Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом. ФОТО

Украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси "CAESAR" и эффективно уничтожают российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.

"Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек - "К бою", дальность - 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли! Результат – два танка, два БМД, грузовик с боекомплектом российских военных преступников", - говорится в сообщении.















Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Французские гаубицы Caesar уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж