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Сегодня на Буковине простятся с воинами Олегом Холявчуком, Юрием Нестерюком и Петром Шкутой, погибшими в бою с российскими оккупантами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В войне против российских захватчиков отдали жизнь три буковинских воина, защищавших свободу и независимость Украины. С ними сегодня простятся на Буковине.

Об этом на странице в Facebook сообщает Черновицкий ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"В войне против российских захватчиков отдали жизнь отважные буковинские воины, защищавшие свободу и независимость Украины".

Сегодня на Буковине простятся с воинами Олегом Холявчуком, Юрием Нестерюком и Петром Шкутой, погибшими в бою с российскими оккупантами 01

Со старшим сержантом Олегом Холявчуком, воином воинской части А4053, прощание начнется в 9:00 в селе Ивановцы.

Сегодня на Буковине простятся с воинами Олегом Холявчуком, Юрием Нестерюком и Петром Шкутой, погибшими в бою с российскими оккупантами 02

Главного сержанта Нестерюка Юрия, воина воинской части А0284, в последний путь поведут в 9:00 в селе Багна.

Сегодня на Буковине простятся с воинами Олегом Холявчуком, Юрием Нестерюком и Петром Шкутой, погибшими в бою с российскими оккупантами 03

С солдатом Шкутой Петром, воином воинской части А1744, будут прощаться в 13:00 в селе Васильевка.

Вечная память и слава героям.

Искренние соболезнования родным, близким и побратимам", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Поки живе наша Пам'ять, а вона вічна, Герої не помирають.
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29.05.2022 10:11 Ответить
Світла Пам'ять нашим мужнім Героям !!

Сумуємо ....😪😪😪
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29.05.2022 10:14 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.05.2022 10:19 Ответить
Соболезнования родным и близким. Благодаря нашим героям, мы живые. Будем надеяться, что страна не забудет их детей и родителей.
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29.05.2022 12:27 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!
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29.05.2022 13:21 Ответить
Слава Героям!!!
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29.05.2022 15:01 Ответить
 
 