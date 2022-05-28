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Оккупант-мародер, который фотографировался в Ирпене на Polaroid – псковский десантник Пилантов, - InformNapalm. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

26 мая глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что благодаря искусственному интеллекту идентифицировали личность оккупанта, который мародерствовал в Ирпене и сфотографировался на Polaroid. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm считают, что на снимке – другой военный РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Оккупант-мародер, который фотографировался в Ирпене на Polaroid – псковский десантник Пилантов, - InformNapalm 01

"У международного разведывательного сообщества InformNapalm нет искусственного интеллекта, но есть многолетний опыт в области OSINT и распознавание лиц российских военнослужащих. Наши волонтеры усомнились в сходстве между лицом на фотографии из Ирпеня и лицом "идентифицированного" Третьякова, и решили провести свое расследование Его результат. опровергает версию Минцифры", - говорится в сообщении.

Оккупант-мародер, который фотографировался в Ирпене на Polaroid – псковский десантник Пилантов, - InformNapalm 02

По итогам OSINT с элементами распознавания лиц волонтерами InformNapalm идентифицирован российский военнослужащий Павел Дмитриевич Пилантов, 17.09.1996, уроженец с.Медведь Новгородской области. ИНН 531905884738, СНИЛС 172937350994.

Оккупант-мародер, который фотографировался в Ирпене на Polaroid – псковский десантник Пилантов, - InformNapalm 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры. Фоторепортаж

Анализ добытого фотоматериала указывает на то, что Пилантов окончил школу в Санкт-Петербурге. После призыва на срочную службу был направлен в 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ в г.Омске, после чего продолжил службу в воздушно-десантных войсках. В последние годы и по сей день он служит в 104-м десантно-штурмовом полку (в/ч 32515) 76-й дивизии ВДВ пос.Череха (Псковская область).

Оккупант-мародер, который фотографировался в Ирпене на Polaroid – псковский десантник Пилантов, - InformNapalm 04
Оккупант-мародер, который фотографировался в Ирпене на Polaroid – псковский десантник Пилантов, - InformNapalm 05

В базе данных российской службы судебных приставов обнаруживается множество исполнительных производств в отношении Павла Пилантова – как в его родной Новгородской области, так и в Псковской, где он проходит службу. Учитывая это, войну с Украиной этот мародер-десантник воспринял как возможность поправить свое финансовое положение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные РФ с начала войны отправили из пограничных городов в глубинку России почти 60 тонн посылок, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+17
Свино- собаче рило расейского ********.
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28.05.2022 16:56
+11
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28.05.2022 17:02
+9
свиноматка но фото класика,залік)
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28.05.2022 17:03
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Та они там все тт
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28.05.2022 16:55 Ответить
Тобто однакові.
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28.05.2022 16:56 Ответить

це лайно бiльш схоже на свинособаку з Polaroid.
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28.05.2022 17:21 Ответить
Свино- собаче рило расейского ********.
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28.05.2022 16:56 Ответить
Навіщо ви ображаєте хрюшек та собак?
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28.05.2022 16:58 Ответить
пи@да рагулю.
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28.05.2022 16:57 Ответить
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28.05.2022 17:02 Ответить
свиноматка но фото класика,залік)
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28.05.2022 17:03 Ответить
Та в них одне рило на всіх.
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28.05.2022 17:04 Ответить
Да, это разные люди. Попутали.
Но это неудивительно.
Что Третьяков, что ******** похожи, как близнецы.
Что внешне, как алкогольные вырожденцы(у них у всех в третьем-четвертом пьющем поколении рожи становятся одинаково тупо-дегенеративные), что внутренне, как моральные уроды не имеющие ограничителей
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28.05.2022 17:07 Ответить
Смерть усім клятим ворогам!
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28.05.2022 17:10 Ответить
Мінцифри знову в калюжу присіло?
От чому дії не довіряю.
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28.05.2022 17:13 Ответить

всi вони кацапо-ординськi орки, що попереднiй варiант, що цей.

нехай всi вони повиздахають.
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28.05.2022 17:16 Ответить
Ні, так теж говорити не можна.
І серед орків зустрічаються хороші люди.
Небагато, але зустрічаються.
Один із ста, приблизно.
Або навіть ще менше, один із двохсот.
Ось так набагато точніше буде.
Кожен 200-й орк - хороший орк.
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28.05.2022 17:23 Ответить
рюзьге дух...лапотная паРаша...

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28.05.2022 17:18 Ответить
«Там русский дух… Там Русью пахнет!
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28.05.2022 18:36 Ответить
Дак уже поправил чи ещё нет??
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28.05.2022 17:25 Ответить
Какие там земляки Достоевского Толстого Чехова и Бунина, о которых как о светочах «русской культуры» с которыми не хочет считается западный мир, говорил недавно главный отмазчик путлера в мировом пространстве лаврушка… какие там Куприн Тургенев Некрасов и Пушкин??? Рашка превратилась в ободранную обосраную *********** страну АУЕ с шизофреником рабовладельцем у власти… Вы ж послушайте в материалах телефонных переговоров сына и матери/жены/сёстры и т.д. Они же без матов двух слов связать не могут а их интересы не распространяются далее чем водяра подраться своровать отжать и *********!!! Вот такие вот Лермонтов с Фетом….
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28.05.2022 17:31 Ответить
Типовий дегенерат і садист.
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28.05.2022 17:37 Ответить
Не важно он или другой, нужно закуярить обоих , будет и третий туда же...Все на одно рыло..
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28.05.2022 17:58 Ответить
Новгородське село так і називається - Ведмідь?
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28.05.2022 17:58 Ответить
Окупант-мародер з Ірпеня ??? Що за безграмотна назва статті ?
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28.05.2022 18:10 Ответить
Штучний інтелект ідентифікував повну відсутність інтелекту 😱
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28.05.2022 18:34 Ответить
Androfag voochiju
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28.05.2022 20:18 Ответить
это не он: разрез глаз, линия бровей, верхняя губа и зубы не сходятся.

свинособачий ген один и тот же, тут не поспоришь.
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30.05.2022 00:23 Ответить
 
 