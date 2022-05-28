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Спасательный круг и буй из утопленного крейсера "Москва" обнаружили пограничники в море, - Дейнеко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Пограничники отряда морской охраны в море обнаружили круг и буй из российского крейсера "Москва", который искусно уничтожили ВСУ.

Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"Музейные экспонаты украинских сил обороны пополнятся прекрасными предметами. В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй из крейсера-утопленника "Москва". Их передали небезразличные моряки.

После встречи недофлагмана ЧФ РФ с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море. Была "МОСКВА" – теперь нет. От нее остались только вот такие приятные напоминания", - подчеркнул он.

Смотрите также: Член экипажа еще не уничтоженного крейсера "Москва" предлагает героям-защитникам Змеиного сдаться и получить "плюшки" от "правильной стороны". АУДИО

Спасательный круг и буй из утопленного крейсера Москва обнаружили пограничники в море, - Дейнеко 01
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Топ комментарии
+34
Да и "буй" с ним).
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28.05.2022 12:02
+25
тому що буй, як лосось, пливе до того місця, де він народився:
Крейсер «Слава» был заложен в 1976 году в 445 доке «Судостроительного завода имени 61 Коммунара» в Николаеве.

Україна "Москву" породила, Україна ж її й вбила
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28.05.2022 12:16
+17
Крабы орков сожрали, а круг с буем выплюнули.
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28.05.2022 12:05
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Да и "буй" с ним).
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28.05.2022 12:02 Ответить
не фига. Выставить на международный аукцион. На один дрон с лазерным дальномером точно хватит
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28.05.2022 13:08 Ответить
Сподіваюсь - ці речі займуть почесне місце в майбутньому музеї російсько-Української війни.

Ну або ж в любому історичному музеї.
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28.05.2022 12:04 Ответить
Их можно выставить на каком-нибудь аукционе толстосумов, это редкие вещи, спрос будет, а на вырученные деньги купить оружия и боеприпасы.. )
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28.05.2022 12:57 Ответить
Крабы орков сожрали, а круг с буем выплюнули.
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28.05.2022 12:05 Ответить
странно почему оно к берегу Севастополя не приплыло
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28.05.2022 12:05 Ответить
тому що буй, як лосось, пливе до того місця, де він народився:
Крейсер «Слава» был заложен в 1976 году в 445 доке «Судостроительного завода имени 61 Коммунара» в Николаеве.

Україна "Москву" породила, Україна ж її й вбила
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28.05.2022 12:16 Ответить
чому кацапам дали дістати тіла рузні і *секретну апаратуру* з затонулої мацкви? дагаварняк? 2 ядерні боєголовки як і казали конспірологи?
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28.05.2022 12:07 Ответить
а що треба було зробити?
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28.05.2022 12:08 Ответить
знову помилка в заголовку? ))) не буй а х*й !!!! (дами пардон)))
Рятувальний круг та буй з потопленого крейсера "Москва" виявили прикордонники у морі...
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28.05.2022 12:08 Ответить
Єто фєйк. Крєйсєр "мацква" пєрєбазіраван на тіхаакєанскій флот і охраняєт росєюшку от японского супостата.)
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28.05.2022 12:10 Ответить
А на воде качался буй,
К нему поплыл какой-то ..й.(с)
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28.05.2022 12:13 Ответить
пішов кораблик той на х@й,
лишив по собі круг та буй...
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28.05.2022 12:13 Ответить
абыдна, да?
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28.05.2022 12:16 Ответить
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28.05.2022 12:20 Ответить
скільки там за марку на пошті давали ? Отож. Розпиляти це, що зловили на кусочки і продати колекціонерам за немалі гроші, а гроші звичайно на закупівлю наприклад чергового байрактару для ЗСУ.
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28.05.2022 12:25 Ответить
Фраза"-буй вам,ані Одесу" заграла новими кольорами...
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28.05.2022 12:39 Ответить
А в это время кацапы вблизи Змеиного, как у себя дома, лазят на дно и поднимают с дохлого крейсера свои сраные артефакты. Злость берёт.
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28.05.2022 12:42 Ответить
На волнорезе возле буя
Тонул чудак с огромным ... глазом
Его искали водолазы
Но даже глаза не нашли
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28.05.2022 12:47 Ответить
на аукціон а гроші на зсу
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28.05.2022 12:58 Ответить
Предлогаю сделать из этого буя общественный сортир. Чтобы каждый желающий смог посрать на Москву
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28.05.2022 13:41 Ответить
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28.05.2022 13:43 Ответить
на аукцион, а за бабло купить ракету на "еще повторить"
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28.05.2022 15:39 Ответить
 
 