю
показать весь комментарий
02.05.2022 14:50 Ответить
Люто підтримую. Самку і маленьких пацюків втопити у тому сортирі що біля їхнього дому.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:54 Ответить
Сподіваюсь смерть буде довга.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:53 Ответить
А ви попробуйте опублікуйте...навіть в ваших так званих опозиційних виданнях--люба критика- або не публікується або зразу бан...так так--це ваші такі ***..ні опозиціонєри..шляк би вас потрафляв...Ціхановска--нах ви її вибирали? коли вона ******** за кордон.В 2020 році українці вам говорили паліть шини..а ви шо говорили--у нас свой путь дємакратічєскій нє мєшайтє...Докизділись? ви навіть Таракана не можете скинути..Все чекаєте що хтось прийде там вам Свєтлую жізнь зробить...Киздуни і ждуни
показать весь комментарий
02.05.2022 15:06 Ответить
Білоруси! Ви дійсно якось активніше топіть за Україну. Завалимо путлєра, Таракан сам з'їбеться. Але масових рухів у вас немає. Є білоруські добровольці, які воюють за свободу України, але їх рота чи дві. І є партизани, які ж/д інфраструктуру руйнують. Али їх одиниці.
А інші сотні тисяч білорусів, які проти режима путлєра-таракана! Де вони?
Вийдіть 20 тисяч в Гомелі і заблокуйте техніку орків! Заблокуйте ж/д станції. Заблокуйте Іскандери, які стреляють по нас, заблокуйте аеродроми, з яких злітають літаки, що ******** Україну.
Бо ви там якось хочете, щоб хтось за вас усю грязну роботу зробив. А ви потім підключетесь!
показать весь комментарий
02.05.2022 16:02 Ответить
цей виродок мабуть вже знає що його шукають - хай поки боїться, знаючи шо помста невідворотна....
там треба працювати не тільки з ним але і з його сім"єю, яка звичайно ж підтримувала такі його дії - відправляв же комусь намародерене, мабуть ще й хвалився...
показать весь комментарий
02.05.2022 14:54 Ответить
Стиль: швабра в жопе!!!
показать весь комментарий
02.05.2022 14:55 Ответить
Цю потвору (і не тільки) обов`язково знайдуть наші ССО, ось тільки страту треба,а не суд.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:55 Ответить
Украинцев много по всему миру, шарий тоже думал что в Испании ему будет комфортно.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:56 Ответить
Ну поки що йому комфортно , повезло з толерантністю української нації , але думаю з часом толерантність буде падати а результатом розколоті черепа кацапів по усьому світові
показать весь комментарий
02.05.2022 15:01 Ответить
Да, но этот убийца не радетель рускава мира, но отнюдь не дегенерат Шарий, который прячется по гейропам. Этот же бучанский мясник обычный люмпен который не желает вылазить из родного болота. То и жить будет только в раше, там украинцам будет потрудней его достать.
показать весь комментарий
02.05.2022 15:04 Ответить
Всі всі кацапи що переступили незаконно кордон повинні бути списки і відомі усьому світові як військові злочинці, деб він не був повинен бути затриманий (окрім ********* ясна річ)
показать весь комментарий
02.05.2022 14:57 Ответить
Ну видно же, что это существо-потомственный дегенерат.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:57 Ответить
Ублюдок. Думаю, он долго не проживет.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:58 Ответить
твоя пика коли ти народився в їблорусі, переїхав до великої раіські, щоб заробити, але всеодно прийшлось поїхати до заможних українців щоб вкрасти капот для машини... біосміття бульбо-цап
показать весь комментарий
02.05.2022 15:01 Ответить
Чому українці фоткаються з повними столами, а москалі з недоїдками і брудними тарілками?
показать весь комментарий
02.05.2022 15:04 Ответить
не ображайте свиней..сьогодні вони навіть в своїх поцілили
Ще два "прильоти" на Дніпропетровщині. Одна ракета влучила у свинокомплекс. Свині живі Джерело: https://censor.net/ua/n3338323
показать весь комментарий
02.05.2022 15:16 Ответить
Гнила бульба.
показать весь комментарий
02.05.2022 15:06 Ответить
******* гребаний. Коли ЗСУ в'їб...шить по Мозирському НПЗ, а це може статися, якщо тарган буде використовувати свою територію для орків, дуже б хотілося б, щоб одна ракета поцілила в будинок, де проживає ця мразота разом зі своїми **********.
показать весь комментарий
02.05.2022 15:07 Ответить
Люди в Беларуси разделены на два лагеря - можно сказать на 2 нации, одна это литвины (самоназвание белорусов в течение 500 лет до оккупации ордой) и вторая собственно белоРУССЫ (название навязанное Ордой). Литвины - потому что 500 лет их родиной было Великое Княжество Литовское. Литовцы и литвины - в принципе от одного корня и происхождения, просто литовца это балты, а литвины это балто-славяни (смесь). А белорусы - это та же орда, но проникшая глубже не запад.
показать весь комментарий
02.05.2022 15:15 Ответить
Була у нас революція--білоруси в своїх пабліках писали--прийде Україна і ми теж заживем..Потім друга революція--прийде Україна нам допоможе..потім війна2014 році--Україна набереться досвіду військового нас звільнить---зараз повноцінна війна--зайдіть на їх сайти так звані опозиційні--теж саме ..Україна має звільнити нас від таракана..а вони ні причому відхрещуються від таракана ,при цьому сидять на печі.ждуть
показать весь комментарий
02.05.2022 15:23 Ответить
І асимільовані українці- навкруги Берестя. До 1939 року це була українська земля, окупована Польщею в 1919 році. В 1939 сралін вирішив віддати її білорусам і не повертати українцям, бо боявся повстанців на стратегічній трасі Смоленськ- Варшава. Натомість в білорусів мокши забрали Смоленщину
показать весь комментарий
02.05.2022 15:56 Ответить
кончити ушльопка....
показать весь комментарий
02.05.2022 15:16 Ответить
Не жилец
показать весь комментарий
02.05.2022 15:37 Ответить
‼️‼️‼️

Про белорусов. Когда своё государство достаётся без большой крови - это не ценится. Это не государство . Потому думаю , что кровь у них впереди . Не получиться им отстреляться и освободится от Лукашенко при помощи украинцев. Во первых кто-то ещё должен ответить за обстрелы с белорусский територии, ЗА ТО ЧТО В УКРАИНУ С СЕВЕРА ЗАШЛИ НАСИЛЬНИКИ И РЕЗНИКИ и произошли трагедии в Буче, Ирпень, Бородянке и соседних сел, за то , что мародеры белоруской почтой отправляли кровавые трофеи.
Думаю , что трагедии белорусов ещё впереди - так как их общество прокацапленное , а это Гражданская война
КОНЕЧНО силы добра победят . Несомненно . Но не все из этих событий выйдут живыми.
показать весь комментарий
02.05.2022 15:40 Ответить
З кацапами в Київську область зайшли *********** війська (були в селах колишнього Поліського району тепер Вишгородський ) через зону ЧАЕС . Так що Дерун вусатий уже на вирок собі наназбирав
показать весь комментарий
02.05.2022 16:15 Ответить
Подивишся - людина як людина. Дві руки, дві ноги, голова. Усе як у всіх.
А виявляється зло у чистому вигляді. Біс, ублюдок, вбивця.
Сподіваюся побачити його на суді разом із бункерним
показать весь комментарий
02.05.2022 15:47 Ответить
Білосрусь- сателіт країни-окупанта. А білоруси- посібники.
Не треба оцих казочок про "не всі росіяни/білоруси погані". Поки з білоруських аеродромів заходять війська, б'ють ракети і літаки, нам пофігу всі вони "погані" чи не всі.
А щоб краще запам'яталось, треба вимагати в якості контрибуцій повернути Україні окуповану в 1919 році мо₴калями Стародубщину, і подаровану білорусам при сталіні українську Берестейщину!
показать весь комментарий
02.05.2022 15:49 Ответить
тот костюмчик пусть себе на похороны оставит....
показать весь комментарий
02.05.2022 15:55 Ответить
Какое имеет значение нацианальность в данном преступлении?
показать весь комментарий
02.05.2022 15:55 Ответить
А чому не має ? Думаєте тоталітарна держава виховує психічно здорових людей ?
Моральні каліки.. і цей довбань один з таких.
показать весь комментарий
02.05.2022 16:01 Ответить
Пани, Ксения, а может хоть кто-нибудь прочёл в статье, что "Він командував одним з підрозділів російських окупантів"?

То есть, речь идёт о расейском кадровом военном и, как минимум, гражданине расеи, а иначе как бы он мог командовать одним из подразделений регулярной расейской армии?
К чему нужен этот очередной виток поливания помоями по национальному признаку, когда сама новость заключается не в его преступлении, а в его этнической принадлежности?

Я надеюсь, Вы не станете утверждать, что в расейской армии категорически нет этнических украинцев граждан РФ, даже имеющих родственников в Украине и воюющих сейчас против Украины, бомбящих украинские города и совершающих всевозможные зверства на украинской земле?
показать весь комментарий
02.05.2022 23:16 Ответить
Білорусь- сателіт країни агресора і має бути так само покараний. А всі розмови про "хороших" білорусів це такі самі балачки по "не всі росіяни погані"- поки ракети летять з їх аеродромів, і заходять через Прип'ять окупанти, українцям пофігу всі чи не всі вони хочуть війни
показать весь комментарий
02.05.2022 15:59 Ответить
0-2-0 win - loss - draw skoro uze 3 "loss" bude - posledny
показать весь комментарий
02.05.2022 16:07 Ответить
"Тривалий час займався єдиноборствами" statistics WIN-0 , LOSS-2, - DRAW-0
н1чго так займався
показать весь комментарий
02.05.2022 16:12 Ответить
Гадаю, що багато хто погодиться з тим, що жорстокість по відношення до таких нелюдей є абсолютно виправдана! На кіл потвору, відео в студію!
показать весь комментарий
02.05.2022 16:14 Ответить
Ща бульбашы будут выть шо они нипричём. Или не?
показать весь комментарий
02.05.2022 16:40 Ответить
Воно вже здохло-тільки ще цього не зрозуміло...
показать весь комментарий
02.05.2022 17:01 Ответить
Украинский Моссад достанет каждого суку и прикончит любыми средствами и в любой точке мира. Никакой пощады!
показать весь комментарий
02.05.2022 17:22 Ответить
Та не надо ему суд. В суде кинутся его защищать, цепляться за каждую деталь, по гуманным законам. Там где попадется там этого бройлера и грохнуть.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:29 Ответить
МОРАЛЬНЫЙ УРОД !!!
показать весь комментарий
02.05.2022 17:29 Ответить
типова пика садиста та імпотента!
показать весь комментарий
02.05.2022 17:56 Ответить
Каким нужно быть ******** крышку багажника отправить , а потом этот ***** начал крышки с унитазов отпралять Б.у. Мразь.. Надеюсь его закуярят канализационной крышкой наглухо крышичника ..
показать весь комментарий
02.05.2022 18:17 Ответить
Вопрос лишь в том, того ли обвинили (?)
Я - не эксперт-физиономист, но все же появились новые данные и тоже на украинском ресурсе.
https://www.unian.net/war/ukraina-mogla-oshibochno-obvinit-belorusa-sergeya-koloceya-v-ubiystvah-v-buche-chto-izvestno-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11811045.html
показать весь комментарий
03.05.2022 15:06 Ответить
Nuke Ruzzia!
показать весь комментарий
02.05.2022 20:05 Ответить
не пались кацап
показать весь комментарий
03.05.2022 00:19 Ответить
Що такому колоцею побажати - плоскогубцями відірвати яйця і по всьому.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:27 Ответить
Задокументовано ще одного зкацапленого кріпака *****, як військового злочинця в Україні … Далі буде, ну, то таке…
Свято наближається!!
Смерть московітам ***** в Україні!,
показать весь комментарий
02.05.2022 20:46 Ответить
ну что, белорус колоцей... дрочи задницу и свою, и твоей жены... пипеца вам однако...
показать весь комментарий
03.05.2022 05:40 Ответить
Ізраїльінфо опублікував спростування що цей хлопць не був в Україні а потрапив у кадр разом з вояками!
показать весь комментарий
03.05.2022 07:57 Ответить
Ой какие мысли теперь в голове: " чего вы звоните, не имеете права, в суд подам... ,и рядом че делать, че делать?, а в ответ - сухари сушить - ХА ХА. Лелик все пропало". Вот вопрос, а нужны ли сухари?
показать весь комментарий
03.05.2022 19:11 Ответить
Ошибка с этим парнем вышла...он никогда не был в Украине. Он просто оказался не в то время, не в том месте.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:44 Ответить
 
 