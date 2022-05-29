Ривненщина простилась с пятью КОРДовцами, погибшими при выполнении служебного задания. ФОТО

Пятеро бойцов спецподразделения "КОРД" из Ривненщины погибли во время выполнения служебного задания.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня Ривненщина простилась с земляками, отдавшими жизнь за Украину.

"Им было от 31 до 35 лет. Казалось, вся жизнь впереди. Но из-за войны их дети - в возрасте от 10 месяцев до 7 лет - больше никогда не обнимут папу. Это страшная трагедия. Война забирает лучших. Помним цену, которой приобретается свобода, независимость, победа...", - отметил Коваль.











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