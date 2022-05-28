За сутки войска РФ нанесли 21 удар по Донетчине. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки войска РФ нанесли 21 удар по Донецкой области. Полиция задокументировала военные преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. Разрушения получили 32 гражданских объекта – жилые дома, пожарная часть, база отдыха, строительное и сельскохозяйственное предприятия, критическая инфраструктура.

"Под обстрелом врага находились населенные пункты: Авдеевка, Лиман, Бахмут, Святогорск, Железное, Николаевка, Красногоровка, Торецк, Райгородок, Донецкое, Нью-Йорк, Приволье, Шумы, Ягодное. Российские войска били из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпов огня "Ураган" и "Град", тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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