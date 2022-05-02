Белорус Колоцей командовал подразделением российских оккупантов в Буче и лично убил, по меньшей мере, четырех гражданских, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение белорусу Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".
Речь идет о четырех мужчинах, тела которых лежали возле строительных материалов на одной из улиц в Буче. У некоторых мужчин были связаны за спиной руки, следовательно, они были заложниками. Убийство произошло 18 марта, однако тела пролежали до начала апреля, пока в город не вошли украинские военные и правоохранители.
Как установили прокуроры, к расстрелу был причастен 35-летний белорус Сергей Колоцей. Он командовал одним из подразделений российских оккупантов, совершавших геноцид в Буче. Некоторых мирных жителей они брали в плен и пытали, а других расстреливали прямо на улице.
Момент убийства видели несколько свидетелей. Один из них смог даже записать на видео эти события, где видно место расстрела и момент, когда один из оккупантов поднимает руку с оружием и затем раздается выстрел.
Свидетели узнали Сергея Колоцея на видеозаписи из белорусского почтового отделения, где камера зафиксировала, как мародеры отправляли награбленное в Украину имущество своим родственникам в Россию. Согласно почтовым документам и видеозаписи, Колоцей отправлял в город Ульяновск крышку от багажника автомобиля.
Журналисты "Слідства.Інфо" по просьбе правоохранителей помогли идентифицировать личность Сергея Колоцея, проанализировав его лицо на видеозаписи и его данные из почтовых документов.
Подозреваемый Колоцей родился и вырос в белорусском городе Мозыре. Долгое время занимался единоборствами, выступал на локальных соревнованиях. В своих соцсетях указывает, что затем переехал в Россию, в частности, в Москву.
По данным прокуратуры, Колоцей имеет отношение к подразделению Росгвардии. Вместе с другими подразделениями российских оккупантов он вторгся на территорию Украины, утверждают украинские правоохранители.
Пожалуйста, подождите...
Будуть вони прокляті і весь їхній рід.
А інші сотні тисяч білорусів, які проти режима путлєра-таракана! Де вони?
Вийдіть 20 тисяч в Гомелі і заблокуйте техніку орків! Заблокуйте ж/д станції. Заблокуйте Іскандери, які стреляють по нас, заблокуйте аеродроми, з яких злітають літаки, що ******** Україну.
Бо ви там якось хочете, щоб хтось за вас усю грязну роботу зробив. А ви потім підключетесь!
там треба працювати не тільки з ним але і з його сім"єю, яка звичайно ж підтримувала такі його дії - відправляв же комусь намародерене, мабуть ще й хвалився...
Ще два "прильоти" на Дніпропетровщині. Одна ракета влучила у свинокомплекс. Свині живі Джерело: https://censor.net/ua/n3338323
Про белорусов. Когда своё государство достаётся без большой крови - это не ценится. Это не государство . Потому думаю , что кровь у них впереди . Не получиться им отстреляться и освободится от Лукашенко при помощи украинцев. Во первых кто-то ещё должен ответить за обстрелы с белорусский територии, ЗА ТО ЧТО В УКРАИНУ С СЕВЕРА ЗАШЛИ НАСИЛЬНИКИ И РЕЗНИКИ и произошли трагедии в Буче, Ирпень, Бородянке и соседних сел, за то , что мародеры белоруской почтой отправляли кровавые трофеи.
Думаю , что трагедии белорусов ещё впереди - так как их общество прокацапленное , а это Гражданская война
КОНЕЧНО силы добра победят . Несомненно . Но не все из этих событий выйдут живыми.
А виявляється зло у чистому вигляді. Біс, ублюдок, вбивця.
Сподіваюся побачити його на суді разом із бункерним
Не треба оцих казочок про "не всі росіяни/білоруси погані". Поки з білоруських аеродромів заходять війська, б'ють ракети і літаки, нам пофігу всі вони "погані" чи не всі.
А щоб краще запам'яталось, треба вимагати в якості контрибуцій повернути Україні окуповану в 1919 році мо₴калями Стародубщину, і подаровану білорусам при сталіні українську Берестейщину!
Моральні каліки.. і цей довбань один з таких.
То есть, речь идёт о расейском кадровом военном и, как минимум, гражданине расеи, а иначе как бы он мог командовать одним из подразделений регулярной расейской армии?
К чему нужен этот очередной виток поливания помоями по национальному признаку, когда сама новость заключается не в его преступлении, а в его этнической принадлежности?
Я надеюсь, Вы не станете утверждать, что в расейской армии категорически нет этнических украинцев граждан РФ, даже имеющих родственников в Украине и воюющих сейчас против Украины, бомбящих украинские города и совершающих всевозможные зверства на украинской земле?
н1чго так займався
Я - не эксперт-физиономист, но все же появились новые данные и тоже на украинском ресурсе.
https://www.unian.net/war/ukraina-mogla-oshibochno-obvinit-belorusa-sergeya-koloceya-v-ubiystvah-v-buche-chto-izvestno-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11811045.html
Свято наближається!!
Смерть московітам ***** в Україні!,