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Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси "CAESAR" и эффективно уничтожают российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.
"Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек - "К бою", дальность - 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли! Результат – два танка, два БМД, грузовик с боекомплектом российских военных преступников", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+64 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий28.05.2022 12:58
+44 damian kireev
показать весь комментарий28.05.2022 13:01
+42 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий28.05.2022 13:00
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Пожалуйста, подождите...
В будь-якому разі вдячний французам
По пересічній місцевості і по грунту швидкість однакова. Якщо є мережа доріг з твердим покриттям то так, Цезар має перевагу.
Гадаю, це питання тактики використання того ци іншого виду САУ. І ті і інші мають бути на озброєнні.
На танковому шасі екіпаж більше захищенний.
Тому в будь-якому випадку слід віпрацьовувати тактику застосвання конкреного виду зброї. Мені більше Арчер подобається, але хто ж нам його дасть, да ще в значній кількості.
Зелемені мерзотні покручі "Кропиву" заблокували, лише Залужний за 3 місяці до війни знову відродив. Така артилерія + система оперативного управління вогнем на полі бою мають компенсувати перевагу по кількості казламордої артилерії.
Колесные САУ быстрее перемещаются по дорогам и дешевле в обслуживании.
Гусеничные САУ быстрее готовы к бою, быстрее снимаются с места, лучше на бездорожье и имеют какую-никакую броню - от осколков или автоматной очереди дрг вполне защищает.
А починаючи з 2017 року- Старокраматорський завод
Ствол сделали на Богдану на 52 калибра,ствол отличный,дальнебойный и ресурсный .
Кто не верит-может поискать-богдана сейчас воююет и отлично воююет .
Дальность у богданы больше ,чем цезаря (уже сделано больше 500 выстрелов полным зарядом ,общий настрел около 1500 выстрелов)-макс.дальность богданы -45 км АРСом (сравните с хваленой М777 )
Отличие- только в ручной подаче -(но такая хрень как у Цезаря делается на раз ,это не Арчер ) .
А прыгают и шатаются при выстреле все подобные системы
Вот и весь арчер -попадет под ответку где нибудь и можна надолго списывать в ремонт .
Ну а если кто то думает ,что не попадет-смотрим Луггандонию ныне -Лиман,северодонецк,лисичанск и т.п.
- Вільха, Стугни, Нептуни, Верба, Богдана...
І, це були ракети для української армії!
Що було замовлено після 2019:
- Нічого! Все що зараз є нового це те що було забрано з замовлених на експорт ракет!
Хомчак і Таран сказали що всього достатньо:
- Нептуни під тиском порохоботів замовили 31 грудня 2021 року.
- 16 тис.броників під арештом дбр згнили на складі по ділу ген. Павловського.
- Аеророзвідку було розформовано.
- Реформу харчування знищено.
- Склад Арт батарей скорочено- як і їх БК.
Очередной "знаток" или эХсперД?
Хоть верхнее образование или офицерское звание есть?
"вкладывать деньги в артиллерию, ракеты и беспилотники, а не в катера и надувные лоханки"
Так вкладывали деньги в ракетные системы и беспилотники, напомнить, когда и при каком преЗе...
эти программы свернули?
А катера тоже нужны, или морские границы стеречь действительно на надувных лодках?
Кстати, они таки выстрелили и далеко не все захвачены парашистами, не знало?
Ксчтати, Изык рАдной пАдучи, на троечника средних классов не тянешь.
(дякуємо за плюшкі ! )))
У Франции одна из передовых оружейных школ.
Кстати, представьте, какой опыт накопят украинцы, используя разное передовое вооружение лучших инженерных школ. Причем в реальных боевых условиях. Это бесценный опыт, который ляжет в основу украинской инженерии. Уверен, КБ Украины во всю работают в этом направлении.
Але все рівно - менше ніж 3-4 людини команди не роблять?
Відповідь проста: збереження керування та проблема лавиноподібного зниження кваліфікації.
Армія США може собі дозволити піхотинців відправляти в 3-5 осіб на виконання завдань - там навчання реально безперервно та якісно. А армія України - не може. Кадровий склад - "до 100'000 осіб", а мобілізованих "піджаків", які місяць тому взяли автомат в руки в 3 рази більше.
Так і з артилерією. Формально - всі вони артилеристи. А реальну освіту має та знає що робити в кожну секунду будь-якої ситуації командир батареї, а не кожен боєць батареї чи дивізіону.
Це рашка може собі дозволити завантажити міномети та ящики з мінами на вантажівки та пустити ці вантажівки по 1 машині - пуляйте куди хочете. І тікайте як хочете. Всі інші - не можуть так робити.
Ми повинні бути вдячні будь-кому, за будь-яку допомогу. Навіть найменшу. І не маємо жодного права, критикувати країни, які не хочуть надавати нам безкоштовно свою зброю із різних причин.
Вина звичайних Українців у цій війні, мінімум 30-40%. МІНІМУМ. Якби, наприклад в 1994 році ми думали головою та обрали нормального президента, то на початку 2000-х разом з Польщею вступили в НАТО та ЄС. І з ймовірністю в 95% жодної війни зараз би не було. Бог дав на ще один шанс в 2010 році, а и знову не скористались ним і обрали Януковича, в 2019 році знову був шанс і ми його як завжди втратили, обравши Зеленського президентом, який замість продовження реформування армії та фінансування зброї, закатав все в асфальт. То хто нам винен? Німеччина, яка не хоче подарувати зброю? Можливо Ізраїль? Чи все таки США, які так повільно надсилають зброю?
И 20 САУ - это отнюдь не "2 подбитых танка".
"що вирішать 2 танки орків"?!?
Ви в своєму розумі? Конкретніше: ви ідіот чи гідроцефал? 2 танки і 2 БМД, при правильному використанні, розкатають батальйон легкої піхоти (ТРО), навіть якщо в них по 5 "мух" на взвод.
Тож не меліть дурниць. Такі результати - це приголомшлива ефективність.
Якщо 4 батареї САУ CAESAR (дивізіон) будуть хоча б кожен день нищити стільки разом (нагадую, в новині відстрілялись 3 гармати - 1 батарея), то це буде планетарний рекорд всіх часів з використання ствольної артилерії, включаючи 2 світову війну.
А якщо ще й 10 дивізіонів М777 будуть, кожен, стільки колошматити - то в рашки танки та ббм скінчаться ще до липня, взагалі. Бо хлопці на Д-20/30 та наших стареньких САУ-шках продовжуть "насипати"...
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Тільки боневтік чимось постійно не задоволений та наіжджає на Макрона !
Кроме того,во всём виноват Запад,не он.
Его скверики,скамеечки по 1 тыще баксов украшают Украину,радуют жителей
А де ж шольці, а?
Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".
Роман Донік (С)
"По данным соц.опросов, лишь каждый 300-й россиянин сожалеет о проведении спец. операции, а каждый 200-й уже ни о чем не сожалеет.😔"
Зрозумійте, наступають по свої же трупах вони не з-за того, що взагалі не вміють воювати. А з-за того, що особисто путлєр там зараз БТГр-и по карті пересуває - тобто ті наступи це не військове рішення та потреба - а відпрацювання політичних вимог, заради яких - по трупам своїх наступати - дрібниця. А ось прта там працює будь-здоров. І ховатися вміє не гірше за інших.
А то вже закінчуються снаряди до наших ураганів ,далі це просто машина без кузова