Враг ведет штурм Северодонецка, бои продолжаются до сих пор. Из-за российских обстрелов в Луганской области есть погибшие и раненые, - Гайдай. ФОТО

Годовщину города северодончане встречают в подвалах, из-за российских обстрелов по области двое погибших, есть раненые, разрушены около 60 домов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что во время непрерывных обстрелов не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв.

Поэтому, по словам Гайдая, опираясь на ежедневно растущее количество поврежденного жилья, погибших может быть больше.

"Ситуация крайне обострена. Так, 28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Это были тяжелые сутки для города - авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", повреждены 22 дома. В Северодонецке обстановка еще более тяжелая – враг ведет штурм. Бои продолжаются до сих пор. Годовщину города оставшиеся жители встретят в подвалах. Кроме женщины, которая вчера погибла в своем доме в старых районах", – отметил Гайдай.

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Относительно разрушений жилого фонда: Северодонецк – 13 домов, Горское – 11, Тошковка – семь, Врубовка – шесть, Нырково – два.

Также следует отметить, что в районе Бобрового враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Однако силами штурмовой авиации нанес авиационных ударов в районе Устиновки.

Гайдай напоминает, что за минувшие сутки на фронте отбиты семь атак россиян, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".