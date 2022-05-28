ВСУ ликвидировали командира десантно-штурмового батальона рашистов подполковника Досягаева. ФОТО

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира десантно-штурмового батальона 104-го десантно-штурмового полка ВС РФ подполковника Александра Досягаева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло", - говорится в сообщении.

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