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За время полномасштабной войны оккупанты полностью уничтожили 9 объектов культурного наследия Украины, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За время полномасштабного вторжения в Украину оккупанты разрушили, по меньшей мере, 9 объектов культурного наследия, состояние еще 23 неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в телеграм-канале.

"В настоящее время известно о полном разрушении 9 объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Другие объекты имеют различные степени поражений. Состояние 23 остается неизвестным. Ведь получать информацию с временно оккупированных территорий и мест, где проходят активные боевые действия, все еще тяжело. Нас ждет много работы после победы Украины", - подчеркнул он.

По словам министра, восстанавливать эти объекты начинают сейчас. Украинская сторона общается с органами власти и громадами, международными партнерами. Министрам других стран предлагают курировать восстановление какой-либо из достопримечательностей.

"На днях объявили вместе с главой Харьковской областной государственной администрации Олегом Синегубовым об открытии фонда для сбора средств на восстановление Музея Сковороды", - отметил Александр Ткаченко.

Минкульт фиксирует преступления России на сайте и подсчитывает ущерб.

За время полномасштабной войны оккупанты полностью уничтожили 9 объектов культурного наследия Украины, - Ткаченко 01

Читайте также: Удар по музею Сковороды является спланированной акцией РФ, потому что Сковородиновка находится вдали от других сел и объектов инфраструктуры, - Ткаченко
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в ще вкрали скіфське золото
чи Ткаченко його подарував ?
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28.05.2022 13:58 Ответить
В перший же день війни кацапи прицокотіли до Мелітополя. Працівники музею встигли заховати золото, та колаборанти виказали де воно сховане.
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28.05.2022 14:13 Ответить
Это Балецкий МРАЗЬ РАШИСТСКАЯ !СБУ ПРЕКРАСНО ЗНАЛИ ВСЕ О ЭТОМ ПРЕДАТЕЛЕ ,НО НИКТО ИХ С САЛЬДО И ДРУГИМИ ГНИДАМИ И ПАЛЬЦЕМ НЕ ТРОГАЛ
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28.05.2022 15:18 Ответить
Ткаченко холуй каламойши ‼️Пристроил подрашистников медведчуковских помоек , Которые 8 лет продвигали "РАШИСТСКУЮ ВЕСНУ" ВСЕ ВЫ - гниды ‼️🤢
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28.05.2022 15:15 Ответить
А Ткаченко часом не згадував, як він зараз руйнує Національний Гуцульський ансамбль пісні і танцю «Гуцулія»?
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28.05.2022 14:08 Ответить
і три національні телеканали...
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28.05.2022 14:10 Ответить
Телеканали вимкнув найвеличніший ************.
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28.05.2022 14:15 Ответить
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28.05.2022 14:11 Ответить
А яке відношення цей поц має до культури ?
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28.05.2022 14:20 Ответить
ткаченко ще та наволоч
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28.05.2022 14:25 Ответить
А це якось пов'язано , що ти шістка коломойского ? Чи звязку нема всі понані а ти хороший?
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28.05.2022 16:01 Ответить
Вопрос Зеленскому....
Почему эта прорашинская сволочь все ещё при должности и на свободе?
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29.05.2022 09:32 Ответить
 
 