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Российский самолет обстрелял церковь и детсад на Сумщине, ранена женщина, - ГНСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российская авиация около 18-ти вечера нанесла удар по приграничной Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточное региональное управление Госпогранслужбы.

Российский самолет обстрелял церковь и детсад на Сумщине, ранена женщина, - ГНСУ 01

"Враг совершил три пуска неуправляемыми ракетами по двум пограничным населенным пунктам Сумского района. В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога", - говорится в сообщении.

Российский самолет обстрелял церковь и детсад на Сумщине, ранена женщина, - ГНСУ 02
Российский самолет обстрелял церковь и детсад на Сумщине, ранена женщина, - ГНСУ 03

Отмечается, это уже второй за сегодня удар российской авиации по приграничной Сумщине.

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В общей сложности, с начала суток с территории РФ область обстреливали уже 6 раз.
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кацапи - блдскй народец
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28.05.2022 21:59 Ответить
А чи не пора б нам почати наступ на бєлгород ? Цікава була б реакція орків. Хочп б зімітувати на десяток кілометрів. Їм прийшлося б відразу зі сходу і півдня перекидати сили для "підтримки штанів". А нашим було б легше .... Цікаво...
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28.05.2022 22:00 Ответить
Якщо МП, то не церква.
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29.05.2022 03:15 Ответить
 
 