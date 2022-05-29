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Враг ведет штурм Северодонецка, бои продолжаются до сих пор. Из-за российских обстрелов в Луганской области есть погибшие и раненые, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Годовщину города северодончане встречают в подвалах, из-за российских обстрелов по области двое погибших, есть раненые, разрушены около 60 домов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что во время непрерывных обстрелов не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв.

Поэтому, по словам Гайдая, опираясь на ежедневно растущее количество поврежденного жилья, погибших может быть больше.

"Ситуация крайне обострена. Так, 28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Это были тяжелые сутки для города - авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", повреждены 22 дома. В Северодонецке обстановка еще более тяжелая – враг ведет штурм. Бои продолжаются до сих пор. Годовщину города оставшиеся жители встретят в подвалах. Кроме женщины, которая вчера погибла в своем доме в старых районах", – отметил Гайдай.

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Враг ведет штурм Северодонецка, бои продолжаются до сих пор. Из-за российских обстрелов в Луганской области есть погибшие и раненые, - Гайдай 01
Враг ведет штурм Северодонецка, бои продолжаются до сих пор. Из-за российских обстрелов в Луганской области есть погибшие и раненые, - Гайдай 02
Враг ведет штурм Северодонецка, бои продолжаются до сих пор. Из-за российских обстрелов в Луганской области есть погибшие и раненые, - Гайдай 03
Враг ведет штурм Северодонецка, бои продолжаются до сих пор. Из-за российских обстрелов в Луганской области есть погибшие и раненые, - Гайдай 04
Враг ведет штурм Северодонецка, бои продолжаются до сих пор. Из-за российских обстрелов в Луганской области есть погибшие и раненые, - Гайдай 05
Враг ведет штурм Северодонецка, бои продолжаются до сих пор. Из-за российских обстрелов в Луганской области есть погибшие и раненые, - Гайдай 06
Враг ведет штурм Северодонецка, бои продолжаются до сих пор. Из-за российских обстрелов в Луганской области есть погибшие и раненые, - Гайдай 07

Относительно разрушений жилого фонда: Северодонецк – 13 домов, Горское – 11, Тошковка – семь, Врубовка – шесть, Нырково – два.

Также следует отметить, что в районе Бобрового враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Однако силами штурмовой авиации нанес авиационных ударов в районе Устиновки.

Гайдай напоминает, что за минувшие сутки на фронте отбиты семь атак россиян, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".
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Топ комментарии
+15
Чому не евакуювали дітей? Хто з дорослих не хоче виїжджати - то його справа. А дітей потрібно евакуювати. Примусово. В нас військовий стан. Якщо батьки не очуть зберегти життя дітей - це повинна зробити Україна.
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29.05.2022 08:38
+14
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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29.05.2022 08:32
+6
Зі старими все більш менш зрозуміло: там "руссо-совєтський світ" в перемішку з деменцією. А ось що в головах у батьків з маленькими дітьми?
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29.05.2022 09:02
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Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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29.05.2022 08:32 Ответить
Чому не евакуювали дітей? Хто з дорослих не хоче виїжджати - то його справа. А дітей потрібно евакуювати. Примусово. В нас військовий стан. Якщо батьки не очуть зберегти життя дітей - це повинна зробити Україна.
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29.05.2022 08:38 Ответить
Зеленський і вся цого орда з Банковоі , своїх дітей вивезли ще до війни 😠
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29.05.2022 17:50 Ответить
Писати можна що завгодно, але законно, без рішення суду, не можна примусово забрати дитину у батьків. Навіть у військовий час. Тому відповідальність за долю своїх неповнолітних дітей несуть батьки згідно закону.
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29.05.2022 21:10 Ответить
та не хочуть люди евакуюватися доки орки палять по автобусам.
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30.05.2022 03:55 Ответить
Голодранцы, во всей своей красе.
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29.05.2022 08:40 Ответить
Тепер стало зрозуміло навіть ідіотам, що воно таке "рюській мірь"
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29.05.2022 08:59 Ответить
Зі старими все більш менш зрозуміло: там "руссо-совєтський світ" в перемішку з деменцією. А ось що в головах у батьків з маленькими дітьми?
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29.05.2022 09:02 Ответить
"ось що в головах у батьків з маленькими дітьми?"
Соловьев, Скабеева, Симоньян, Киосаян у них вместо собственных мозгов.
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29.05.2022 21:29 Ответить
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29.05.2022 09:11 Ответить
місто не втримати це зрозуміло, головне щоб наші хлопці в отточення не потрапили.
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29.05.2022 09:47 Ответить
Не факт, що не втримати. Військовим звичайно видніше.
Але я думаю, що при наявності підкріплення по зброї та боєкомплекту все можливо.
Те що кацапів там дуже багато та стріляють вони дуже багато зрозуміло.
Але наші хлопці зараз при явній перевазі ворога в артилерії та авіації тримаються, а якби цю перевагу придавити ....
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29.05.2022 12:47 Ответить
Зараз вони кинуть усе на Северодонецьк та Лисичанськ. І потім, незалежно від успіху, сядуть сракою та включать платівку "давайте домовлятися". Цю платівку підтримає уся європейська зрадота, що лівацька, що правацька. До цієї платівки додадуть масове іпсо, "дружин та матерів" та зойки дезертирів.
Буде вкрай огидно.
Але саме це і буде моментом для початку переламу.

Victor Tregubov (С)
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29.05.2022 09:55 Ответить
"До сих пор..."! Значит взяли уже , суки....
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29.05.2022 10:35 Ответить
Завали ипало, Гайдай, и дуй в окопы! Какое оно жалкое чмо
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29.05.2022 11:18 Ответить
А сколько мы контролируем луганской обл. на сегодня？ Меньше 10％ ？
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29.05.2022 13:32 Ответить
Вставай страна-нужно доводить армию до 2 млн.,почему призыв вялый,там один боец в окопе против пятерых орков,кончайте эту фетишь с теробороной,солдаты нужны на фронте а не где то в Черновцах и Ужгороде,враг на нашей территории,делайте дополнительный призыв и срочно!!!!!!!!!!
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29.05.2022 22:14 Ответить
 
 