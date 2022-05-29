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Киевская область (3537) подтопление (149) Кулеба Алексей (97)

Приблизительно 50 домов остаются подтопленными в Демидове Киевской области, - председатель ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Около 50 домов в селе Демидов на Киевщине остаются подтопленными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба.

"В настоящее время около 50 домов в селе Демидов остаются подтопленными", - написал Кулеба, отметив, что подрыв дамбы, приведший к выходу реки Ирпень из берегов, был вынужденным мероприятием украинских бойцов для предотвращения дальнейшего вторжения российских захватчиков в начале их попыток наступать на столицу.

"Это помогло остановить российскую армию по пути в Киев", - подчеркнул он.

Глава области отметил, что провели выездное совещание, на котором пообщались с жителями Демидова.

"Люди с пониманием относятся к ситуации. Мы в свою очередь прилагаем максимум усилий, чтобы решить вопрос", - подытожил он.

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Приблизительно 50 домов остаются подтопленными в Демидове Киевской области, - председатель ОВА Кулеба 01

Приблизительно 50 домов остаются подтопленными в Демидове Киевской области, - председатель ОВА Кулеба 02

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Приблизительно 50 домов остаются подтопленными в Демидове Киевской области, - председатель ОВА Кулеба 03
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