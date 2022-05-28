Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска удалось оттеснить на ранее занятые позиции, также поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Но проезд между городами сохраняется.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды, в некоторых местах начались уличные бои. Как следствие, имеем повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян прилегающий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором", - говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.
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Александр Кирьянов d36c0ac9
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Реєстрація: 26.05.2022
Тому я пропоную повернути в паспорт графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ: . При отриманні паспорту кожен власноручно вписує свою національність, або графу залишає пустою.
достаточно посмотреть на поведение кацапов за рубежом .
Европейцы от них шарахаются как от чумных , а кацапы даже не стесняются своего безмерного хамства и
"Російські царі навчили нас, що найгіршим деспотизм стає тоді, коли вдає, що робить добро. Тоді він виправдовує свої найдикіші вчинки добрими намірами, а зло, яке нібито має бути ліками, не має меж. Фальшиві чесноти зводять на манівці дух народу, засліпленого блискучими принадами злочину, розмірами злочинств, які виправдовуються обставинами".
Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році".
І УКРАІНЕ буде жити спокійніше
Сергій Гайдай
3 год ·
Від Сєвєродонецька можуть залишитися лише руїни - рашисти без зупину обстрілюють місто з усієї можливої зброї.
Коротке ранкове зведення 28 травня:
росіяни досі знаходяться в готелі «Мир», тривають бої, ЗСУ роблять все можливе, аби вибити звідти рашистів. орки несуть втрати. Далі вглиб міста просунутися не можуть.
Сєвєродонецьк не відрізаний, сполучення з містом є, але до міста може заїхати тільки легковий транспорт
Траса «Лисичанськ-Бахмут» НЕ контролюється росіянами, проїзд нею небезпечний
Сполучення з іншими регіонами є.
Відео: https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/1674655546235322/
Депутаты Приморского края устроили «демарш» и потребовали от Путина вывести войска из Украины https://www.youtube.com/watch?v=bIm0cslj2Ng
Неужели в том гадюшнике-Москве не найдется ни одного кто бы втолковал бундерному и его приспешникам что эту войну им не выиграть?!
На что они надеются? Повернуть время вспять?
Дб, бл...