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В результате российского ракетного обстрела в Чернобаевке погиб мужчина, еще шестеро получили ранения, - прокуратура Херсонщины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Накануне оккупанты обстреляли Чернобаевскую сельскую громаду. Это привело к потерям среди мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской облпрокуратуры.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 мая 2022 года оккупационные войска России в очередной раз произвели ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской громады. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом, под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц. Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется.

Также читайте: Около 130 единиц техники перебросили оккупанты в Чернобаевку, - Генштаб ВСУ

Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

В результате российского ракетного обстрела в Чернобаевке погиб мужчина, еще шестеро получили ранения, - прокуратура Херсонщины 01
В результате российского ракетного обстрела в Чернобаевке погиб мужчина, еще шестеро получили ранения, - прокуратура Херсонщины 02

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Топ комментарии
+11
Це називається інформаційна війна. Насправді, у будь-яких обстрілах винні рашисти, бо тих обстрілів ніколи б не було, якби вони не прилізли до нас.
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28.05.2022 13:55
+3
Так Чорнобаївка вже наша?
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28.05.2022 13:49
+2
Нифига не понятно
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28.05.2022 13:52
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Так Чорнобаївка вже наша?
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28.05.2022 13:49 Ответить
це війна, а як інакше смажити кацапів, котрі ховаються за житловими будинками? Тут відповід проста, бачиш кацапа, тікай від нього подалі, бо йому колись прилетить..
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28.05.2022 13:54 Ответить
Це називається інформаційна війна. Насправді, у будь-яких обстрілах винні рашисти, бо тих обстрілів ніколи б не було, якби вони не прилізли до нас.
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28.05.2022 13:55 Ответить
То в таких випадках пишуть, що орки вчинили провокацію, аби звинуватити ЗСУ. А тут якось зовсім незамислувато...
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28.05.2022 14:11 Ответить
тому що територіальний устрій трохи змінився при децентралізації, і захопивши центр орки автоматом не беруть всю громаду яка може мати у складі +-20 сіл
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28.05.2022 14:52 Ответить
Це ж їх тактика, стріляємо по окупованим территорія та кажуть, що це ЗСУ, щоб схилити до співробінцитва тих хто вагався та залякати місцевих, що б не координували вогонь наших
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28.05.2022 14:14 Ответить
у статті йдеться про чорнобаїввську ГРОМАДУ, а це 9 сіл.
проте у заголовку маячить чорнобаївка
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28.05.2022 14:48 Ответить
Нет Чернобаевка под рашистами так само как и Балаклея на харьковщине где тоже обстреляли жилые дома
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28.05.2022 14:50 Ответить
Московити обстрілюють територію, яку захопили, а потім звинувачують ЗСУ. Тактика, перевірена на Донбасі. Що не зрозуміло?
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28.05.2022 15:59 Ответить
Нифига не понятно
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28.05.2022 13:52 Ответить
Странно. Обычно прокуратура на обстрелы со смертями так молниеносно не реагирует. Если вообще реагирует.
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28.05.2022 14:18 Ответить
В даному випадку прокуратура запобігає провокаціній заяві рашки про обстріл українськими військами.
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28.05.2022 21:56 Ответить
Наш президент в своей ежедневной вечерней молитве сегодня скажет по ТВ, что «мы отомстим и каждый преступник будет наказан». Только, погибшим от этого не холодно и не жарко.
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28.05.2022 14:21 Ответить
Депутаты Приморского края устроили «демарш» и потребовали от Путина вывести войска из Украины https://www.youtube.com/watch?v=bIm0cslj2Ng
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28.05.2022 14:21 Ответить
краще б вони Чорнобаївку не дратували своїми обстрілами
бо була 21 серія мелодрами "бідна раша" - Чорнобай продовжить показ цього серіалу на замовлення кацапів ще серій декілька десятків
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28.05.2022 14:28 Ответить
любой артиллерист мира при слове "Чернобаевка" вводит в артсистему ее координаты и стреляет. Это на уровне безусловных рефлексов
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28.05.2022 17:08 Ответить
 
 