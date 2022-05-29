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Техника оккупантов на острове Змеиный. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На острове Змеиный российские захватчики разместили полтора десятка единиц техники, а рядом с ним находятся два судна РФ.

Это видно на спутниковых снимках компаний Planet.com и Maxar Technologies, которые обнародовал в твиттере OSINT-блогер Тим Эрхарт, передает Цензор.НЕТ.

"На Змеином острове в Украине была замечена большая российская баржа с краном и десантным судном. Видно дополнительные транспортные средства, их сейчас 14. Эта баржа совершила много поездок на остров за последние недели", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Севастопольской бухте буксируют десантный катер, который ранее был замечен у острова Змеиный. ФОТО

Техника оккупантов на острове Змеиный 01
Техника оккупантов на острове Змеиный 02
Техника оккупантов на острове Змеиный 03
Техника оккупантов на острове Змеиный 04
Техника оккупантов на острове Змеиный 05
Техника оккупантов на острове Змеиный 06
Техника оккупантов на острове Змеиный 07
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Топ комментарии
+30
У нас є вопріс, клац-клац. Якого зуя та баржа́ і корито з м'ясом стовбичать угорі, клац-клац? Давайте сюди, вниз, клац-клац! Вкусноє! Жерти хочемо! Клац-клац!

© спільнота крабів о. Зміїний 🦀🦀🦀🦀🦀🦀
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29.05.2022 12:01
+23
Красивые фотографии.. Но хочется что-бы они стали еще красивее.
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29.05.2022 11:56
+18
сделайте с них красівоє
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29.05.2022 11:59
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Канал позитивних фейків.
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29.05.2022 12:11 Ответить
Ось і тренуйтеся гарпунами біля Зміїного.
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29.05.2022 12:20 Ответить
Красивые фотографии.. Но хочется что-бы они стали еще красивее.
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29.05.2022 11:56 Ответить
Різдва чекає артилерія, чи що?
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29.05.2022 11:57 Ответить
Для наявного зааз озброєння задалеко. Ризикувати авіацією, як перший раз ніхто не буде. Почекають на РСЗО дальньої дії, яку Сподіваюся таки поставлять союзники.
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29.05.2022 12:20 Ответить
Відстань до материка 35 км. Якраз для гаубиць "Три сокири" або "Цезаря". Невже така велика проблема 100 ескалібурів ?
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29.05.2022 13:06 Ответить
112800$ за один сняряд, для вас не проблема?
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29.05.2022 14:38 Ответить
В нас для цього є Піони, якими ще на початку можна було поколупати корита москалів, накрити острів і баржу святе діло. Дешево й сердито.
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29.05.2022 19:56 Ответить
Всього в наявності шість цезарів. В зоні ООС запекли бої, а війскове керівництво повинно віддати одну французьку САУ в Одесу. Геніально. Як вас досі в ГШ не прізначили керівником...
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29.05.2022 21:57 Ответить
Вони маніврувати будуть , місця діслокаціі змінювати ... так зразу та не попадеш, чорт..
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29.05.2022 13:38 Ответить
хай ще підвезуть...шоб два рази не вставати
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29.05.2022 14:33 Ответить
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29.05.2022 11:58 Ответить
сделайте с них красівоє
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29.05.2022 11:59 Ответить
ох и ипа*ём по их M270....
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29.05.2022 11:59 Ответить
У нас є вопріс, клац-клац. Якого зуя та баржа́ і корито з м'ясом стовбичать угорі, клац-клац? Давайте сюди, вниз, клац-клац! Вкусноє! Жерти хочемо! Клац-клац!

© спільнота крабів о. Зміїний 🦀🦀🦀🦀🦀🦀
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29.05.2022 12:01 Ответить
"Московських" морячків вже доїли?
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29.05.2022 12:32 Ответить
Ага. Свіжини хоцця!
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29.05.2022 14:21 Ответить
Нафіга на острові 500 на 500 метрів техніка крім ППО?
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29.05.2022 12:02 Ответить
Щоб списати.
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29.05.2022 12:05 Ответить
Генерал сказал надоть - значится, надоть! Генералу на то и лампасы́ на портках дадены, штоб думать!
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29.05.2022 12:11 Ответить
І де ж ті гарпуни, що всякі корита на наш острів шастають?
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29.05.2022 12:05 Ответить
Гарпуни поки що лише на ЗЕмарафоні
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29.05.2022 12:11 Ответить
Пора Химерсом накрыть.
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29.05.2022 12:05 Ответить
значит скоро новая серия.
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29.05.2022 12:17 Ответить
Имхо, тупая приманка для отвлечения от основного театра действий. Жаль, что многие ведутся, выгоднее сейчас по белгороду бить, скопления, склады и т.п.
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29.05.2022 12:28 Ответить
До Змеиного 37 км от берега. У Украины уже есть артиллерия с дальностью 60 км и реактивные системы ( не говоря об американских системах , которые ждём). Зная самый высокий уровень *********** свинособак в мире , можем надеяться, что они перенесут базу из Севастополя на Змеиный. Пусть строят и ставят там всего как можно больше. Дальше - вы понимаете....
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29.05.2022 12:30 Ответить
а взагалі нічого шо їх авіація майже до берега долітає ?
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29.05.2022 13:24 Ответить
Абломки шоли.
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29.05.2022 15:44 Ответить
Как это вы связали,авиацию и о.Змеиный?
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30.05.2022 08:36 Ответить
До Змеиного 37 км , гаубицы и реактивные системы бьют на 60. Нам очень нужна постоянная Чернобаевка 2. Пусть строят и ставят всего и побольше. Русский ********** , к счастью , самый крутой ********** в мире. Пусть базу с Севастополя переведут на Змеиный и сделают филиал Кремля....
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29.05.2022 12:35 Ответить
Гаубицы бьют до 40 км. Реактивные системы бьют на разную дистанцию - зависит от типа системы и пакета - там тоже от 28 до..
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29.05.2022 15:47 Ответить
Далі що? Висадка десанту в пмр?
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29.05.2022 12:46 Ответить
Какую угрозу несёт та техника,которая там есть,а никакой,поэтому и не трогают,пока.
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30.05.2022 08:43 Ответить
Я представляю как они там сцутся ожидая поставки MLRS и HIMARS
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29.05.2022 12:48 Ответить
Ничего не понимаю. Ракет же сказали полно уже, а Змеиный не далеко от берега
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29.05.2022 13:03 Ответить
на острові вже місяць як стоїть ппо і про , один гарпун коштує 9 млн. куе..
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29.05.2022 13:27 Ответить
Зачем гарпун? А смерчи на что?
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29.05.2022 13:36 Ответить
походу, кацапсини не знають, що допоки "маршрутка не буде повна" наш, український, водІла "не поїде".. щоб "чарку" одним залпом - і до дна
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29.05.2022 13:14 Ответить
Уже даже Maxar предоставляет разведданные в общем доступе. Чего ждём?
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29.05.2022 13:35 Ответить
якраз начасі їбанути туди тяжким...😒
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29.05.2022 14:06 Ответить
наші чекають накопичення якомога більше орків та техніки. Щоб двічі не вставати
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29.05.2022 14:15 Ответить
Оптимальний варіант смерчем накрити.
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29.05.2022 14:20 Ответить
Грузовая баржа гуляет коло острова, как по буфету... И по фиг ей на Гарпуны всякие, которые якобы уже некуда складывать. Толи кто-то пиз...ит, толи я чего-то не понимаю...
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29.05.2022 14:26 Ответить
всі кацапи не розуміють з першого разу. тому знову на цей острів пруться.
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29.05.2022 14:37 Ответить
Росіянам там кінець https://www.youtube.com/channel/UCgxYLP1Juj_lr9cubCdLMtw
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29.05.2022 14:53 Ответить
А чого чекаємо?? Адмірала Макарова?? Чи С- 300??
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29.05.2022 15:09 Ответить
з берега найближче це 40 км, може гармата дістала б,
чи ракету гарпун випробувати
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29.05.2022 15:47 Ответить
Взагалі то, град дістає на такі відстані... Три чотири машини, розфаршмачать там півзміїного одним пострілом... Але я думаю просто чекають, щоб зробити нову змієбаєвку
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29.05.2022 22:48 Ответить
 
 