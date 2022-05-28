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Преподавание на русском, "дипломы" "ДНР" и поступление в вузы в депрессивных регионах РФ: Оккупанты открыли в Мариуполе школу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики во временно захваченном Мариуполе открыли школу.

Об этом в Telegram рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты открыли школу № 65. Для этого родителей заставили убрать мусор, закрыть окна пленкой и привести в порядок. Фактически набрано 9 классов всех возрастов по 35-45 детей в каждом. В школе работает небольшое по количеству классов крыло. Питания детей нет. Электричество подается от одного генератора, поэтому де-факто образование без какой-либо компьютерной техники. Преподавание – на русском: язык/литература/математика. Выпускникам обещают выдать "дипломы" "ДНР" и предлагают сразу поступление в ряд российских вузов, которые находятся в (жопе мира) экономически депрессивных регионах и не пользуются спросом россиян.

Советский союз вернулся в Мариуполь во всех ярких красках средневековья и тоталитаризма. Не хватает только переименовать Мариуполь в Жданов и восстановить бюст палачу Ленинграда", - подчеркнул Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты установили мобильные душевые палатки в Мариуполе, - Андрющенко

Преподавание на русском, дипломы ДНР и поступление в вузы в депрессивных регионах РФ: Оккупанты открыли в Мариуполе школу 01
Преподавание на русском, дипломы ДНР и поступление в вузы в депрессивных регионах РФ: Оккупанты открыли в Мариуполе школу 02
Преподавание на русском, дипломы ДНР и поступление в вузы в депрессивных регионах РФ: Оккупанты открыли в Мариуполе школу 03
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Топ комментарии
+19
особенно впечатлили окна, обтянутые пленкой, через которые осколками влетел в школу руцкий мир...
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28.05.2022 11:10
+12
Людям надо знать,что их ждёт в Оркостане.
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28.05.2022 11:19
+7
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28.05.2022 11:38
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особенно впечатлили окна, обтянутые пленкой, через которые осколками влетел в школу руцкий мир...
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28.05.2022 11:10 Ответить
что-то непонятно - цензор занимается в основном освещением деятельности паРаши на оккупированных территориях?
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28.05.2022 11:15 Ответить
Людям надо знать,что их ждёт в Оркостане.
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28.05.2022 11:19 Ответить
А вам тільки подавай гарні новини щоб не бачити всієї правди?
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28.05.2022 11:36 Ответить
СБУ на вчительку коллаборантку ще не завели справу до того навіть по цьому фото можна ідентифікувати
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28.05.2022 11:22 Ответить
Стягли парти у один кабінет бо не так повинні стояти і знімають пропаганду. А та ватанша що читає? Чи не рузьській язик часом? Гидота. Діти не обирали, ватні батьки обрали їх долю
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28.05.2022 11:27 Ответить
не треба так категорично, зеленьба маріуполь здала, люди навіть не встигли зрозуміти як місто оточили, і все...
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28.05.2022 11:30 Ответить
узкій мір во всєй красє - распіз.охать полуміліоний город - и в одном полууцелевшем здании, после кастинга оставшихся пока ещё в живых жителей, устроить "теплицу ВДНХ", чтобы снимать рекламные ролики для дебилов-кацапов про успехи подыхающей империи..(
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28.05.2022 11:31 Ответить
Только полные отмороженные или сепары поведут сейчас детей в школу на окупированных территориях. Рашисты еще и провокацию могут сделать взорвав школу с детьми чтобы обвинить Украину
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28.05.2022 11:36 Ответить
А таких в Україні достатньо, котрі вихідці з росіян і очікували росію. Це вороги, котрі стрілятимуть в спину, а тому потрібно починати покарання з них, а кацапів, що воюють в Україні безпощадно нищити.
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28.05.2022 13:15 Ответить
Дипобломы дыры будет выдавать кандида неук кива.
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28.05.2022 11:38 Ответить
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28.05.2022 11:38 Ответить
параша
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28.05.2022 11:46 Ответить
С мавзолєйной ксивой можно поступить даже в Кембридж или Сорбонну...и даже Гарвард...
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28.05.2022 11:48 Ответить
В Благовещенское ДВОКУ, его еще в "Совке" с хохотом называли "ВокудЭм".
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28.05.2022 12:15 Ответить
Як говорив,вже покійний Л.М. Кравчук,маєм те,що маєм!! І поки виборці будуть віддавати свій голос за **гречку** і життя в маслі--доти таке і буде. На Пороха гнали майже половина населення України і ким він тільки не був і мародером,і братовбивцем,і зрадником,який наживається на війні,і .....а насправді потрібно було головою,а не ДУПОЮ,збагнути,що Україна проти рашки не зможе вистояти в самотужки,але повелись на заклики КЛОУНІВ,що Крим здали,а якби я був прензом,то захищали-б до останньої краплі крові!!! І що ми маємо на сьогодення? Навіть важко і уявити і це ще не кінець,а можливо тільки початок,вже говорять,що в цім році не закінчиться. А ГОЛОВНЕ,що вся ця 73%-тна маса,всеодно талдичить як мантру,а як-би був Порох,то вже здав-би всю Україну!!!,навіть не припускають,що при Пороху,можливо і не булоб цієї війни(хоча я сумніваюсь) і роблять з Зе--ВЕЛИКОГО СТРАТЕГА І СПАСИТЕЛЯ!!! А правда така,що на сьогодні він приніс смерть,розруху,хаос в країну і поки ще ні єдиного здобутку,лише піар і сраколизів,таких як якийсь Поворознюк,якого ніхто ніколи не чув і не знав,а на сьогодні він бажаний гість в Мосейчук,бо вихваляє які дороги зробив В.О. ,а де тепер ті дороги і мости--мовчить!! СУМНО!! Раніш думав,ну за що мені припало жити в тих 90-х,а тепер споминаю їх як сон,а краще пожити мабуть Господь Бог не дасть,не хватить часу.....
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28.05.2022 12:43 Ответить
дочекалася вата російського світу.
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28.05.2022 13:06 Ответить
Цим ми теж будемо виплачувати соціалку?
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28.05.2022 13:59 Ответить
так что там разбомбили, если семьи с детьми еще в таком количестве остались и в школу ходят
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28.05.2022 15:19 Ответить
 
 