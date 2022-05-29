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Ликвидирован командир роты российских десантников Выгуляр, - Стратком ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы ликвидировали командира роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Выгуляра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"К vip-поклонникам творчества Кобзона присоединился командир парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитан Александр Выгуляр. Выгуляр 3 месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Но при встрече с украинскими воинами это не помогло", - отмечают в Страткоме.

Ликвидирован командир роты российских десантников Выгуляр, - Стратком ВСУ 01

Напомним, 28 мая сообщили о ликвидации российского командира десантно-штурмового батальона 104-го десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева.
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Топ комментарии
+55
довигуляривався падло!!! тут тобі й смерть!!!
СЛАВА ЗСУ !
смерть ворогам !!!
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29.05.2022 12:58
+52
Белые лыжи очень в тему
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29.05.2022 12:58
+48
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29.05.2022 13:03
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довигуляривався падло!!! тут тобі й смерть!!!
СЛАВА ЗСУ !
смерть ворогам !!!
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29.05.2022 12:58 Ответить
Белые лыжи очень в тему
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29.05.2022 12:58 Ответить
Ґґґґ…
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29.05.2022 13:02 Ответить
У фан-зону !!!
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29.05.2022 13:00 Ответить
Да и Х с ним, туда ему и дорога и всем остальным, НЕХ ШАСТАТЬ "заблудившимся" на чужой территории. Слава ВСУ!
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29.05.2022 13:00 Ответить
Чого дивуваться? ВІП-знаменитості на полі бою - такі ж люди як і інші У них якоїсь особливої "бронешкури" немає!
Нагадую - Хатинь була спалена карателями фактично на відплату за вбивство партизанами німецького спортсмена - чемпіона Мюнхенської олімпіади 1936 року Капітана вермахту!
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29.05.2022 13:01 Ответить
Не знаю какая он знаменитость но судя по роже лет так за 35 и до сих пор был в командирах роты капитаном ,что то и так карьера не задалась , так что легче ему было сдохнуть
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29.05.2022 13:56 Ответить
У 1936 році Олімпіади були: літня - у Берліні, зимова - у Гарміші й Партенкірхені.
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29.05.2022 15:16 Ответить
До раю з лижами вхід заборонено.
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29.05.2022 13:02 Ответить
Це виняток … Всі хто на концерт Кобзону, можуть потрапити із амуніціє
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29.05.2022 13:04 Ответить
Что-то вы напутали. Какой рай? Вниз, только вниз тем, кто приехал по своей воле убивать.и портить жизнь мирным людя
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29.05.2022 13:16 Ответить
Я и говорю - вниз на лыжах.
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29.05.2022 13:40 Ответить
от і молодець. І шоб вони так усі
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29.05.2022 13:03 Ответить
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29.05.2022 13:03 Ответить
Крепкого здоровья
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29.05.2022 13:04 Ответить
Падло, наверное, клубнику ел.
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29.05.2022 13:09 Ответить
Лыжи хоть сняли?
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29.05.2022 13:42 Ответить
Да не успел снять, с лыжами его и похоронили.. )
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29.05.2022 14:43 Ответить
А он на лыжах был?)
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29.05.2022 13:07 Ответить
Ага, по ним и опознали...
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29.05.2022 13:08 Ответить
А у нас в селах асфальт, что шокирует гастролеров. Да и зима закончилась

"стою на асфальте я,

в лыжи обутый.

то ли лыжи не едут,

то ли я ********..."
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29.05.2022 16:01 Ответить
Диалог.UA

@Dialog_UA

ВСУ уничтожили на Донбассе российский батальон ЦВО: из 400 человек осталось 50, два командира роты погибли

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29.05.2022 13:11 Ответить
груZ200) кАбзон аплодує "новопришедшим"
Слава ЗСУ!!!
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29.05.2022 13:12 Ответить
прям брат йузика и сивухи, по комлекции. такой мешок с гомном можно и без парашюта об землю грохать. одни мокрые штаны останется на лавке просушить ))
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29.05.2022 13:14 Ответить
Нехай щастить.
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29.05.2022 13:25 Ответить
орк приперся делать реконструкцию, а разобрали на лего с невозможностью сборки его самого
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29.05.2022 13:31 Ответить
реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Источник: https://censor.net/ru/p3344580

Фанерный Рейхстаг, наверно, тоже "брал", идиот.
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29.05.2022 13:33 Ответить
Поховали з лижами, але без ніг.
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29.05.2022 13:35 Ответить
Мерзенна мокшанська харя, навіть схожа на пукінську.
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29.05.2022 13:37 Ответить
Стратком - це комітет по стратах?)))
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29.05.2022 13:44 Ответить
Красівий
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29.05.2022 14:04 Ответить
Холеное падло,схороните его в лыжах..
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29.05.2022 14:27 Ответить
Теперь він реконструює ізюмську чи білогорівську підземну операцію...
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29.05.2022 14:55 Ответить
Не забагато честі для касабського гівна з молодшого командного складу, щоб його фамілію та фото тут окремою темою виклали? Ще пом'яніть його, та помоліться. Можна просто десь в коментах -1 написати, та й усе.
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29.05.2022 15:00 Ответить
Якого фіналу можна чекати, якщо ці дурні "реконструюють" операцію, де той десант під Вязьмою німці знищили повністю не напрягаясь, не маючи переваги.
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29.05.2022 17:06 Ответить
****... Вони по асфальту на лижах бігли?
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29.05.2022 18:26 Ответить
НАСИЛЬНО РАНЬШЕ ВЫВЕЗЛИ УКРАИНЦЕВ В РОССИЮ, А ТЕПЕРЬ ИХ ДЕТЕЙ ГОНЯТ НА УБОЙ В УКРАИНУ !!! ТВАРИ НИЗШЕЙ КАТЕГОРИИ !!!
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30.05.2022 03:30 Ответить
 
 