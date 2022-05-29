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Ликвидирован командир роты российских десантников Выгуляр, - Стратком ВСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы ликвидировали командира роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Выгуляра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"К vip-поклонникам творчества Кобзона присоединился командир парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитан Александр Выгуляр. Выгуляр 3 месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Но при встрече с украинскими воинами это не помогло", - отмечают в Страткоме.
Напомним, 28 мая сообщили о ликвидации российского командира десантно-штурмового батальона 104-го десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева.
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СЛАВА ЗСУ !
смерть ворогам !!!
Нагадую - Хатинь була спалена карателями фактично на відплату за вбивство партизанами німецького спортсмена - чемпіона Мюнхенської олімпіади 1936 року Капітана вермахту!
"стою на асфальте я,
в лыжи обутый.
то ли лыжи не едут,
то ли я ********..."
@Dialog_UA
ВСУ уничтожили на Донбассе российский батальон ЦВО: из 400 человек осталось 50, два командира роты погибли
Слава ЗСУ!!!
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Фанерный Рейхстаг, наверно, тоже "брал", идиот.