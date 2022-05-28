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По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночь в Сумской области прошла неспокойно. С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территории региона.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, по Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие.
"Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской громады, около 6 прилетов. Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской громады. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска", - отмечает Живицкий.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Он также обнародовал последствия удара по сельхозпредприятию Путивльской громады.
Топ комментарии
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показать весь комментарий28.05.2022 09:02
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий28.05.2022 09:02
+8 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий28.05.2022 09:07
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Пожалуйста, подождите...
кацапи недаремно самі себе обстрілюють з метою вказати на нас і щось там виправдати.
Тлді почне ковирятись у жопі...
чи знову "не провоцировать" "а то "путиннападёть" ???
Скажи мені - скільки часу треба щоб вирахувать місце ведення стрільби, зробить розрахунки (це якщо артилерія стоіть на місці в бойовому положенні) і вистрелить? Ти в три хвилини вкладешся?
Чи ти пропонуєш робить так само як вони - бить по стаціонарних цілях? По селах, наприклад Та навіть по прикордонних заставах, чи дислокаціях в/ч А вони який стосунок мають до "кочуючих батарей"? Вони наступного разу будуть бить з іншого місця
Інакше діла не буле, кацапи рахуються лише із силою у відповідь.
Я з ними півжиття у одній державі прожив. Я їх психологію добре знаю.