За время полномасштабной войны оккупанты полностью уничтожили 9 объектов культурного наследия Украины, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

За время полномасштабного вторжения в Украину оккупанты разрушили, по меньшей мере, 9 объектов культурного наследия, состояние еще 23 неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в телеграм-канале.

"В настоящее время известно о полном разрушении 9 объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Другие объекты имеют различные степени поражений. Состояние 23 остается неизвестным. Ведь получать информацию с временно оккупированных территорий и мест, где проходят активные боевые действия, все еще тяжело. Нас ждет много работы после победы Украины", - подчеркнул он.

По словам министра, восстанавливать эти объекты начинают сейчас. Украинская сторона общается с органами власти и громадами, международными партнерами. Министрам других стран предлагают курировать восстановление какой-либо из достопримечательностей.

"На днях объявили вместе с главой Харьковской областной государственной администрации Олегом Синегубовым об открытии фонда для сбора средств на восстановление Музея Сковороды", - отметил Александр Ткаченко.

Минкульт фиксирует преступления России на сайте и подсчитывает ущерб.

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