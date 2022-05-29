13 764 11
Ривненщина простилась с пятью КОРДовцами, погибшими при выполнении служебного задания. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Пятеро бойцов спецподразделения "КОРД" из Ривненщины погибли во время выполнения служебного задания.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня Ривненщина простилась с земляками, отдавшими жизнь за Украину.
"Им было от 31 до 35 лет. Казалось, вся жизнь впереди. Но из-за войны их дети - в возрасте от 10 месяцев до 7 лет - больше никогда не обнимут папу. Это страшная трагедия. Война забирает лучших. Помним цену, которой приобретается свобода, независимость, победа...", - отметил Коваль.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Земля пухом!