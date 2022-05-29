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ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины потеснили орков в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут"
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Северодонецк - это Украина. ВСУ потеснили орков в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут". Рашисты находятся до сих пор в гостинице областного центра среди горы трупов своих орков. Штурмуют город, бои идут без остановки. Наступления в Боровском и Бобровом отбиты - россияне отступили на раньше заняты позиции", - информирует Гайдай.
Также, по его словам, украинские защитники имели успех в направлении "дороги жизни", россиян отбили и потеснили.
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+37 Garry Grant
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- Воевать с «хахлами»…
- Так ведь там убить могут?
- А какая разница? Не убьют - денег заработаю, с кредитом расплачусь. Убьют - кредит отдавать не надо…
В городах и областных центрах все относительно богато ,в некоторых жизнь не менее богата чем на западе ,а в некоторых и 10-15 тыс рябчиков очень неплохо .
Но в среднем получается статистика побогаче украинской-но это в среднем ,у нас тоже статистику любят подгонять под среднюю
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, миленькие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
Леонид ФИЛАТОВ (1989, Лизистрата)
Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
сім осіб особового складу окупанта (12 солдатів поранено);
один ворожий танк;
одну самохідну артилерійську установку;
дві бойові броньовані машини;
три безпілотних літальних апарата «Орлан -10»;
чотири одиниці автомобільної техніки;
п'ять мінометів.
Одни хайповики
Цьому Гайдаю дійсно не завадило б трішки "фільтрувати базар"...