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Гуляйполе (57) обстрел (20073) Запорожская область (2239)

Оккупанты совершили артиллерийский обстрел домов местных жителей Гуляйполя. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг в очередной раз попал по жилым домам мирного населения Гуляйполя Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"28 мая военнослужащие РФ совершили артиллерийские обстрелы по домам местных жителей Гуляйполя, которые получили значительные повреждения. В домах выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах. Разрушены придомовые территории, гаражи и другие хозяйственные здания. В некоторых местах осколками повреждены дворы, также пострадал припаркованный автомобиль", – говорится в сообщении.

В настоящее время установлена ​​информация об одном травмированном человеке.

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Оккупанты совершили артиллерийский обстрел домов местных жителей Гуляйполя 01
Оккупанты совершили артиллерийский обстрел домов местных жителей Гуляйполя 02
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