По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий. ФОТО

Ночь в Сумской области прошла неспокойно. С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территории региона.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие.

"Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской громады, около 6 прилетов. Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской громады. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска", - отмечает Живицкий.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Он также обнародовал последствия удара по сельхозпредприятию Путивльской громады.







