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Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска удалось оттеснить на ранее занятые позиции, также поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Но проезд между городами сохраняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды, в некоторых местах начались уличные бои. Как следствие, имеем повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян прилегающий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.

Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 01

Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северодонецк не оцеплен, но армия РФ зашла на окраины города, - Гайдай


Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 03

Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 04

Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир" в отдаленном районе Северодонецка. Продолжаются бои, пока территорию здания мы не контролируем, - Гайдай

Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 06
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Топ комментарии
+41
Слава Украiнi!
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28.05.2022 08:10
+37
Героям Слава!!!
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28.05.2022 08:18
+34
смотришь на фото и думаешь ну привет Русский Мир! циничность ситуации ирациональность происходящего и реализма, сюрреализм- просто убивает и думаешь И ВОТ ЗА ЭТО!!!! за смерти, убийства, разрушения,горе, пустошь- эта ******** сущность ***** и боерется, послал Орду Мордора?????? да мир перевернулся... почему кацапы не могут ПРОСТО ЖИТЬ?! просто жить... просто радоваться мгновениям нашей ничтожной жизни- которая во Вселенной не успевает даже приобрести вид вспышки ...
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28.05.2022 08:38
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Слава Украiнi!
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28.05.2022 08:10 Ответить
Героям Слава!!!
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28.05.2022 08:18 Ответить
Слава нації ! Смерть ворогам !
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28.05.2022 09:00 Ответить
Ганьба поручик Ржєвскому!, вибачте, подпалковніку Арєстовічу! Люся вчора хвалив кацапських офіцерів, що ті дуже талановито воюють біля Лиману. Як бачимо, не дуже і не талановито. 😏 Віримо в ЗСУ! Допомагаємо, чим можемо! Молимось за наших хлопців! Вони - кращі!
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28.05.2022 09:50 Ответить
Достовірність таких джерел дуже близька до нуля. Зважаю виключно на звіт ГШ.
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28.05.2022 08:22 Ответить
Александр ********** d36c0ac9твоє існування, дуже близьке до лайна.
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28.05.2022 08:35 Ответить
Це гоблін із дамбаса
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28.05.2022 09:44 Ответить
Очередной кацапский троляка 🤣🤣🤣
Александр Кирьянов d36c0ac9

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 26.05.2022
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28.05.2022 09:02 Ответить
Так,бо потім втрати 50 орків напишуть
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28.05.2022 09:03 Ответить
Треба подати петицiю о заборонi росiйськоi мови та лiтературы у навчальних закладах (школах) вона не потрiбна чому немае на россii Украiнськiй мови дiтям не потрiбно вивчати росiйський мотлох пiсля того що вони пережили!
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28.05.2022 08:25 Ответить
При будівництві держави головною проблемою стоїть вирішення національного питання, а при вирішенні національного питання першим пунктом стоїть МОВА.
Тому я пропоную повернути в паспорт графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ: . При отриманні паспорту кожен власноручно вписує свою національність, або графу залишає пустою.
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28.05.2022 08:53 Ответить
Язык врага надо знать .Тогда лучше будешь его понимть
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28.05.2022 09:29 Ответить
Запишитесь на курсы, женитесь на кацапке, а в школе русскому языку делать нечего в силу тысячелетнего геноцида украинцев.
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28.05.2022 09:47 Ответить
Завтра угорці будуть ворогами, давай угорську в школах від Чернівців до Луганська.
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28.05.2022 10:05 Ответить
угорці уже вороги
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28.05.2022 15:07 Ответить
ворога краще розуміти , через пріціл зброї , в іншому випадку через піднятий ним білий прапорець
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28.05.2022 11:51 Ответить
сспілкування з ворогом має тривати не довше кулеметної черги, а для цього знати хрюцке ізиг не треба
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28.05.2022 20:21 Ответить
Головне досягнення манкуртів в українській владі у 90 - х це знищення графи у Свідоцтві про Народження про національність. Просто народилася людина з громадянсьвом України -
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28.05.2022 21:22 Ответить
А от як було раніше, до 90 х років, національність УКРАЇНЕЦЬ це була норма -
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28.05.2022 21:28 Ответить
это не манкурты продавили,а богоизбранные ,вернее та часть из них ,что ныне называются олигархами
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28.05.2022 21:48 Ответить
смотришь на фото и думаешь ну привет Русский Мир! циничность ситуации ирациональность происходящего и реализма, сюрреализм- просто убивает и думаешь И ВОТ ЗА ЭТО!!!! за смерти, убийства, разрушения,горе, пустошь- эта ******** сущность ***** и боерется, послал Орду Мордора?????? да мир перевернулся... почему кацапы не могут ПРОСТО ЖИТЬ?! просто жить... просто радоваться мгновениям нашей ничтожной жизни- которая во Вселенной не успевает даже приобрести вид вспышки ...
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28.05.2022 08:38 Ответить
у них нет мозгов...
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28.05.2022 08:48 Ответить
Кацапам без туалетов вбили вголову,что они сверхлюди и им все можно,
достаточно посмотреть на поведение кацапов за рубежом .
Европейцы от них шарахаются как от чумных , а кацапы даже не стесняются своего безмерного хамства и
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28.05.2022 09:10 Ответить
Есть у них мозги, куриные..
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28.05.2022 11:18 Ответить
Справа в тому, паРаша є імперією. А імперія має імперську націю.

"Російські царі навчили нас, що найгіршим деспотизм стає тоді, коли вдає, що робить добро. Тоді він виправдовує свої найдикіші вчинки добрими намірами, а зло, яке нібито має бути ліками, не має меж. Фальшиві чесноти зводять на манівці дух народу, засліпленого блискучими принадами злочину, розмірами злочинств, які виправдовуються обставинами".

Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році".
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28.05.2022 09:00 Ответить
Томущо РАШКУ ТРЕБА ПОРВАТИ ЯК ТУЗИК ТРЯПКУ НА КУСКИ .
І УКРАІНЕ буде жити спокійніше
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28.05.2022 09:06 Ответить
Патаму што касапьі
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28.05.2022 09:25 Ответить
Тому що вони раби сина сатани *****.
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28.05.2022 10:58 Ответить
Потому что русаки - это человеческий биомусор, результат многовековой отрицательной эволюции! Это же очевидно.
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28.05.2022 11:03 Ответить
Наивный Вы человек. Почитайте или послушайте песню В. Высоцкого Дом "...мы всегда так живем Траву кушаем век на щавеле скисли душами опрыщавели. Да ещё вином много тешились Разоряли дом дрались вешались " Вот такая русня во все века и была.,
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28.05.2022 13:20 Ответить
Я ходив по цим місцям. Будь вони прокляті ті кацапи і горіти б їм в пеклі виродкам. Мочіть їх хлопці масово і повністю.
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28.05.2022 09:57 Ответить
Ну вот а то уже истерички местные с московскими тролями шабаш "усе пропало" в коментах устроили.Верьте в ЗСУ а не арестовичам и прочей шобле.
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28.05.2022 09:58 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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28.05.2022 10:52 Ответить
Слава ЗСУ !!! Смерть рашистським окупантам !!!
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28.05.2022 10:55 Ответить
Рашисти ще займають готель Мир в Сєверодонецьку.

Сергій Гайдай
3 год ·

Від Сєвєродонецька можуть залишитися лише руїни - рашисти без зупину обстрілюють місто з усієї можливої зброї.

Коротке ранкове зведення 28 травня:
росіяни досі знаходяться в готелі «Мир», тривають бої, ЗСУ роблять все можливе, аби вибити звідти рашистів. орки несуть втрати. Далі вглиб міста просунутися не можуть.

Сєвєродонецьк не відрізаний, сполучення з містом є, але до міста може заїхати тільки легковий транспорт
Траса «Лисичанськ-Бахмут» НЕ контролюється росіянами, проїзд нею небезпечний
Сполучення з іншими регіонами є.
Відео: https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/1674655546235322/
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28.05.2022 12:29 Ответить
Готель їм гробом. Ненажерлися ще необжитої землі Сибіру.
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28.05.2022 21:19 Ответить
неужели открылись глаза
Депутаты Приморского края устроили «демарш» и потребовали от Путина вывести войска из Украины https://www.youtube.com/watch?v=bIm0cslj2Ng
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28.05.2022 13:19 Ответить
Останнє фото - просто жах. Які мають бути ущербні мешканці будинку, щоб дати його так спаплюжити "мєсним бізнесом"?
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28.05.2022 13:53 Ответить
да шо бы вы ******** отошли в пекло,да в самую огненую гиену.твари.
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28.05.2022 16:35 Ответить
Але ж була купа зомбі, які свого часу верещали- "путен, введи войска". І де та сволота зараз?
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28.05.2022 18:54 Ответить
На жаль більшість тої сволоти яка обирала проросійскі партії на виборах зараз збігла десь у Польщу або у Німеччину.
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28.05.2022 22:07 Ответить
По тому что рассказывали в сети и тв, как орки ****** по городу, представлял себе что Северодонецк уже представляет собой что то вроде Волновахи. Судя по фото все еще есть относительно целые дома.
Неужели в том гадюшнике-Москве не найдется ни одного кто бы втолковал бундерному и его приспешникам что эту войну им не выиграть?!
На что они надеются? Повернуть время вспять?
Дб, бл...
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28.05.2022 19:45 Ответить
Я понял чего Путлер обьявил войну Украине.Он просто узнал своё настоящее имя.Х#ЙЛО. Обиделся как гитлер на всех евреев
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28.05.2022 19:54 Ответить
Lietuva за 3 дня собрала 5 млн. на Bayraktar для Україна... Мочить орков... rip 30 000...
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28.05.2022 21:33 Ответить
Спасибо от души! И дай Бог литовцам жизни и здоровья!
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28.05.2022 22:19 Ответить
 
 