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Рашисты обустроили "трупосвалку" в одном из супермаркетов Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО 21+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты в заблокированном Мариуполе сваливают тела людей, как мусор. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередные страшные находки. В помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе по пр. Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально. Сюда россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощи даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию паталогоанатомов. Фото свежее. Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии", - рассказал он.

Смотрите: Преподавание на русском, "дипломы" "ДНР" и поступление в вузы в депрессивных регионах РФ: Оккупанты открыли в Мариуполе школу. ФОТОрепортаж

Рашисты обустроили трупосвалку в одном из супермаркетов Мариуполя, - Андрющенко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
Росєяне,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції,істоти без роду та племені!!))
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29.05.2022 10:20
+32
Россия должна быть расчленена на 1000 мелких недореспублик
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29.05.2022 10:22
+32
я не сумніваюсь в зсу я сумніваюся в гідранті який останній час не к добру постійно повторюе що буде перемога якщо повернемося на 23 лютого 2022, а не на 1991 рік де наші кордони визнані всім світом навіть після жертв в Бучі і Маріуполя а ще викриеться звірства в Херсонскій і Запорізький після деокупаціїї зеленский порушує конституцію заявами про торг і обговорення нашими теріторіями донбасу і криму з ворогом і тим кто його окупував,тут не може бути ніяких компромісів взагалі скільки б жертв з боку арміїї не було би це набагато меньше ніж мілліони які живуть в окупаціїї і якщо б так всі думали що загинуть солдати то мапа світу була б іншою і якщо зараз ми не звільнемо такої ситуаціїї де орк армія не сама сильна, де санкціїї, де дають важку зброю, де підтримка всього світу, більше такого шансу не буде, і зеленского заяви що колись там отвоюемо це брехня якщо не в цьому році то чим дальші тим кацапи зроблять висновки і буде нова війна
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29.05.2022 10:41
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"Щирий"брат. Тримайтесь, Перемога буде за вами.
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29.05.2022 10:15 Ответить
абсолютне зло@totalevel

А куди Верещук зникла??
Де її коридори?
Де евакуації?
Де захисники з Азовсталі?

John McClane

@AndreySher

Відчитується в кремлі по операції Маріупіль.
Багато папірців нада написать
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29.05.2022 11:02 Ответить
@SashkoSas2@sashkosas2

·16 ч

За свою напружену працю Верещук отримала відпустку і нарешті змогла виїхати до своїх друзів в масквє.
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29.05.2022 11:04 Ответить
Повідкривати рахунки в офшорах ітд ітп
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29.05.2022 12:01 Ответить
рашисти - нелюди...
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29.05.2022 10:15 Ответить
Росєяне,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції,істоти без роду та племені!!))
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29.05.2022 10:20 Ответить
Іроди, вас всіх теж чекає така доля, горіть у пеклі виродки
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29.05.2022 10:15 Ответить
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29.05.2022 13:55 Ответить
Що гендлюють гуртом та вроздріб!!!)))
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29.05.2022 10:17 Ответить
Теперь ани могут свабодна гаварить по русски.
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29.05.2022 10:18 Ответить
Коли хрестоносці взяли в облогу фортецю Монсегюр - останній оплот "катарів", до папського легата (по ********* - "куратора військової операції") підійшов один з воїнів і спитав:
- Святий отче! У фортеці є не тільки єретики, але й вірні католики! Як нам їх розпізнавать?
Легат відповів:
- Убивайте всіх! Бог на небі пізнає своїх!...
Так само і у кацапів! За свідченнями наших хлопців, що воювали в Чечні на боці чеченців, загиблих мирних чеченців у Грозному було менше всього - вони втекли задовго до штурму до рідних, у села Тому під бомбардуваннями та обстрілами гинули в основному "русскаязичниє"...
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29.05.2022 10:28 Ответить
это была осада Безье ,а не монсегюра.
И убили тогда минимум 10 000 человек (от 10 до 20000 ),и почти все были не еретиками
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29.05.2022 11:38 Ответить
І, що в мене троюрідна сестра виходила у першу чеченську під вибухами з Грозного, жила в такому ж промисловому районі, як Азовсталь. Друга сестра і тітка всі бомбардування пересидіти в центрі міста у підвалі. Без документів, без грошей, якось осіли в депресивній станиці Краснодарського краю. В перший день війни моя сестра мені заявила, що в нас треба повбивати всіх фашистів і чому ми опираємося російським військам, справжніх людей шкода на Сході країни. Тільки там начебто живуть люди, в центрі, на півдні, а тем більше на заході таких немає. Коли я їй пригадала її вихід з ріднею із Грозного під артобстрілами, запитала, чому вона не вважає себе патріоткою міста в якому народилася і виросла, дружила і навчалася в школі з чеченцями. Вона сказала, що їй всіх шкода, але нациків слід денацифікувати. Коли, я їй сказала, що 43 мільйони українців не можуть бути фашистами, то вона заявила про те, що її більш турбує зростання цін на валюту і масло не має де купити. Можна подумати, що я в цьому винна. Вони там всі прибиті на голову. Хай всіх на землінакриє ядерним попитом, Путін всеодно правий.
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29.05.2022 13:41 Ответить
Ты ******* Ярославчик. Пойди свою саркастическую муть на крови и на горе украинцев ,людям раскажи на улице.
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29.05.2022 11:23 Ответить
https://site.ua/uploads/post_body_images/1057/4286bad133-.jpg ---- як-то так, вексель підписали, отримали. Як говорив старий, хитрий, мудрий фарбований лис "Маєто те що маємо"
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29.05.2022 12:27 Ответить
Почекайте. Навіщо ви ображаєте людину? 90% мешканців Маріуполя були дружньо налаштовані до расєї... Расєя прийшла у всій своїй красі.
Попередній коментар, може і видається саркастичним, але це цинічна правда життя.... Може хоч комусь, хто вважав рашку дружньою країною щось дойде???
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29.05.2022 12:31 Ответить
Ні не дойде ! Перед дурістю безсильні даже боги.
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29.05.2022 12:36 Ответить
Прям 90? Личный соц опрос из Польши? Мариуполь это Украина и живут там украинцы, какие бы они там небыли. И воины Азова отдавали свои жизни защищая этих людей, каждого из мариупольцев, неразделяя на хороших и плохих, как любят делать диванные полководцы. А *************** сарказмы можно оставить при себе - погибло много украинцев включаяя огромное количество детей, еще больше оказалось в аду, и насмехаться могут только ********, которым кадыки надо вырывать.
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29.05.2022 13:21 Ответить
Ой не треба брехати.Я сам з Маріуполя.Так,за парашку в Маріуполі було багато,но не 90%.Десь тритина.Це той непотріб якиі привезли після війни з парашки працювати на заводах.Мразі рідкісні.Також серед тієї тритини багато Маріупольських типо греків.Істот не приємних навіть в побутовому спілкуванні,за то весь Маріуполь знає.Ще десь тритина просто вата ватная,будь якої національності,яка сама не знає хто вона і що хоче.І нарешті тритина залізно про Українска всіх,до речі,національностей.
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29.05.2022 14:04 Ответить
тепер платимо всі і винуваті і "невиновні". Хоча як говорир ВВС (світла йому пам'ять) - Наказания без вины не бывает.
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29.05.2022 12:34 Ответить
Россия должна быть расчленена на 1000 мелких недореспублик
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29.05.2022 10:22 Ответить
Не "недореспублик" а Автономных Областей, так будет правильней..
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29.05.2022 11:14 Ответить
в совке автономные области, и через пять лет собиратели земель бывшей россии, опять будут планировать союзное государство. Расчелить на гондурассии, законные минигосударства, ратифицировать границы.
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29.05.2022 13:01 Ответить
Ат мардовскай пида рассии должна астацца только мастосраная мехесрань мудянь.
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29.05.2022 11:36 Ответить
... и потом каждая должна быть уничтожена!
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29.05.2022 11:50 Ответить
А почати із кремля, попередить за пів години жітьельей мааскви про ракетний удар по шовіністах (захист української бібліотеки) і зразу ж починати. А хто винуватий що у кацапів годинник невірно йде, та і якщо не туди кудись прилетіло то вина в цьому кривизна Землі.
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29.05.2022 12:49 Ответить
зверніть увагу на номерки на руках загиблих - 3720, 3721, 3722...
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29.05.2022 10:24 Ответить
Приблизно так виглядатиме ********* ,якщо повністю не звільнить українську землю.Окупант так і не вкурив,що санкції діятимуть до тих пір, поки він не віддасть останній метр окупованої української землі ,яку він окупував з 2014 року .
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29.05.2022 10:25 Ответить
я не сумніваюсь в зсу я сумніваюся в гідранті який останній час не к добру постійно повторюе що буде перемога якщо повернемося на 23 лютого 2022, а не на 1991 рік де наші кордони визнані всім світом навіть після жертв в Бучі і Маріуполя а ще викриеться звірства в Херсонскій і Запорізький після деокупаціїї зеленский порушує конституцію заявами про торг і обговорення нашими теріторіями донбасу і криму з ворогом і тим кто його окупував,тут не може бути ніяких компромісів взагалі скільки б жертв з боку арміїї не було би це набагато меньше ніж мілліони які живуть в окупаціїї і якщо б так всі думали що загинуть солдати то мапа світу була б іншою і якщо зараз ми не звільнемо такої ситуаціїї де орк армія не сама сильна, де санкціїї, де дають важку зброю, де підтримка всього світу, більше такого шансу не буде, і зеленского заяви що колись там отвоюемо це брехня якщо не в цьому році то чим дальші тим кацапи зроблять висновки і буде нова війна
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29.05.2022 10:41 Ответить
Так,взагалі нерозумію для чого робити заяви які порушують Конституцію України? І це робить сам її гарант!
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29.05.2022 10:45 Ответить
Мабуть тому, що наш гарант зовсім не гарант.
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29.05.2022 12:54 Ответить
Покажіть тим підарасам котрі звинувачують Украіну в затягуванні війни і провокуванні голоду
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29.05.2022 10:27 Ответить
Ці фото повинні бути біля кожного німецького та французького супермаркету!Бо там занепокоєні зростанням цін.
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29.05.2022 10:42 Ответить
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29.05.2022 10:57 Ответить
Хах, руській мір у всій красі!
Уйобку Орбану покажіть він з Путлером взасос цілувався, гавнюк!
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29.05.2022 10:59 Ответить
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29.05.2022 11:43 Ответить
Орда осталась ордой. Так было--- так осталось. И будет далее.
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29.05.2022 11:51 Ответить
Нещодавно на ютуб каналі ukr life tv, був стрім з однією знавчинею ідеології русскага міра. Дуже рекомендую подивитися аби зрозуміти чому розпад раши - це єдиний шанс для країн східної Європи не бути внищиними фізично.
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29.05.2022 12:32 Ответить
 
 