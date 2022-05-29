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ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины потеснили орков в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут"

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Северодонецк - это Украина. ВСУ потеснили орков в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут". Рашисты находятся до сих пор в гостинице областного центра среди горы трупов своих орков. Штурмуют город, бои идут без остановки. Наступления в Боровском и Бобровом отбиты - россияне отступили на раньше заняты позиции", - информирует Гайдай.

Также, по его словам, украинские защитники имели успех в направлении "дороги жизни", россиян отбили и потеснили.

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ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 01
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 02
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 03
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 04
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 05
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 06
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 07
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 08
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 09
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 10
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 11
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Топ комментарии
+37
Ради чего кацапня сдыхает? Ради бредовых хотелок мелкого шизофреника в бункере? Реально,орки.
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29.05.2022 09:09
+35
В основном за деньги. Кто-то из наших проукраинских блогеров сообщал ,что повысили кацапы контрактникам з.п. до 200 000 деревянных. Для этих дикарей-лузеров, которые не в состоянии найти нормальную работу это огромные деньги. Правда не факт что заплатят и что тебя не грохнет ВСУ. Но там с головой никто не дружит.
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29.05.2022 09:16
+30
То что рашисты с таким упорством лезут в Украину не боясь сдохнуть говорит о самой нелегкой и даже ужасной жизни на Рашке. Ну очень сомневаюсь что зажиточному человеку захочется слезть ос своего дивана и полного холодильника и пойти сдохнуть в чужой стране за какую то сковородку. А в дказательство етих слов есть куча видео как трупы рашистов привозят домой в росийские потемкенские деревни где дома из говна и палок а про асфальт на дорогах знают только из слухов
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29.05.2022 09:35
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А дядько другий писав що ситуація погана. Виходить що ні. Хотя один черпає дані з тік ток,а другий ....
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29.05.2022 09:06 Ответить
Другого дядьку звуть козойоб кадирка
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29.05.2022 09:28 Ответить
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29.05.2022 11:12 Ответить
Ради чего кацапня сдыхает? Ради бредовых хотелок мелкого шизофреника в бункере? Реально,орки.
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29.05.2022 09:09 Ответить
В основном за деньги. Кто-то из наших проукраинских блогеров сообщал ,что повысили кацапы контрактникам з.п. до 200 000 деревянных. Для этих дикарей-лузеров, которые не в состоянии найти нормальную работу это огромные деньги. Правда не факт что заплатят и что тебя не грохнет ВСУ. Но там с головой никто не дружит.
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29.05.2022 09:16 Ответить
- Послушай, ты чего на Донбасс прёшься?
- Воевать с «хахлами»…
- Так ведь там убить могут?
- А какая разница? Не убьют - денег заработаю, с кредитом расплачусь. Убьют - кредит отдавать не надо…
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29.05.2022 11:03 Ответить
Им бабки платят .у всех ипотека,авто в кредит и тд..по другому на россии нормальных денег не заработать..
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29.05.2022 09:17 Ответить
заробити це не про *********, там "получают"
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29.05.2022 09:22 Ответить
Ага, краще тут здохнути, щоб не платити кредити 👍☺️
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29.05.2022 09:26 Ответить
Та ладно не заработать, они же типа больше чем в Украине получают по статистике. И удаленно работать тоже ж можно. Просто дебилы какие то.
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29.05.2022 10:05 Ответить
могу сказать что расслоение по зарплатам в РФ по регионам и деревням в забитых регионах очень большое.
В городах и областных центрах все относительно богато ,в некоторых жизнь не менее богата чем на западе ,а в некоторых и 10-15 тыс рябчиков очень неплохо .
Но в среднем получается статистика побогаче украинской-но это в среднем ,у нас тоже статистику любят подгонять под среднюю
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29.05.2022 12:00 Ответить
Там просто отсутствует серое вещество 😁
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29.05.2022 09:19 Ответить
То что рашисты с таким упорством лезут в Украину не боясь сдохнуть говорит о самой нелегкой и даже ужасной жизни на Рашке. Ну очень сомневаюсь что зажиточному человеку захочется слезть ос своего дивана и полного холодильника и пойти сдохнуть в чужой стране за какую то сковородку. А в дказательство етих слов есть куча видео как трупы рашистов привозят домой в росийские потемкенские деревни где дома из говна и палок а про асфальт на дорогах знают только из слухов
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29.05.2022 09:35 Ответить
Та, там багато чого сплелося в пекельний клубок: https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
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29.05.2022 09:57 Ответить
***
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?

И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?

Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, миленькие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!

Леонид ФИЛАТОВ (1989, Лизистрата)
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29.05.2022 10:02 Ответить
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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29.05.2022 11:00 Ответить
Если проводить аналогии с советско-немецкой войной, то у нас уже была успешная оборона Москвы (оборона Киева), была своя Брестская крепость (Азовсталь в Мариуполе). Пусть же Северодонецк окажется нашим Сталинградом.
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29.05.2022 09:19 Ответить
Все аналогии лживы.
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29.05.2022 09:24 Ответить
пля - упоротый совок...
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29.05.2022 09:27 Ответить
Начебто і велика промзона є і постійна доправка підкріплення й БК через річку, але поки що немає головного - сил для оточення рашистських військ на попаснянському виступі і їх повного розгрому під Сіверськодонецьком-Лисичанськом. От коли це відбудеться, тоді дійсно можна буде проводити якісь аналогії з подіями ДСВ.
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29.05.2022 10:20 Ответить
На одному з напрямків протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:

сім осіб особового складу окупанта (12 солдатів поранено);
один ворожий танк;
одну самохідну артилерійську установку;
дві бойові броньовані машини;
три безпілотних літальних апарата «Орлан -10»;
чотири одиниці автомобільної техніки;
п'ять мінометів.
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29.05.2022 09:28 Ответить
С 800 тысячной армией и даже тем оружием, которое уже дали давно пора гнать агрессора и оккупанта с захваченой им территории, а не оправдываться за свое бездействие и нерешительность!
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29.05.2022 09:50 Ответить
Так езжайте на фронт и прогоните,кто вам мешает?
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29.05.2022 10:00 Ответить
Яке оружие и решительеость ? Прслухайте фпонтовиків кртрі приіждають додому в коротку відпустку після поранення. Обстріли цілодобово, суперзброі не вистачає в кожен окоп, місцева вата здає позиціі, місця розташування, складна логістика. Дякувати Богу що й так тримаються
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29.05.2022 10:20 Ответить
А шо такое руснявый неделю Северодонецк взять не можете ,даже толком окружить и тебя корежит?в соц сетях орки радостно прогнозировали что к началу июня уже донбас полностью должны "асвабадить" а тут незадача ЗСУ даёт просраца...и все планы на п"сте.
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29.05.2022 10:35 Ответить
Донбасс они планировали "освободить" ещё к великому дедовоевальному празднику 9 мая
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29.05.2022 11:08 Ответить
эта 800 тыс.армия существует в том же мире или измерении, как и американский ленд лиз и 40 млрд.помощь от США
Одни хайповики
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29.05.2022 12:03 Ответить
Все буде добре і наша перемога не за горами , тільки терпіння і без паніки !
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29.05.2022 09:59 Ответить
Тільки так,бо я уже запросила племінника на Новий рік в Альпи. Тримайтесь і бережіть себе
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29.05.2022 10:10 Ответить
А шо там ,на фотке, хрен с великом , чому він не в лавах ЗСУ , не захищає рідне місто????
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29.05.2022 10:50 Ответить
Вчора їздив до тещі в Заліщицький район Тернопільскої області. Повернувся з впевненністю що Северодонецьк захищають 10 сіл Заліщицького району ( якщо що я не звідти), в селі на 500 мешканців 6 загиблих і 8 в Северодонецьку наразі. Але справа навть не втому, підвозив жінку, чоловік якої зараз там, просив передати їжу, кросівки замість зимових берц і телефон, бо старий здох. Передала, доїхав як не дивно тільки телефон.
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29.05.2022 11:32 Ответить
скорее всего больше воюет Центральная и Западная Украина ,в Черкассах тоже похороны почти каждый день и много пропавших безвести (скорее всего тоже 200-е)
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29.05.2022 12:09 Ответить
Все воюют и Запад, и Восток, и Киев. Не стоит утверждать иначе.
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29.05.2022 15:12 Ответить
Если кацапастые - морды зачипастые в гостинице "Мир" поют песню "Как здорово, что всем мы здесь компактно собрались!" - так может познакомить их с калибром 155 мм? 🤔
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29.05.2022 11:42 Ответить
ЗСУ Тошківку у кацапів відбили, що ти ще почути бажаєш?
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29.05.2022 12:36 Ответить
"Потіснили окупантів у напрямку траси Лисичанськ-Бахмут..." Може "відтіснили" від траси? Бо якщо потіснили до траси, то так виглядає, що допомогли кацапам перекрити цю стратегічно важливу магістраль...
Цьому Гайдаю дійсно не завадило б трішки "фільтрувати базар"...
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29.05.2022 13:30 Ответить
 
 