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Фото Война в Украине
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архитектура (140) Лисичанск (301) Луганщина (5593) пожар (5239) школа (2709)

В результате вражеских обстрелов сгорела дотла Лисичанская гимназия, построенная более 100 лет назад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера в результате прицельного обстрела россиян в Лисичанской гимназии на Луганщине случился пожар. Горело несколько часов. Огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отмечает, что гимназию построили в конце 19-го века, она входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. Лисичанская многопрофильная гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда составляли ВНО с высокими показателями и поступали в лучшие вузы страны. Вот так она выглядела в мирное время.

В результате вражеских обстрелов сгорела дотла Лисичанская гимназия, построенная более 100 лет назад 01

"Была построена более 100 лет назад бельгийцами. Входила в топ-100 лучших школ страны. Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014-м, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году", - подчеркивает выпускница Яна Гончаренко.

В результате вражеских обстрелов сгорела дотла Лисичанская гимназия, построенная более 100 лет назад 02
В результате вражеских обстрелов сгорела дотла Лисичанская гимназия, построенная более 100 лет назад 03

Після прицільного вогню росіян  один з найкращих навчальних закладів країни згорів вщент.

В результате вражеских обстрелов сгорела дотла Лисичанская гимназия, построенная более 100 лет назад 04

Читайте: Восстановлению не подлежит. В Лисичанске не будет воды до конца войны, - Гайдай


В результате вражеских обстрелов сгорела дотла Лисичанская гимназия, построенная более 100 лет назад 05
В результате вражеских обстрелов сгорела дотла Лисичанская гимназия, построенная более 100 лет назад 06

"Теперь пепел. "Русский мир" выглядит так. После Победы Украины приложим все усилия, чтобы гимназию удалось восстановить. Прежде всего, Лисичанская гимназия - это люди, профессиональный коллектив учителей и талантливых детей. Вместе сможем все!", - пишет Сергей Гайдай .
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гарна була гімназія. Конкурувала з нашим багатопрофільним Ліцеєм
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02.05.2022 15:21 Ответить
Гарна буда гімназія, не совковий сірий стиль.
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02.05.2022 15:23 Ответить
Варвари!
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02.05.2022 15:43 Ответить
їпать вони орки-толкієн про них точно писав
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02.05.2022 15:43 Ответить
"нєх"уй так харашо жіть"
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02.05.2022 16:24 Ответить
 
 