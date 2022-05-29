РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13914 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
1 483 1
армия РФ (15319) война (46523) детсад (418) обстрел (20073) пожар (5558) Сумская область (1836) ГСЧС (4481)

Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 28 мая в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в результате вражеских обстрелов в одном из населенных пунктов Сумского района произошло возгорание на территории детского сада.

"Огнеборцы, оперативно прибывшие по вызову, ликвидировали пожар и предотвратили его распространение на здание учебного заведения", - говорится в сообщении.

Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский самолет обстрелял церковь и детсад на Сумщине, раненая женщина, - ГПСУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так поки ліквідовували наслідки того обстрілу, орки вранці знову обстріляли Сумську область.
То так і будемо далі ліквідовувати наслідки, а не причину?
показать весь комментарий
29.05.2022 11:58 Ответить
 
 