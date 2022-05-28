РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4520 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
3 595 5
война (46506) Николаев (2007) обстрел (20039) Сенкевич (181)

Войска РФ обстреляли жилые дома в Николаеве, пострадали гражданские, - мэр Сенкевич. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска еще раз обстреливали Николаев. Пострадали гражданские.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Вновь целью российских оккупантов стали жилые дома. Есть предварительная информация о пострадавших гражданских. Подробности сообщу вам впоследствии!" – говорится в сообщении.

Также читайте: "Вчера три прилета, сегодня ночью - два": оккупанты два дня подряд обстреливают Мерефу на Харьковщине, - глава громады Ситов

Войска РФ обстреляли жилые дома в Николаеве, пострадали гражданские, - мэр Сенкевич 01
Войска РФ обстреляли жилые дома в Николаеве, пострадали гражданские, - мэр Сенкевич 02
Войска РФ обстреляли жилые дома в Николаеве, пострадали гражданские, - мэр Сенкевич 03
Войска РФ обстреляли жилые дома в Николаеве, пострадали гражданские, - мэр Сенкевич 04
Войска РФ обстреляли жилые дома в Николаеве, пострадали гражданские, - мэр Сенкевич 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суки рашистські!
показать весь комментарий
28.05.2022 13:11 Ответить
В нас вже 700 тисяч козаків, 600 танків, свічблейди, байрактари, польські ударні бала, літаки, гелікоптери, ріпери, сау.
Чекаєш того часу, коли буде ривок і вся Україна разом з Кримом і Донецьком буде звільнена за 2 доби
показать весь комментарий
28.05.2022 18:58 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2022 13:13 Ответить
Сообщите, где генерал Марченко?
показать весь комментарий
28.05.2022 14:44 Ответить
сообщаю..так как он ослушался и не взорвал мост позади себя и не попал в котел...его сняли
показать весь комментарий
28.05.2022 15:43 Ответить
 
 