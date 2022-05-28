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Посол США Бринк получила визу для работы в Украине, - Маркарова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк получила визу для работы в Украине.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой - новым Послом США в Украине Бриджит Бринк. Украина всегда принимала лучших руководителей американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами общественного служения. И этот раз не стал исключением! Очень жду активную совместную работу в определяющее время нашей борьбы за независимость и демократию", - написала она.

Напомним, 19 мая Сенат США единогласно утвердил дипломата Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине – на следующий день после того, как США официально возобновили работу своего посольства в Киеве.

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Перед этим у США не было посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп отстранил в 2019 году, добиваясь расследования против своих политических соперников. Это дело привело к первому импичменту Трампа.

Бриджит Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, на Кипре, в Грузии и Узбекистане.

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Посол США Бринк получила визу для работы в Украине, - Маркарова 01
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Топ комментарии
+7
Бріджит Брінк-welcome...
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28.05.2022 20:15
+7
Зеленский готуй сраку.
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28.05.2022 20:31
+4
Союзникам України - візи, а кацапам(ворогам) - безвіз.... це можливо з нелохом.....
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28.05.2022 20:58
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Бріджит Брінк-welcome...
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28.05.2022 20:15 Ответить
це не "віза"
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28.05.2022 20:15 Ответить
От добре що половина посадовців жінки, ащо, все рівноправно, одні вмирають, другі вигоду збирають...
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28.05.2022 20:31 Ответить
У нас тоже женщин в армии достаточно. В том числе и умерло, хотя ничего хорошего в этом нет. Хз к чему ты клонишь.
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28.05.2022 20:32 Ответить
ты *****? женщин не любишь? бывает..
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29.05.2022 00:39 Ответить
Зеленский готуй сраку.
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28.05.2022 20:31 Ответить
Вона думає, що це добра новина…
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28.05.2022 20:38 Ответить
Я читал био посла. Она толковая.
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28.05.2022 20:43 Ответить
В США по блату не призначають взагалі і тим більше на відповідальні пости йлопів типу Мельника не підпускають.
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28.05.2022 22:10 Ответить
Мельник хороший посол, но у нас до этой Бринк была Иванович, которая провалила свое посольство и дружила с Аваковым и Шабуниным. Так что будем надеется что новая умнее.
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28.05.2022 22:25 Ответить
мельник никакой посол - провокатор и саботажник он точно работает не на Украину .
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29.05.2022 00:41 Ответить
Немцы такая нация которая любит негатив и самоуничижение. Хз отчего. Мельник это понимает.
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29.05.2022 02:14 Ответить
а маркарова кто такая? тоже консерва кремлевская - очень странная биография у нее
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29.05.2022 00:40 Ответить
Можно подумать, в офисе долго чесали репы типа: "Ну что, даём визу?"
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28.05.2022 20:48 Ответить
Союзникам України - візи, а кацапам(ворогам) - безвіз.... це можливо з нелохом.....
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28.05.2022 20:58 Ответить
Вобще много нестыковок в Законах Украины и их похоже никто не собирается устранять ,вот камеры наблюдения включили по всей стране,это наверное чтоб кацы лучше видели куда ракеты пулять и визы для настоящих друзей а Джонсону тоже визу выписывали?
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28.05.2022 21:38 Ответить
любой стране у который визовый режим - необходимо получать визы! а вы не в курсе?
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29.05.2022 00:43 Ответить
 
 