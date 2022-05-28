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Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси "CAESAR" и эффективно уничтожают российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.

"Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек - "К бою", дальность - 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли! Результат – два танка, два БМД, грузовик с боекомплектом российских военных преступников", - говорится в сообщении.

Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 01
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 02
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 03
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 04
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 05
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 06
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Французские гаубицы Caesar уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+64
Блін, ще б таких цезарів пару сотень, то можна було б вже мацкву йти звільняти!!!
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28.05.2022 12:58
+44
Класная штука этот Цезарь.Намного лучше сау на гусеничной платформе и мобильнее
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28.05.2022 13:01
+42
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28.05.2022 13:00
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Правила форума Совет форумчан
Блін, ще б таких цезарів пару сотень, то можна було б вже мацкву йти звільняти!!!
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28.05.2022 12:58 Ответить
Класная штука этот Цезарь.Намного лучше сау на гусеничной платформе и мобильнее
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28.05.2022 13:01 Ответить
На танковому шасі швидше до бою готовиться і швидше знімається, т.я. не потрібно ставити опори. Також плюси на болотах.
В будь-якому разі вдячний французам
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28.05.2022 13:21 Ответить
Гусеничная техника медленная и оставляет следы, поэтому ее трудно спрятать. А сейчас в современной войне незаметность и мобильность это очень много значит.
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28.05.2022 13:45 Ответить
Вважаєте, що після Цезарю в житі слідів не буде?)
По пересічній місцевості і по грунту швидкість однакова. Якщо є мережа доріг з твердим покриттям то так, Цезар має перевагу.
Гадаю, це питання тактики використання того ци іншого виду САУ. І ті і інші мають бути на озброєнні.
На танковому шасі екіпаж більше захищенний.
Тому в будь-якому випадку слід віпрацьовувати тактику застосвання конкреного виду зброї. Мені більше Арчер подобається, але хто ж нам його дасть, да ще в значній кількості.
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28.05.2022 13:50 Ответить
Один чи пару арчерів обіцяли наче... На випробування в бою.
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28.05.2022 14:00 Ответить
Я б усім виробникам написав - давайте батарею, отримаєте звіт про практичне застосування, плюси, мінуси, недоліки і т.д.. Гадаю, виробникам і військовим було б цікаво реальну практичну оцінку отримати а не "красіві" полігонні стрільби.
Зелемені мерзотні покручі "Кропиву" заблокували, лише Залужний за 3 місяці до війни знову відродив. Така артилерія + система оперативного управління вогнем на полі бою мають компенсувати перевагу по кількості казламордої артилерії.
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28.05.2022 14:40 Ответить
И там, и там есть свои достоинства и свои недостатки.
Колесные САУ быстрее перемещаются по дорогам и дешевле в обслуживании.
Гусеничные САУ быстрее готовы к бою, быстрее снимаются с места, лучше на бездорожье и имеют какую-никакую броню - от осколков или автоматной очереди дрг вполне защищает.
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28.05.2022 14:02 Ответить
у колесных тоже противопульная броня
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28.05.2022 16:30 Ответить
Кожній техніці своє застосування.
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28.05.2022 13:25 Ответить
так, а якщо було своїх Богдан штук 200, то може і москалі не напали
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28.05.2022 13:03 Ответить
богдан звичайна совкова пушка.З Цезарями не зрівняється.Нам треба саме західних пушок і гаубиць.Вони набагато кращі.
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28.05.2022 13:06 Ответить
А все ж ліпше, якби "Богдани" таки були!
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28.05.2022 13:19 Ответить
Аби як воювати-здоров'я нізащо втрачаг
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28.05.2022 13:26 Ответить
Ми до цих Богдан стволи не могли зробити (точність стрільби з такими стволами була неприйнятна). Угробили технічні виші, ось і маємо.
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28.05.2022 13:31 Ответить
Справа взагалі не в вишах. На жодному з підприємств за 30 років скільки не намагалися, так і не вийшло стволы робити. Обладнання, метал може й небажання
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28.05.2022 14:03 Ответить
а металу свого до них таки не має... але і в москалів немає
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28.05.2022 14:31 Ответить
На Старокраматорському заводі пояинаючи з 2019 р. робили пушки для Богдан. Також випускали свої міномети, і гармати інших калібрів могли- але ж ніхто не замовляв.
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28.05.2022 14:36 Ответить
а серьезно пытались? прям искали как лучше, институты подключали? конкуренцию и т.п. пилили? вряд ли. распил бабла сверху - снизу - и везде, потому что это нахрен не надо было (тем кто этим рулил в том числе). так что да, чем кормить просто так ораву дармоедов проще и дешевле кажется купить. и машины немецкие - тоже и т.д. и т.п. только зачем нам тогда вот эта куча "лучших людей" на потоках бабла?
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28.05.2022 16:04 Ответить
У нас, нажаль, нормальні стволи для танків та арти і не вміли робити...пам'ятаю, про цей недолік казали ще коли ми Ятагани робили для Туреччини.
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28.05.2022 14:04 Ответить
І скільки ж тих Ятаганів зробили для турків?
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28.05.2022 14:33 Ответить
Вміли. Для Пакистанського контракту на Т - 80. На заводі в Сумах.

А починаючи з 2017 року- Старокраматорський завод
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28.05.2022 14:37 Ответить
откуда данные-наверное Чмут-великий специалист наплел наверное опять?
Ствол сделали на Богдану на 52 калибра,ствол отличный,дальнебойный и ресурсный .
Кто не верит-может поискать-богдана сейчас воююет и отлично воююет .
Дальность у богданы больше ,чем цезаря (уже сделано больше 500 выстрелов полным зарядом ,общий настрел около 1500 выстрелов)-макс.дальность богданы -45 км АРСом (сравните с хваленой М777 )
Отличие- только в ручной подаче -(но такая хрень как у Цезаря делается на раз ,это не Арчер ) .
А прыгают и шатаются при выстреле все подобные системы
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28.05.2022 21:14 Ответить
Звичайна совкова пушка це Д30.
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28.05.2022 13:21 Ответить
саракапятка...
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28.05.2022 13:24 Ответить
с ресурсом ствола тысяч на 30 выстрелов
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28.05.2022 21:15 Ответить
та ти шо і звідки ти ту ***** взнав,про цифрове наведення ти напевне й не чуло бо тобі сказали що то совок і всьо,звідки вас таких їюанатів стругають...
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28.05.2022 22:08 Ответить
У богданы не довели аз до ума, а в ручную закидывать 152ые над головой не особо удобно.
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28.05.2022 13:11 Ответить
У Богдани теж 155 мм, а проблему підйому снарядів вирішити нескладно. Але вона існує лише в ОДНОМУ експериментальному екземплярі.
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28.05.2022 13:18 Ответить
Там справа не тільки в зарядженні снарядів. Це звісно все вирішується, але це справа навіть не одного року.
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28.05.2022 13:23 Ответить
Ну 155 не легче 152. Знакомый артиллерист- заряжающий обозвал эту систему "****** с платформочкой". У него правда чуть что сразу все ******, его любимое слово.
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28.05.2022 13:34 Ответить
Откуда 200 штук? У самой Франции их только 76.
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28.05.2022 13:15 Ответить
Богдана-це погана копія у совковому стилі дешево і погано французька непогана ,але ще швидша і комфортніша Арчер-шведська.ще коли була зроблена
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28.05.2022 13:24 Ответить
у арчера есть один глобальный недостаток-невозможность зарядки вручную даже при малейшей поломке.
Вот и весь арчер -попадет под ответку где нибудь и можна надолго списывать в ремонт .
Ну а если кто то думает ,что не попадет-смотрим Луггандонию ныне -Лиман,северодонецк,лисичанск и т.п.
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28.05.2022 21:19 Ответить
ой їбать ще один іксПЕРД,Богдана одна і та дослідна,і як виглядала б серійна ми уже не взнаємо а бо нескоро взнаємо завдяки твоїм *********,арчер такий весь крутий що ***** НІКОМУ НЕ ВПАВ,як не впав а от так не впав,їх зробили аж 24 і все,ніхто більше не купив,навіть норвежці ****** від ціни і купили німецьку сау,бо вона УНІВЕРСАЛЬНА
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28.05.2022 22:11 Ответить
Когда я с 2014 года говорил что нужно срочно вкладывать деньги в артиллерию, ракеты и беспилотники, а не в катера и надувные лоханки, меня называли зрадофилом и кремлевским агентом. Ну и где сейчас все эти катера с Ленкузни и прочих,? Мало того что ниразу даже не выстрелили так еще были захвачены врагом и теперь работают на него
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28.05.2022 13:29 Ответить
А кордони у морі чим патрулювати? Ти ідіот, чесне слово.
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28.05.2022 14:42 Ответить
То порахуйте скільки було вироблено і сконструйовано нового до 2019 року окрім катерів:
- Вільха, Стугни, Нептуни, Верба, Богдана...
І, це були ракети для української армії!

Що було замовлено після 2019:
- Нічого! Все що зараз є нового це те що було забрано з замовлених на експорт ракет!
Хомчак і Таран сказали що всього достатньо:
- Нептуни під тиском порохоботів замовили 31 грудня 2021 року.
- 16 тис.броників під арештом дбр згнили на складі по ділу ген. Павловського.
- Аеророзвідку було розформовано.
- Реформу харчування знищено.
- Склад Арт батарей скорочено- як і їх БК.
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28.05.2022 14:47 Ответить
Valter Valter

Очередной "знаток" или эХсперД?
Хоть верхнее образование или офицерское звание есть?

"вкладывать деньги в артиллерию, ракеты и беспилотники, а не в катера и надувные лоханки"
Так вкладывали деньги в ракетные системы и беспилотники, напомнить, когда и при каком преЗе...
эти программы свернули?
А катера тоже нужны, или морские границы стеречь действительно на надувных лодках?
Кстати, они таки выстрелили и далеко не все захвачены парашистами, не знало?

Ксчтати, Изык рАдной пАдучи, на троечника средних классов не тянешь.
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28.05.2022 18:01 Ответить
*********,а що не вкладали,чи у нас раптом було ***** грошей ?
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28.05.2022 22:13 Ответить
На гусеничном шасси, да ещё если с башней -намного эффективней. Выше проходимость, быстрее открывает огонь, быстрее снимается с позиции и уезжает, есть зашита экипажа от осколков в случае ответки, защита бронёй от ДРГ вооружённых стрелковым оружием. Но стоимость и эксплуатация тоже выше
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28.05.2022 13:46 Ответить
по суті потрібні обидві,для "важких" бригад (танкових,механзованих) гусенична,щоб поруч мисила грязюку , для "легких"(дшв,мотопіхотні) колісна щоб не обмежувала їх мобільність
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28.05.2022 22:17 Ответить
Їх у самій Франції менше сотні на озброєнні. І швидко така зброя не виробляється. Та й вартість космічна - 43 мільйони. Якщо замовляти та просити - то вже 3-4 сотні гаубиць M777. Тягати її може майже будь-яка вантажівка від 2.50тонки. Коштує - "десь біля 4 мільонів баксів". Точність "стандартними" снарядами - фактично така ж. Трішки менша мобільність, але і в 10 разів менша вартість.
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28.05.2022 15:15 Ответить
Шикарно! Слава ЗСУ!
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28.05.2022 12:59 Ответить
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28.05.2022 13:00 Ответить
Ихтамнетов Иван Научениявич
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28.05.2022 13:53 Ответить
когда кабанчик 155 мм прилетает рядом с танком, кацапским танкистам не позавидуешь. Спасибо Франции!
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28.05.2022 13:01 Ответить
чому? - буде три смажених кабанчика
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28.05.2022 14:03 Ответить
Да, Цезар шикарна гаубиця.Жаль що їх мало.Та й в самої Франції їх небагато.
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28.05.2022 13:05 Ответить
155 мм - це одні з найкращіх переговорників
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28.05.2022 13:09 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ !!!
(дякуємо за плюшкі ! )))
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28.05.2022 13:10 Ответить
Французское оружие очень качественное и эффективное. Французы придумали много интересных инженерных решений, которые применяются в оружейной сфере. И ещё, Франция одна из немногих стран, которая имеет возможность делать современные боевые самолеты самостоятельно, без чужих комплектующих.
У Франции одна из передовых оружейных школ.
Кстати, представьте, какой опыт накопят украинцы, используя разное передовое вооружение лучших инженерных школ. Причем в реальных боевых условиях. Это бесценный опыт, который ляжет в основу украинской инженерии. Уверен, КБ Украины во всю работают в этом направлении.
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28.05.2022 13:11 Ответить
лучше б мы его не накопили...
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28.05.2022 14:29 Ответить
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28.05.2022 16:35 Ответить
красиво,і що,я десь тут маю померти от "восхіщєнія" що тут нового? як піон заряжається гляньте,"откровєніє" буде до глибини душі)))
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28.05.2022 22:21 Ответить
Стєсняюсь спросіть - а нахіба їм усім знаходитись в одному місці? Здається, ******* засоби зв'язку й навігації дозволяють їм наносити удари по одній точці з різних локацій і робити це злагоджено. Зате, в разі неочікуваної відповіді, постраждає лише один розрахунок, а так накриє усіх, оптом.
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28.05.2022 13:14 Ответить
Гарне зауваження.
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28.05.2022 13:28 Ответить
А нахіба піхоті, наприклад, (і десантурі теж) взагалі бігати відділеннями, взводами та ротами. Їх же кожного навчали стріляти з кулемета, пістолета, РПГ-18 та ще й NLAW тощо... Нехай бігають та воюють по 1 людині. Класно ж - 2 батальйони піхтури по 1 людині значно важче знешкодити. І просочитися можуть куди завгодно. І ворогу немає куди по "концентруванню особового складу" стріляти... В кожного ж рація, командирам відділень же можна дати "бойовий комуктєр" (в США вони і є в кожного командира)...

Але все рівно - менше ніж 3-4 людини команди не роблять?

Відповідь проста: збереження керування та проблема лавиноподібного зниження кваліфікації.

Армія США може собі дозволити піхотинців відправляти в 3-5 осіб на виконання завдань - там навчання реально безперервно та якісно. А армія України - не може. Кадровий склад - "до 100'000 осіб", а мобілізованих "піджаків", які місяць тому взяли автомат в руки в 3 рази більше.

Так і з артилерією. Формально - всі вони артилеристи. А реальну освіту має та знає що робити в кожну секунду будь-якої ситуації командир батареї, а не кожен боєць батареї чи дивізіону.

Це рашка може собі дозволити завантажити міномети та ящики з мінами на вантажівки та пустити ці вантажівки по 1 машині - пуляйте куди хочете. І тікайте як хочете. Всі інші - не можуть так робити.
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28.05.2022 15:40 Ответить
как минимум считать меньше. а то каждому пока просчитаешь координаты, кто-то введет неправильно, связь с каждым держать надо и т.п. хотя конечно если с разных локаций то есть и плюсы.
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28.05.2022 16:12 Ответить
Дякую Франції, чекаю коли буду дякувати Німеччину
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28.05.2022 13:15 Ответить
люди столько не живут
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28.05.2022 13:49 Ответить
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28.05.2022 13:54 Ответить
Это всё хорошо, но 20 Caesar - это капля в море. 2 подбитых танка орков что-то решат?
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28.05.2022 13:20 Ответить
А чому ви взагалі думаєте, що нам хтось зобов'язаний допомагати? Україна не член ЄС, не член НАТО, Франція далекувато від України і її нічого не загрожує.
Ми повинні бути вдячні будь-кому, за будь-яку допомогу. Навіть найменшу. І не маємо жодного права, критикувати країни, які не хочуть надавати нам безкоштовно свою зброю із різних причин.
Вина звичайних Українців у цій війні, мінімум 30-40%. МІНІМУМ. Якби, наприклад в 1994 році ми думали головою та обрали нормального президента, то на початку 2000-х разом з Польщею вступили в НАТО та ЄС. І з ймовірністю в 95% жодної війни зараз би не було. Бог дав на ще один шанс в 2010 році, а и знову не скористались ним і обрали Януковича, в 2019 році знову був шанс і ми його як завжди втратили, обравши Зеленського президентом, який замість продовження реформування армії та фінансування зброї, закатав все в асфальт. То хто нам винен? Німеччина, яка не хоче подарувати зброю? Можливо Ізраїль? Чи все таки США, які так повільно надсилають зброю?
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28.05.2022 14:06 Ответить
Европа дает 1 млрд евро в день Мордору, на которые они нас и убивают. Поэтому нет, мы можем требовать. А то они хотят наше зерно, а оружия для деблокации не дают в нужном количестве. Зерна там 15 млрд долларов зависло, через 2 месяца, когда в Африке начнет кончатся зерно, то цена взлетит до 20-25 млрд. Пжл, бартерный обмен. Мы лишнее зерно - вы нам оружие ВОВРЕМЯ, чтоб мы успели расчистить путь для этого зерна и отправить в необходимые страны. Иначе *мы вам ничем не обязаны* как ты выразился.
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28.05.2022 16:07 Ответить
У Франции их всего было менее 80 - они не могут отдать нам все. Но уже идут американские Палладины - тоже не очень много - но 50 штук - это уже что-то - в добавок к 777м гаубицам из США и Канады.
И 20 САУ - это отнюдь не "2 подбитых танка".
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28.05.2022 14:09 Ответить
1 бойове завдання. На відстані 22 км. 3 хвилини роботи. Мінус 2 танки и 2 ббм та ще й вантажівка з БК в рашистів.

"що вирішать 2 танки орків"?!?

Ви в своєму розумі? Конкретніше: ви ідіот чи гідроцефал? 2 танки і 2 БМД, при правильному використанні, розкатають батальйон легкої піхоти (ТРО), навіть якщо в них по 5 "мух" на взвод.

Тож не меліть дурниць. Такі результати - це приголомшлива ефективність.

Якщо 4 батареї САУ CAESAR (дивізіон) будуть хоча б кожен день нищити стільки разом (нагадую, в новині відстрілялись 3 гармати - 1 батарея), то це буде планетарний рекорд всіх часів з використання ствольної артилерії, включаючи 2 світову війну.

А якщо ще й 10 дивізіонів М777 будуть, кожен, стільки колошматити - то в рашки танки та ббм скінчаться ще до липня, взагалі. Бо хлопці на Д-20/30 та наших стареньких САУ-шках продовжуть "насипати"...
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28.05.2022 15:55 Ответить

скачать плакала на английском
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28.05.2022 13:20 Ответить
а ШО Ізраыль далъ?
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28.05.2022 13:26 Ответить
березовой кашки
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28.05.2022 13:30 Ответить
Исраиль только обрезки может дать. Исраиль за рашистов топит. Потому что те хорошо платят.
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28.05.2022 13:33 Ответить
Всі, хто голосував за Зєлєнскава завідавалі Бєларуссіі, Ізраілю і Кітаю...таке враження, що це одна країна...
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28.05.2022 13:52 Ответить
Ніколи не купуйте кільця кальмарів біля синагоги.....
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28.05.2022 13:52 Ответить
Дякуємо французів за супер ефективні гаубиці Caesar 👍🏼👍🏼👍🏼

Тільки боневтік чимось постійно не задоволений та наіжджає на Макрона !
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28.05.2022 13:28 Ответить
Он просто клянчит и считает,что раз там есть,то обязаны подарить.
Кроме того,во всём виноват Запад,не он.
Его скверики,скамеечки по 1 тыще баксов украшают Украину,радуют жителей
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28.05.2022 14:03 Ответить
Навіть французи дали зброю. І навіть італійці дали FH70 - до речі цікавий агрегат з двигуном який дозволяє перевозити гаубицю.
А де ж шольці, а?
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28.05.2022 13:29 Ответить
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28.05.2022 13:30 Ответить
вы будете смеяться, но FH70 дали эстонцы.
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28.05.2022 14:31 Ответить
Ну тоді все ясно
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28.05.2022 14:37 Ответить
Я так розумію, прізвище Хомчак вже ніхто не пам'ятає? Як і не пам'ятають його "реформи"? Як він проявив "чудеса ізобретательності" і скоротив артбатареї вполовину? Як він, до моменту передачі посади, скоротив по факту наявність возимого БК для артилерії з 9 (3 в частині, 3 в ОК, 3 на складі стратегічного резерву), до 1,5-2, а в кращому випадку до 3 в сумі (я якось про це розвернуто напишу)? Нє, відбило пам'ять? А прізвища людей, які просували цього геніального полководця, відбілювали його після Іловайська, та лобіювали його призначення в 19? Все, повідбивало нахєр мізки у патріотичної спільноти? Так я вам можу сказати, що у артилеристів, якім порізали батареї та які задихалися від нехватки БК, дня не проходить щоб не згадувати цього «ваєначальніка». І дуже багато його ідей "оптимізації" ЗСУ, які він просував в ОП, які теж аж ніяк не підсили ЗСУ, теж всі забули?

Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".

Роман Донік (С)
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28.05.2022 13:31 Ответить
Роман Донік - це то чмо, що споганило половину станкових кулеметів ДШК у ЗСУ, переробивши їх у ручні?
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28.05.2022 14:03 Ответить
може, треба було збільшити випуск (через держзамовлення) дефіцитних кулеметів ПКМ?
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28.05.2022 15:06 Ответить
так чого ж, пам'ятаемо. як і Іловайськ
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28.05.2022 14:18 Ответить
Карєра в цієї паскуди почалася , коли Вітя Ростовський вояжував в Луки,за рік він з начштабу бригади став комкором. З чого б таке ? Хомчак одногрупник по ВУ самого головного воєнного Луки,також верхівка генштабу рузге також містить одногрупників Хомчака по ВУ( кремлівських курсантів), Тіпічний мародер, в агрохімії купив палатки 50 років аж на 75 лямів. Агрохімія вкрав із складів ЗСУ і продав за бабки власнику. А Ви про артилерію, а авіарозвідку чому ліквідував ?
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28.05.2022 15:34 Ответить
російські військові злочинці, саме так їх потрібно називати
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28.05.2022 13:31 Ответить
Де палестинці купцю ракети? Вони ж їх тисячами кидають...
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28.05.2022 14:07 Ответить
Из интернета:
"По данным соц.опросов, лишь каждый 300-й россиянин сожалеет о проведении спец. операции, а каждый 200-й уже ни о чем не сожалеет.😔"
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28.05.2022 14:24 Ответить
Із цих треба знищувати цілі глибше в тилу. На 22км можна стріляти й М777. Десь же стріляють "смерчі" та "торнадо", то "цезарі" можуть по ним вдарити.
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28.05.2022 14:46 Ответить
А хто сказав, що не стріляють? Чи ви думаєте, що "плюси" в секції "РСЗВ та арт.системи" з'являються, бо якийсь піхотинець, колишній бухгалтер чи айтішнік з калаша поцілив? Або може вам здається, що в рашкованів в штабах одні ідіоти сидять і батареї СМЕРЧ-ів на одному місці стоять тижнями - стріляй в них як хочеш?!?

Зрозумійте, наступають по свої же трупах вони не з-за того, що взагалі не вміють воювати. А з-за того, що особисто путлєр там зараз БТГр-и по карті пересуває - тобто ті наступи це не військове рішення та потреба - а відпрацювання політичних вимог, заради яких - по трупам своїх наступати - дрібниця. А ось прта там працює будь-здоров. І ховатися вміє не гірше за інших.
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28.05.2022 16:08 Ответить
Олег Шарп: "Запад продолжает крупные поставки оружия. Часто тайно и вообще без сообщения об этом - так что не подымайте "зраду": для россиян будет множество сюрпризов. Реальные объемы вооружения не знает практически никто: ключевые поставки принято решение не озвучивать, чтобы не помогать российской разведке выстраивать наступление, исходя из имеющегося у Украины оружия."
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28.05.2022 15:03 Ответить
Otlycnije *******,bystro otrabatyvajet
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28.05.2022 15:08 Ответить
при точности западного оружия расход снарядов 155 мм в 5-8 раз меньше, чем у советских/расийских артиллерийских систем
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28.05.2022 17:02 Ответить
А скільки їх у нас на озброєнні,які снаряди є,а поповнення їх?
А то вже закінчуються снаряди до наших ураганів ,далі це просто машина без кузова
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28.05.2022 19:12 Ответить
 
 