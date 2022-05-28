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По Житомирской трассе открыто движение грузовиков, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Руководитель министерства инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что по житомирской трассе открыто движение грузовых автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

Кубраков отметил: "Сегодня мы открыли левый проезд на дороге международного значения М-06 Киев – Чоп возле Стоянки и возобновили движение по трассе для грузового автотранспорта.

Менее двух месяцев понадобилось дорожникам, чтобы на остатках старых конструкций возвести временное пролетное сооружение, устроить монолитную плиту пролетного строения и положить слой асфальтобетона. На дороге обновлена ​​разметка и установлены соответствующие дорожные знаки.

Мост через реку Ирпень был взорван в первые дни российского военного вторжения в Украину. Благодаря этому оккупанты не смогли продвинуться дальше и окружить столицу.

Сразу после освобождения столичного региона началось строительство временных переправ и объездов. Временный мост возле Стоянки был возведен в середине апреля, но движение через него было доступно только для легкового транспорта – грузовики вынуждены были двигаться в объезд, тратя лишнее время и топливо.

С открытием моста на трассе М-06 будет возобновлено движение практически по всем основным стратегическим направлениям Украины. Следующим этапом станет восстановление правого проезда разрушенного моста - завершить работы планируем осенью".

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По Житомирской трассе открыто движение грузовиков, - Мининфраструктуры 01
По Житомирской трассе открыто движение грузовиков, - Мининфраструктуры 02
По Житомирской трассе открыто движение грузовиков, - Мининфраструктуры 03
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Я еще не видел чтобы так вату топтали https://www.youtube.com/watch?v=3_ZXuwyRjmw
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28.05.2022 22:43 Ответить
блет,як той чувак з тими недорозвинутими може так спокійно розмовляти? як психіатр з пацієнтами )))) у мене б уже пердак згорів від тих **********...
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28.05.2022 22:49 Ответить
Дороги,мости,критична інфраструктура..Якби ці фото виклав не уряд ,а ексклюзивно Бутусов на своєму каналі ,то такий галас піднявся б,безугла вже б з автоматом бігла розстрілювати..
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28.05.2022 23:36 Ответить
 
 