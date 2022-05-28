РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12898 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
6 067 18
Госдума (1251) депутат (3233) Киев (24528) прокуратура (4862) Россия (91190) махинации (571)

Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Разоблачена преступная схема вывода должностными лицами предприятия 52 млн гривен на счета предприятий, подконтрольных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как отмечается, столичная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту совершения финансовых махинаций должностными лицами предприятия и вывода более 52 млн гривен на счета предприятий, подконтрольных РФ.

Согласно материалам досудебного расследования, с 2021 года должностные лица предприятия, принадлежащего гражданину РФ, экс-депутату госдумы РФ от провластной партии путем осуществления финансовых махинаций при закупке материалов производства перечислили на счета обществ, находящихся на территории страны-агрессора, завышенную импортную стоимость товара на сумму свыше 52 млн грн.

"В связи с изложенным, правоохранители провели санкционированные обыски на указанном предприятии, по местам проживания фигурантов и в принадлежащих им помещениях. Во время обысков изъяты первичные документы финансово-хозяйственной деятельности по импортным операциям и операциям с контрагентами внутреннего рынка Украины, финансовую отчетность и черновые записи", - говорится в сообщении.

Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 01
Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 02
Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 03
Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 04
Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 05
Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 06

Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Фамилии только тогда, когда Медведчук на Аскольдовом переулке озвучивает тексты ТОВ "Квартал 95".
показать весь комментарий
28.05.2022 14:32
+6
NATO-кOTAN@A_Traxel

Ситуація в зеленої саранчі ахова.
Реальні рейтинги вимірюються однією цифрою, електорат повбивали та розігнали за кордон москалі, півтора мільйона взяли як ясир, решта чухає ріпака в глибокій депресії, бо всьо не то що Зєля абіщял.
Вихід лише - зміна Конституції, поки банда жива, і диктатура! Ням-ням )
Але ж, ска, диктатура може триматися лише на штиках, а штики воюють і дуже якось косяться нєдовєрчіво на верховного, що знімає відоси з бункера і ні разу не був у військах.
Ясний хрєн, покластися воно може лиш на кацапські штики.
Оп-с! - так все сходиться )
показать весь комментарий
28.05.2022 14:42
+4
Знакомые интерьеры...
показать весь комментарий
28.05.2022 14:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знакомые интерьеры...
показать весь комментарий
28.05.2022 14:15 Ответить
Да, медведчуком завоняло...
показать весь комментарий
28.05.2022 14:44 Ответить
Юра Енакиевский.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:59 Ответить
покладіть в опі банкноту $20 - хтось її ********...
після чергової бубенцової обговорильні на вимогу від всіх все...
показать весь комментарий
28.05.2022 14:21 Ответить
ЗЕлёный Мецгер не при делах?
показать весь комментарий
28.05.2022 14:29 Ответить
цыганское барокко
показать весь комментарий
28.05.2022 14:29 Ответить
Кич. Просто ОПЗЖопистый ЗЕлёный кич.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:30 Ответить
Навіщо така новина без прізвищ і фейсів. Це все одно, що новина від ОБС (одна баба сказала).
показать весь комментарий
28.05.2022 14:29 Ответить
Фамилии только тогда, когда Медведчук на Аскольдовом переулке озвучивает тексты ТОВ "Квартал 95".
показать весь комментарий
28.05.2022 14:32 Ответить
Прокуратура со времён старого уголовника кучмы примерно и есть "одна бабка сказала". За это одно только, не место на должности президента ни парашенке, ни зюзе.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:49 Ответить
В першу чергу візьмуть за сраку бугальтера. Це скрізь хлопчик для биття.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:33 Ответить
Це процвітало при Пєці, аж тепер дійшли до них руки СБУ.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:36 Ответить
NATO-кOTAN@A_Traxel

Ситуація в зеленої саранчі ахова.
Реальні рейтинги вимірюються однією цифрою, електорат повбивали та розігнали за кордон москалі, півтора мільйона взяли як ясир, решта чухає ріпака в глибокій депресії, бо всьо не то що Зєля абіщял.
Вихід лише - зміна Конституції, поки банда жива, і диктатура! Ням-ням )
Але ж, ска, диктатура може триматися лише на штиках, а штики воюють і дуже якось косяться нєдовєрчіво на верховного, що знімає відоси з бункера і ні разу не був у військах.
Ясний хрєн, покластися воно може лиш на кацапські штики.
Оп-с! - так все сходиться )
показать весь комментарий
28.05.2022 14:42 Ответить
атож. Один поц віщує за скасування КСУ мовляв не потрібен, друга несповна розуму агітує за розстріли військових, трутій призиває скубти народ як гусаків, бо заплили жирком(ділитись потрібно) а головний хор мейстер віщує як він буде переробляти світоустрій. Без нас нікому! Навпаки, без них є кому!
показать весь комментарий
28.05.2022 14:59 Ответить

що за циганщина? смак, як у кацапського та прокацапського азiопського бидла...

батон золотий там також є ?
показать весь комментарий
28.05.2022 14:51 Ответить
Такое обилие золота везде и всюду свидетельствует об нарушении физиологии организма собственника. Когда то Гудериан писал,что советчик Гитлера Геринг, старый боец, имел склонность всюду цеплять на себя золотые изделия, даже каблуки маршальского мундира были инкрустированы золотом. А психиатры указывали, что у Геринга гормональные нарушения, внешним признаком есть тяга к роскоши. Так что, сдесь "циганщина" в полном обьеме, там тоже тяга к золоту на гормональном уровне
показать весь комментарий
28.05.2022 15:08 Ответить
"виведення понад 52 млн гривень на рахунки підприємств, підконтрольних РФ" - "провели обшуки". А де гроші? Який був откат, та кому?
показать весь комментарий
28.05.2022 15:44 Ответить
Агов, зелена влада, націоналізовувати коли почнете москальське добро? Чийого народу ви є слуги?
показать весь комментарий
28.05.2022 16:58 Ответить
 
 