Войска РФ обстреляли жилые дома в Николаеве, пострадали гражданские, - мэр Сенкевич. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупационные войска еще раз обстреливали Николаев. Пострадали гражданские.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Вновь целью российских оккупантов стали жилые дома. Есть предварительная информация о пострадавших гражданских. Подробности сообщу вам впоследствии!" – говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Чекаєш того часу, коли буде ривок і вся Україна разом з Кримом і Донецьком буде звільнена за 2 доби