В Севастопольской бухте буксируют десантный катер, ранее замеченный у острова Змеиный. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Севастопольской бухте два буксира перетаскивают в сторону края бухты десантный катер проекта "Дюгонь".
Об этом сообщает Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
В составе Черноморского флота России нет таких катеров. Однако раньше такой катер уже был замечен у острова Змеиный.
Эксперт по российскому флоту Эйч Ай Саттон по просьбе Радио Свобода идентифицировал катер типа "Дюгонь" на фотографиях, сделанных спутником над островом 9 мая. На его палубе, как считает эксперт, может находиться зенитно-ракетный комплекс "Тор", призванный заменить один из уничтоженных украинской армией.
Десантные катера проекта 21820 "Дюгонь" – серия высокоскоростных российских десантных катеров на воздушной каверне для ВМФ России. Кодификация НАТО "Dyugon"/"Ataman Platov". Катера проекта предназначены для скоростного переброса через море и высадки на необорудованное побережье десанта, колесной и гусеничной техники. Может перевозить 2 основных боевых танка или 4 БМП/БТР, или 140 т груза, или 90 человек десанта.
В составе Военно-морского флота России пять катеров типа "Дюгонь".
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а уже самострелы пошли )))
вдали заметив пляж нудистский
почти бежали бурлаки))))
Аби ще кацапи всі потонули
так закурят на ремонте, или сварщик подсуетится, или крановщик.
Была бы техника, а дурак найдётся.