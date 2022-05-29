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Мэр Голой Пристани Бабич два месяца находится в плену оккупантов

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Голой Пристани Бабич два месяца находится в плену оккупантов

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОГА Андрей Соков, передает Цензор.НЕТ.

"Голопристанский городской голова Александр Бабич в течение 2 месяцев находится в российском плену. С 28 марта о нем нет никаких известий. Обращаюсь к представителям власти на разных уровнях и международной общественности с призывом применить все возможные механизмы для возвращения руководителя! Похищение Александра Бабича - трагедия не только для его семьи, а для каждого жителя Голопристанской громады! Помогите!", - подчеркнул Соков.

Мэр Голой Пристани Бабич два месяца находится в плену оккупантов 01

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У нас у полоні перебуває тисячі військових, мільйони українців в заручниках, тисячі захоплені в рабство Ордою, десятки тисяч загиблих, викрадені тисячі дітей з яких робитимуть манкуртів.
Чим відрізняеться цей мер від інших українців?
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29.05.2022 10:41 Ответить
Кацапи , звільніть украінця , так як за нього прийдеться відповідати перед законом , якщо залишитеся живими 😠
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29.05.2022 10:41 Ответить
То что кацабы виновны, это не обговаривается и никакому сомнению не подлягается. Это с одной стороны,а с другой стороны восемь лет бухтели, что война, (хотя по сути в юридической плоскости войны нет, ведь в доктрине об обороне страны написано, что нужно национализировать заводы, пароходы и т.д олгархов и групп влияние, а это вызовет раскол).так вот, кто ответит за зверства над людьми, смерти, сдачу территорий и предательство, и когда ?
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29.05.2022 10:53 Ответить
Втисячне:не полонений,а ЗА-РУЧ-НИК.
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29.05.2022 12:01 Ответить
 
 