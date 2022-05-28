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армия РФ (15308) война (46486) обстрел (20039) ракеты (2695) Сумская область (1832) Живицкий Дмитрий (242)

По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночь в Сумской области прошла неспокойно. С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территории региона.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие.

"Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской громады, около 6 прилетов. Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской громады. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска", - отмечает Живицкий.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Он также обнародовал последствия удара по сельхозпредприятию Путивльской громады.

По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий 01

По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий 02
По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий 03
По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий 04
По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий 05
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Топ комментарии
+16
А у відповідь пуляли, чи найвеличніший сказав не праваціравать?
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28.05.2022 09:02
+12
Повторюю-потрібно бити у відповідь інакше це не припиниться...
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28.05.2022 09:02
+8
Поки не почнуть кидати у відповідь, нічого не зміниться на краще...
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28.05.2022 09:07
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А у відповідь пуляли, чи найвеличніший сказав не праваціравать?
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28.05.2022 09:02 Ответить
Йде будівництво катапульт з асфальтом
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28.05.2022 09:10 Ответить
Навіть цього не будують . Гусєв для того і призначений директором Укроборонпрому щоб знищувати будь яке виробництво оборонної промисловості
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28.05.2022 10:19 Ответить
Повторюю-потрібно бити у відповідь інакше це не припиниться...
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28.05.2022 09:02 Ответить
Немає чим. Якщо ми дамо їм привід, то вони рознесуть всю область.
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28.05.2022 09:16 Ответить
Вы это серьезно??? Или это подколка?
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28.05.2022 09:32 Ответить
а что, им нужен повод ? или снова штрафы за огонь в ответ
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28.05.2022 09:45 Ответить
Вы не блондинка? С каких пор рашке нужен повод? Или у нас не война?
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28.05.2022 10:13 Ответить
А хто об'явив війну ? Хочете щоб на Сумщину С 300 щодня прилітало ?
кацапи недаремно самі себе обстрілюють з метою вказати на нас і щось там виправдати.
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28.05.2022 10:19 Ответить
С 300 це трошки інше. Іскандери мабуть. Приводу їм не треба, вони і так все нищать.
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28.05.2022 11:50 Ответить
Очевидно, наша влада чекає, коли будуть жертви?
Тлді почне ковирятись у жопі...
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28.05.2022 09:03 Ответить
А хто сказав що без жертв? Цього разу можливо, але не минулі рази. І що людям робить у яких будинки знищили? А грошей там у людей нема, це вам не буча з ірпінем...
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28.05.2022 11:52 Ответить
..а для чого найвеличнішому передали Switchblade?.. це ж якраз по-спіціальності..(
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28.05.2022 09:06 Ответить
дурик ттх почитай 120 миномет, 150 тоже 12000 метров Switchblade 300 Общая дальность управляемого полёта составляет 10000 метров ограничение по времени 10 мин.
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28.05.2022 09:35 Ответить
Вы не праві. Орки якраз на кордоні і прикордонники їх бачуть
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28.05.2022 11:53 Ответить
Поки не почнуть кидати у відповідь, нічого не зміниться на краще...
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28.05.2022 09:07 Ответить
Владі не вигідно, щоб війна закінчилася - тому у відповідь не завдають ударів.
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28.05.2022 09:13 Ответить
Просто своїх людей не жалко . Та й в Найвеличнішого кішка тонка .
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28.05.2022 10:16 Ответить
хто б відповів на запитання - чому не відповідаємо??? чого чекаємо? чого не вистачає???
чи знову "не провоцировать" "а то "путиннападёть" ???
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28.05.2022 09:40 Ответить
Вася! Я тобі відповім питанням: "А КУДИ "відповідать?" ТТХ мінометів 120 мм : "час переведення міномета з похідного (бойового) в бойове (похідне) положення - не більше 3 хв."
Скажи мені - скільки часу треба щоб вирахувать місце ведення стрільби, зробить розрахунки (це якщо артилерія стоіть на місці в бойовому положенні) і вистрелить? Ти в три хвилини вкладешся?
Чи ти пропонуєш робить так само як вони - бить по стаціонарних цілях? По селах, наприклад Та навіть по прикордонних заставах, чи дислокаціях в/ч А вони який стосунок мають до "кочуючих батарей"? Вони наступного разу будуть бить з іншого місця
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28.05.2022 09:51 Ответить
Для цього є радари, але їх немає у нас
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28.05.2022 11:54 Ответить
Та ладно, там є мости, нафтобази якісь, електропідстанції, залізничні станції. По них і треба валити. По інфраструктурних об'єктах. До чого тут їхні села!
Інакше діла не буле, кацапи рахуються лише із силою у відповідь.
Я з ними півжиття у одній державі прожив. Я їх психологію добре знаю.
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28.05.2022 10:08 Ответить
логістика ********** напрацьована виключно через залізницю. Для інших способів навіть мєтодичєк в са не існувало і не існує в ха.
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28.05.2022 10:26 Ответить
Главнае не правациравать!
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28.05.2022 14:48 Ответить
 
 