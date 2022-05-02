В результате вражеских обстрелов сгорела дотла Лисичанская гимназия, построенная более 100 лет назад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера в результате прицельного обстрела россиян в Лисичанской гимназии на Луганщине случился пожар. Горело несколько часов. Огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отмечает, что гимназию построили в конце 19-го века, она входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. Лисичанская многопрофильная гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда составляли ВНО с высокими показателями и поступали в лучшие вузы страны. Вот так она выглядела в мирное время.

"Была построена более 100 лет назад бельгийцами. Входила в топ-100 лучших школ страны. Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014-м, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году", - подчеркивает выпускница Яна Гончаренко.





Після прицільного вогню росіян один з найкращих навчальних закладів країни згорів вщент.

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"Теперь пепел. "Русский мир" выглядит так. После Победы Украины приложим все усилия, чтобы гимназию удалось восстановить. Прежде всего, Лисичанская гимназия - это люди, профессиональный коллектив учителей и талантливых детей. Вместе сможем все!", - пишет Сергей Гайдай .