Посол США Бринк получила визу для работы в Украине, - Маркарова. ФОТО

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк получила визу для работы в Украине.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой - новым Послом США в Украине Бриджит Бринк. Украина всегда принимала лучших руководителей американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами общественного служения. И этот раз не стал исключением! Очень жду активную совместную работу в определяющее время нашей борьбы за независимость и демократию", - написала она.

Напомним, 19 мая Сенат США единогласно утвердил дипломата Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине – на следующий день после того, как США официально возобновили работу своего посольства в Киеве.

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Перед этим у США не было посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп отстранил в 2019 году, добиваясь расследования против своих политических соперников. Это дело привело к первому импичменту Трампа.

Бриджит Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, на Кипре, в Грузии и Узбекистане.

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