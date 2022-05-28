ВСУ ликвидировали командира десантно-штурмового батальона рашистов подполковника Досягаева. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вооруженные силы Украины ликвидировали командира десантно-штурмового батальона 104-го десантно-штурмового полка ВС РФ подполковника Александра Досягаева.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+49 Vladimir Petrov efcefe89
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+38 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+29 Sophia-Maria Duglass
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Смерть рашистским оккупантам🇷🇺👹☠️‼️
Ни чести, ни мозгов , ни нрава,
Какой народ -такой и царь,
Такая, стало быть , держава.
Но чуют гузном дикари,
Что время дни их подытожит :
Сотрёт чумных с лица земли,
С истории, увы, не сможет......
Ответ из классики:
- Ну, царствие небесное, - согласился Безенчук. - Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают, - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, - значит преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее - та, считается, богу душу отдаёт…
- То есть как это считается? У кого это считается?
- У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай бог, помрёте, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал,
--
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат.
воевать бы научились тихо без понтов и воплей.. деды воювалы.. только спросить бы их--а чьи дедыю то...... ихние...а дудки и Неее-- их деды вертухаями были в ГУЛАГЕ и НКВД заградительных отрядах -нашим украинцам в том числе в спину постреливали..
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Не всяк рашисткий оккупант сможет доплыть до середины Северского Донца ©
теперь пара ящиков пустых бутылок останутся не разбитыми, пара кубов сосновых брусков не сломанными.
ну и пара фонтанов на мордоре 2 августа будет чуть меньше зассана и заблёвана.
жена, если не дура (хотя о чём это я?), наконец-то перестанет скрывать свою связь с местным дворником-таджиком и заставит его усыновить их детей.
хороший конец во всех смыслах.
как в американском кино, которое орки запретили, а зря.
оно сеет мудрое и вечное, как эпитафия на могиле оккупанта