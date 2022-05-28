Войска РФ обстреляли жилые дома в Николаеве, пострадали гражданские, - мэр Сенкевич. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска еще раз обстреливали Николаев. Пострадали гражданские.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Вновь целью российских оккупантов стали жилые дома. Есть предварительная информация о пострадавших гражданских. Подробности сообщу вам впоследствии!" – говорится в сообщении.

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