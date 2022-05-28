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В Севастопольской бухте буксируют десантный катер, ранее замеченный у острова Змеиный. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Севастопольской бухте два буксира перетаскивают в сторону края бухты десантный катер проекта "Дюгонь".

Об этом сообщает Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

В Севастопольской бухте буксируют десантный катер, ранее замеченный у острова Змеиный 01

В составе Черноморского флота России нет таких катеров. Однако раньше такой катер уже был замечен у острова Змеиный.

В Севастопольской бухте буксируют десантный катер, ранее замеченный у острова Змеиный 02

Эксперт по российскому флоту Эйч Ай Саттон по просьбе Радио Свобода идентифицировал катер типа "Дюгонь" на фотографиях, сделанных спутником над островом 9 мая. На его палубе, как считает эксперт, может находиться зенитно-ракетный комплекс "Тор", призванный заменить один из уничтоженных украинской армией.

В Севастопольской бухте буксируют десантный катер, ранее замеченный у острова Змеиный 03

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Десантные катера проекта 21820 "Дюгонь" – серия высокоскоростных российских десантных катеров на воздушной каверне для ВМФ России. Кодификация НАТО "Dyugon"/"Ataman Platov". Катера проекта предназначены для скоростного переброса через море и высадки на необорудованное побережье десанта, колесной и гусеничной техники. Может перевозить 2 основных боевых танка или 4 БМП/БТР, или 140 т груза, или 90 человек десанта.

В составе Военно-морского флота России пять катеров типа "Дюгонь".
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Топ комментарии
+24
а это ж еще Harpoon не расчехлили...
а уже самострелы пошли )))
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28.05.2022 21:09
+22
Яке гарне море.
Аби ще кацапи всі потонули
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28.05.2022 21:17
+19
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28.05.2022 21:16
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дюгонь похоже ласты склеила
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28.05.2022 21:02 Ответить
Получил пиз@ы?....
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28.05.2022 21:32 Ответить
'баниврот...вторая армия мира...ржавые корыта у сенегальских пиратов и то лучше
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28.05.2022 21:02 Ответить

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28.05.2022 21:07 Ответить
Не слышал про сенегальских пиратов, а вот про сомалийских - много.
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28.05.2022 21:31 Ответить
Есть ещё и Нигерийские.
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28.05.2022 22:00 Ответить
а это ж еще Harpoon не расчехлили...
а уже самострелы пошли )))
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28.05.2022 21:09 Ответить
У катера явные проблемы с главным двигателем или с рулевкой. Два буксира используются для швартовки больших судов 30-50 тысячников, такой катер должен заходить в порт или без буксиров или максимум с одним.
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28.05.2022 21:11 Ответить
Ну він же "високошвидкісний"? В тому і справа! Надто швидко біг! От і "захекався" А тепер "ведуть попід руки"
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28.05.2022 21:24 Ответить
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28.05.2022 21:16 Ответить
***
вдали заметив пляж нудистский
почти бежали бурлаки))))
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28.05.2022 21:31 Ответить
Когда был в Крыму последний раз в 13м году говорю кенту пошли на нудисткий пляж под Алушту. Тот пошли. Пришли, а там токо мужики. растроились
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28.05.2022 21:34 Ответить
Під Коктебель треба було їхать! На світанку у вересні там буває хороша рибалка а вдень "русалки" сповзаються
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28.05.2022 22:01 Ответить
Був там, але давно, на початку 90-х. Ех!... Ностальжі)
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29.05.2022 01:48 Ответить
Я теж! 11 вересня 1994 року останній раз Тоді якраз дельфіни косяк кефалі в бухту загнали Так ми спінінги ще по темному закинули Наловили кефалі : юшки зварили і насолили А після 10-ї поповзли "русалки" А ми вина купили поблизу, так трохи "відірвалися"
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29.05.2022 06:10 Ответить
от событие! Кацапы тащат по бухте на прикол лоханку с погнутыми гребными валами.
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28.05.2022 21:17 Ответить
У нього не може буть "гребних валів" (і гвинтів - теж) Бо у нього стоять водомети
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28.05.2022 21:28 Ответить
Яке гарне море.
Аби ще кацапи всі потонули
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28.05.2022 21:17 Ответить
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28.05.2022 21:29 Ответить
Нашим пацанам не все ли равно кого топить, дюгонь так дюгонь, хоть черта!!!!!!
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28.05.2022 21:26 Ответить
Не Дюгонь а ****.нь какая то,на такую пое.бень тратить Гарпуны запатло..
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28.05.2022 21:31 Ответить
если с полной начинкой, то почему бы и нет.
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28.05.2022 21:36 Ответить
Лохань, которую буксируют отличается от лохани на снимке сверху тем, что у буксируемой кормовая часть надстройки с правого борта (как минимум) закрыта брезентом или чем-то подобным. Возможно, туда как раз что-то и прилетело.
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28.05.2022 21:44 Ответить
как ви яхту назовете-так она и попливет
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28.05.2022 21:47 Ответить
Московиты уничтожат любой свой корабль - не на камни налетят,
так закурят на ремонте, или сварщик подсуетится, или крановщик.
Была бы техника, а дурак найдётся.
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29.05.2022 02:41 Ответить
ГАЛИМАЯ МИШЕНЬ !)
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29.05.2022 03:17 Ответить
 
 