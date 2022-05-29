Рашисты обустроили "трупосвалку" в одном из супермаркетов Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО 21+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты в заблокированном Мариуполе сваливают тела людей, как мусор. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередные страшные находки. В помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе по пр. Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально. Сюда россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощи даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию паталогоанатомов. Фото свежее. Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
А куди Верещук зникла??
Де її коридори?
Де евакуації?
Де захисники з Азовсталі?
John McClane
@AndreySher
Відчитується в кремлі по операції Маріупіль.
Багато папірців нада написать
·16 ч
За свою напружену працю Верещук отримала відпустку і нарешті змогла виїхати до своїх друзів в масквє.
- Святий отче! У фортеці є не тільки єретики, але й вірні католики! Як нам їх розпізнавать?
Легат відповів:
- Убивайте всіх! Бог на небі пізнає своїх!...
Так само і у кацапів! За свідченнями наших хлопців, що воювали в Чечні на боці чеченців, загиблих мирних чеченців у Грозному було менше всього - вони втекли задовго до штурму до рідних, у села Тому під бомбардуваннями та обстрілами гинули в основному "русскаязичниє"...
И убили тогда минимум 10 000 человек (от 10 до 20000 ),и почти все были не еретиками
Попередній коментар, може і видається саркастичним, але це цинічна правда життя.... Може хоч комусь, хто вважав рашку дружньою країною щось дойде???
Уйобку Орбану покажіть він з Путлером взасос цілувався, гавнюк!