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Авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты авиаударом уничтожили здание кинотеатра в Лисичанске.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки ищут людей. Авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске. Без жертв. Раньше здесь скрывались от обстрелов лисичане. Все они давно эвакуированы. К счастью.

Авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди, - Гайдай 01

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Авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди, - Гайдай 02

Рашисты намеренно стряпают по местам, где могут находиться жители, таким образом россияне пытаются убить как можно больше украинцев", - отметил чиновник.
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Без жертв? А у відео слова, що хлопців привалило...
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28.05.2022 17:54 Ответить
Сегодня орки нанесли мощный авиаудар по кинотеатру Дружба в Лисичанске Луганской области.

На видео - все, что осталось от здания.

ТРУХАУкраина | Прислать новость
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28.05.2022 17:57 Ответить
Среди людей, которые там прятались, наверняка была рашистская морда, вот он или она и навела. Присматривайтесь к людям вокруг вас, полно мрази.
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28.05.2022 18:20 Ответить
Орки бьют по зданиям где находятся наши силовики.
И места расположения их сдают враги предатели в наших рядах.
Вот чем надо заняться прокуратуре, а не бегать за Порошенко и не вытаскивать на экраны тв рожу Смертведьчука
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28.05.2022 18:23 Ответить
Кажется одна из этих морд - ты!
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28.05.2022 23:01 Ответить
 
 