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ВСУ ликвидировали командира десантно-штурмового батальона рашистов подполковника Досягаева. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира десантно-штурмового батальона 104-го десантно-штурмового полка ВС РФ подполковника Александра Досягаева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

ВСУ ликвидировали командира десантно-штурмового батальона рашистов подполковника Досягаева 01

"Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Бойцы 128-й ОГШБр ликвидировали офицера российских оккупационных войск Трошина. ФОТО
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Топ комментарии
+49
Улетел вслед за русским военным кораблем.
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28.05.2022 19:21
+38
забалел...острая свинцовая достаточность
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28.05.2022 19:23
+29
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28.05.2022 19:32
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Улетел вслед за русским военным кораблем.
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28.05.2022 19:21 Ответить
Скорее ДОСЯГ своей канавы на донецком перекрестке)
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28.05.2022 19:27 Ответить
Слава ЗСУ‼️✊👍👍👍👍👍🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️💙💛
Смерть рашистским оккупантам🇷🇺👹☠️‼️
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28.05.2022 19:33 Ответить
Неудачная фамилия. Убегаеву в кино повезло больше- тот только фингалом отделался.
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28.05.2022 21:57 Ответить
*****. А шо случилось с сашком?
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28.05.2022 19:21 Ответить
забалел...острая свинцовая достаточность
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28.05.2022 19:23 Ответить
вилікували вже. Достаточность появилась.
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28.05.2022 19:27 Ответить
Живёт на севере дикарь;

Ни чести, ни мозгов , ни нрава,

Какой народ -такой и царь,

Такая, стало быть , держава.

Но чуют гузном дикари,

Что время дни их подытожит :

Сотрёт чумных с лица земли,

С истории, увы, не сможет......
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28.05.2022 19:42 Ответить
Комбат батяня батяня комбат завален парой наших ребят...
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28.05.2022 21:46 Ответить
А шо случилось с сашком?
Ответ из классики:
- Ну, царствие небесное, - согласился Безенчук. - Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают, - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, - значит преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее - та, считается, богу душу отдаёт…

- То есть как это считается? У кого это считается?

- У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай бог, помрёте, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают.
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28.05.2022 19:44 Ответить
Улучшился.
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28.05.2022 19:51 Ответить
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!

Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.

Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.

Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.

Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".

На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал,
--
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат.
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04.08.2022 06:11 Ответить
Он умер
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28.05.2022 20:26 Ответить
Саша с Уралмаша?
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28.05.2022 21:42 Ответить
героически сражался, получил ранение в спину, несовместимое с жизнью.....
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29.05.2022 00:58 Ответить
Треба було вчасно поміняти погоняло на "Недосягаєв". Досягаєв досягається як ствольною, так і реактивною артою...
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28.05.2022 19:22 Ответить
якби ж він знав значення українського слова "досягнути" ...
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28.05.2022 19:24 Ответить
Змінити погоняло навряд чи допомогло б 🫢
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28.05.2022 19:46 Ответить
обламали крильця "крилатій піхоті" і обскубали ))) шо капець... і в землю до хробаків !!!
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28.05.2022 19:23 Ответить
смешат и смехота кацапики то танковый биатлон то фестивал кращая пехота то еще какая муть и хрень..
воевать бы научились тихо без понтов и воплей.. деды воювалы.. только спросить бы их--а чьи дедыю то...... ихние...а дудки и Неее-- их деды вертухаями были в ГУЛАГЕ и НКВД заградительных отрядах -нашим украинцам в том числе в спину постреливали..
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28.05.2022 19:24 Ответить
Як прикро що ця падла може здохнути лише раз
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28.05.2022 19:24 Ответить
наші бійці досягнуть будь якого Досягаєва
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28.05.2022 19:24 Ответить
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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28.05.2022 19:24 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.05.2022 19:26 Ответить
Підполковника дали посмертно?
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28.05.2022 19:26 Ответить
Его прикопали под полковником.
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28.05.2022 23:09 Ответить
" Пока Сашок. Прощай Сашок" (с)
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28.05.2022 19:28 Ответить
да хрен на них.скорей победим эту сволоту.
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28.05.2022 19:29 Ответить
Собаці-собача смерть! Хоча собаки від цього ублюдка набагато кращі.
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28.05.2022 19:31 Ответить
Да не було ніякого Догасяєва! Да і звільнився він, місяць тому...
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28.05.2022 19:32 Ответить
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28.05.2022 19:32 Ответить
досягнув кацап що заслужив.
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28.05.2022 19:32 Ответить
не быть тебе гребень полковником
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28.05.2022 19:37 Ответить
будь ты хоть трижды хероем в своем мордоре, но раз суждено тебе быть чпокнутым в Украине, так тому и быть.
Не всяк рашисткий оккупант сможет доплыть до середины Северского Донца ©
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28.05.2022 19:50 Ответить
s/доплисти/досягнути
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28.05.2022 20:04 Ответить
Обличчя іванушки-дурачка..
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28.05.2022 19:53 Ответить
з родини окупанта -мат/тех відшкодування ЗСУ за клопіт
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28.05.2022 19:58 Ответить
его родственники пусть скажут спасибо путину за то, что отправил его убивать людей в соседней стране
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28.05.2022 19:58 Ответить
Крєпкого здоров'я йому та герметичного пакета.
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28.05.2022 20:06 Ответить
цікаво, де саме?
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28.05.2022 20:25 Ответить
Ну вот, смог же стать хорошим русским! Их есть у нас, ну по крайней мере становятся))) Слава ЗСУ!
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28.05.2022 20:32 Ответить
Досягаєв, прибувши до України, стал недосягаемым.
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28.05.2022 20:58 Ответить
неправильна хвамілія у покійного - треба "Достігаєв". Або Достіженьєв. А то корені українські покрали і носяться з ними ніби з своїми.
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28.05.2022 21:07 Ответить
ну от, і став хорошім руськім
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28.05.2022 21:10 Ответить
Ну пусть теперь будет лучшим в номинации "груз200". Приз из 5 досок в студию.
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28.05.2022 23:29 Ответить
вот это лоб!
теперь пара ящиков пустых бутылок останутся не разбитыми, пара кубов сосновых брусков не сломанными.
ну и пара фонтанов на мордоре 2 августа будет чуть меньше зассана и заблёвана.
жена, если не дура (хотя о чём это я?), наконец-то перестанет скрывать свою связь с местным дворником-таджиком и заставит его усыновить их детей.
хороший конец во всех смыслах.
как в американском кино, которое орки запретили, а зря.
оно сеет мудрое и вечное, как эпитафия на могиле оккупанта
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29.05.2022 08:41 Ответить
 
 