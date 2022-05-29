Ликвидирован командир роты российских десантников Выгуляр, - Стратком ВСУ. ФОТО

Вооруженные силы ликвидировали командира роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Выгуляра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"К vip-поклонникам творчества Кобзона присоединился командир парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитан Александр Выгуляр. Выгуляр 3 месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Но при встрече с украинскими воинами это не помогло", - отмечают в Страткоме.

Напомним, 28 мая сообщили о ликвидации российского командира десантно-штурмового батальона 104-го десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева.