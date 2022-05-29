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Ривненщина простилась с пятью КОРДовцами, погибшими при выполнении служебного задания. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Пятеро бойцов спецподразделения "КОРД" из Ривненщины погибли во время выполнения служебного задания.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня Ривненщина простилась с земляками, отдавшими жизнь за Украину.

"Им было от 31 до 35 лет. Казалось, вся жизнь впереди. Но из-за войны их дети - в возрасте от 10 месяцев до 7 лет - больше никогда не обнимут папу. Это страшная трагедия. Война забирает лучших. Помним цену, которой приобретается свобода, независимость, победа...", - отметил Коваль.

Ривненщина простилась с пятью КОРДовцами, погибшими при выполнении служебного задания 01

Ривненщина простилась с пятью КОРДовцами, погибшими при выполнении служебного задания 02
Ривненщина простилась с пятью КОРДовцами, погибшими при выполнении служебного задания 03
Ривненщина простилась с пятью КОРДовцами, погибшими при выполнении служебного задания 04
Ривненщина простилась с пятью КОРДовцами, погибшими при выполнении служебного задания 05
Ривненщина простилась с пятью КОРДовцами, погибшими при выполнении служебного задания 06

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Автор: Анастасія Потіха
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29.05.2022 12:50 Ответить
Це із Запоріжжя? Хто знає?
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29.05.2022 12:53 Ответить
из Десны скорее всего
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29.05.2022 12:59 Ответить
З'ясував. Це було 22 травня. Не Запоріжжя.
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29.05.2022 12:59 Ответить
це було 22 і це було Запоріжжя.
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29.05.2022 13:25 Ответить
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29.05.2022 12:56 Ответить
На вінничині -- 9 загиблих кордівців, на рівненщині -- 5.Як це сталося? Хтось знає?
Земля пухом!
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29.05.2022 12:58 Ответить
у нас 4 кордовцев-Черкассы
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29.05.2022 13:03 Ответить
пишут у нас ,что донецкая область-но думаю реально это Десна
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29.05.2022 13:05 Ответить
5 бійців КОРДу Рівненщина, 9 Вінничина. Вічна пам'ять загиблим героям, проте не знаємо де і за яких обставин. Про нагородження хлопців нічого не сказано, і якщо загибли не в наслідок бойових дій з ************ окупантами, то чи не забагато професіонаьних бійців за один раз хоронимо?
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29.05.2022 15:14 Ответить
 
 