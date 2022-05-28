Спасательный круг и буй из утопленного крейсера "Москва" обнаружили пограничники в море, - Дейнеко. ФОТО

Пограничники отряда морской охраны в море обнаружили круг и буй из российского крейсера "Москва", который искусно уничтожили ВСУ.

Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"Музейные экспонаты украинских сил обороны пополнятся прекрасными предметами. В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй из крейсера-утопленника "Москва". Их передали небезразличные моряки.

После встречи недофлагмана ЧФ РФ с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море. Была "МОСКВА" – теперь нет. От нее остались только вот такие приятные напоминания", - подчеркнул он.

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