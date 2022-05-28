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Спасательный круг и буй из утопленного крейсера "Москва" обнаружили пограничники в море, - Дейнеко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Пограничники отряда морской охраны в море обнаружили круг и буй из российского крейсера "Москва", который искусно уничтожили ВСУ.
Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.
"Музейные экспонаты украинских сил обороны пополнятся прекрасными предметами. В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй из крейсера-утопленника "Москва". Их передали небезразличные моряки.
После встречи недофлагмана ЧФ РФ с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море. Была "МОСКВА" – теперь нет. От нее остались только вот такие приятные напоминания", - подчеркнул он.
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Ну або ж в любому історичному музеї.
Крейсер «Слава» был заложен в 1976 году в 445 доке «Судостроительного завода имени 61 Коммунара» в Николаеве.
Україна "Москву" породила, Україна ж її й вбила
Рятувальний круг та буй з потопленого крейсера "Москва" виявили прикордонники у морі...
К нему поплыл какой-то ..й.(с)
лишив по собі круг та буй...
Тонул чудак с огромным ... глазом
Его искали водолазы
Но даже глаза не нашли