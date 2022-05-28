В оккупированном Севастополе заправляются топливом 2 БДК и ракетный катер рашистов, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Графской бухте оккупированного Севастополя заправляются четыре корабля Черноморского флота России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Первый слева корабль корреспондент Крым.Реалии идентифицировать не смог.
Второй и третий – это большие десантные корабли проекта 775. В составе Черноморского флота четыре таких корабля: "Цезарь Куников" (бортовой номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151). БДК "Азов" и "Новочеркасск" сейчас находятся на ремонте в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота, расположенном в Килен-бухте.
Крайним справа пришвартован малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Вышний Волочек" (бортовый номер 609), "Орехово-Зуево" (626), "Ингушетия" (630) и "Грайворон" (600).
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На берегу Графской бухты расположена топливная база Черноморского флота РФ, поэтому бухту иногда называют "нефтяная гавань", корабли заправляются здесь топливом.
Пожалуйста, подождите...
Закон досі чинний, угоду не розірвано.
Документ 643_359, чинний, поточна редакція - Ратифікація від 27.04.2010, підстава - 2153-VI
Остання подія - Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 14.05.2010, підстава - v1307321-10
Це руський вкид для залякування українців.
Давайте ще вкиньте - заправка 100 танків рф, заправка літаків рф, поповнення боекомплекту рф...
Всім і так зрозуміло, що у рф є поки що техніка, яку заправляють.
Замість цього напишіть публікацію про характеристики "гарпун", чи про бойові подвиги Українців.
RGM/UGM-84D - 140 km
AGM-84E - 93 km
AGM-84F - 315 km
RGM-84F - 278 km
RGM/AGM-84L - 124 km
AGM-84H/K - 280 km
спасибо, полегчало... А то как подумаю про заправку, аж прямо паническая атака начинается.
Странно не смочь идентифицировать один из двух самых новых БДК рф. Таков сейчас уровень журналистики. Это "Пётр Моргунов".
Радиоэлектронное вооружение
РЛСУО 5П-10-03,
КВПП КТ-308-04 Зенитная артиллерия 2 × 6 - 30 мм АК-630М
1 × 2 × 6 - 30 мм АК-630М-2 «Дуэт» Авиационная группа 2 вертолёта Ка-29 в палубном ангаре.
Этот вроде не ракетоносец..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_десантные_корабли_проекта_11711
Show must go on!!!
Загрузить его ракетами, взрывчаткой - и вот вам мощная крылатая ракета
с дистанционным управлением (наведением на цель).
Таких самолётов, уже практически выработавших ресурс, у нас есть.
Блок наведения на цель можно смонтировать за месяц-два.
Зато вот такие коллективные заправки среди бела дня точно прекратятся.
Конечно, база флота защищена, но, как показала "Москва", всё относительно.
А вот у всплывшей на подзарядку ночью "варшавянки" ПВО,
скорее всего, не будет, так что смысл есть.
Зато по дальности у Су-27 ограничений нет - достанет в любой точке
Чёрного моря.
Да ещё управляемыми девайсами.