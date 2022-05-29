Сегодня на Буковине простятся с воинами Олегом Холявчуком, Юрием Нестерюком и Петром Шкутой, погибшими в бою с российскими оккупантами. ФОТО

В войне против российских захватчиков отдали жизнь три буковинских воина, защищавших свободу и независимость Украины. С ними сегодня простятся на Буковине.

Об этом на странице в Facebook сообщает Черновицкий ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"В войне против российских захватчиков отдали жизнь отважные буковинские воины, защищавшие свободу и независимость Украины".

Со старшим сержантом Олегом Холявчуком, воином воинской части А4053, прощание начнется в 9:00 в селе Ивановцы.

Главного сержанта Нестерюка Юрия, воина воинской части А0284, в последний путь поведут в 9:00 в селе Багна.

С солдатом Шкутой Петром, воином воинской части А1744, будут прощаться в 13:00 в селе Васильевка.

Вечная память и слава героям.

Искренние соболезнования родным, близким и побратимам", - говорится в сообщении.

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