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Добровольческие формирования Львовщины проходят обучение по применению тяжелого вооружения, - Козицкий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Добровольческие формирования территориальных громад (ДФТГ) Львовской области проходят обучение по применению и использованию для целей территориальной обороны различного вида тяжелого вооружения.

Об этом в Телеграме сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Обучение проводят с 27 по 31 мая для сотни членов добровольческих формирований территориальных громад области. Участников военной подготовки знакомят с порядком транспортировки, развертывания и применения тяжелого вооружения. В частности переносных ракетных комплексов, гранатометов и минометов", - написал Козицкий.

Напоминается, что во Львовской области, включая Львов, сформировали 83 военизированные формирования территориальных громад. В них входят тысячи граждан.

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"Львовская ОВА позаботится о том, чтобы в летний период расширить количество мер по подготовке военизированных подразделений территориальных громад", - добавил глава области.

Приобщиться к добровольческим формированиям можно по месту жительства.

Добровольческие формирования Львовщины проходят обучение по применению тяжелого вооружения, - Козицкий 01

Добровольческие формирования Львовщины проходят обучение по применению тяжелого вооружения, - Козицкий 02

Добровольческие формирования Львовщины проходят обучение по применению тяжелого вооружения, - Козицкий 03

Также смотрите: Оккупанты совершили артиллерийский обстрел домов местных жителей Гуляйполя. ФОТОрепортаж

Добровольческие формирования Львовщины проходят обучение по применению тяжелого вооружения, - Козицкий 04

Добровольческие формирования Львовщины проходят обучение по применению тяжелого вооружения, - Козицкий 05

Добровольческие формирования Львовщины проходят обучение по применению тяжелого вооружения, - Козицкий 06
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Топ комментарии
+24
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29.05.2022 13:13
+20
Зелень готувалась здавати Україну, але щось пішло не так.
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29.05.2022 13:43
+12
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29.05.2022 13:26
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29.05.2022 13:13 Ответить
Бережи і допомагай вам Господь
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29.05.2022 13:17 Ответить
https://youtu.be/g3ViURbLDOA
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29.05.2022 13:18 Ответить
Учасників вишколу ознайомлюють з порядком транспортування, розгортання та застосування важкого озброєння.

Зокрема переносних ракетних комплексів


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29.05.2022 13:21 Ответить
у розумінні чиновника важке-бо важко носити...
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29.05.2022 13:23 Ответить
Теж не зрозумів, де це "важке" озброєння..
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29.05.2022 13:25 Ответить
Макс! Ну будь мудрий, не наводи знову на Полігон! Курва, заради піару хоч що ляпне!!!
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29.05.2022 13:22 Ответить
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29.05.2022 13:26 Ответить
Зелень готувалась здавати Україну, але щось пішло не так.
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29.05.2022 13:43 Ответить
макака, дєрєвня дуракоFF,повія, як і всі, котрих скупив на гурт барадатая бабушка ...всі рефлексії на темат
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29.05.2022 13:58 Ответить
Кінь не валявся,так можна оцінити підготовку більшості дфтг,візьміть до прикладу місто Полтава,зброю видали другому формуванню де факто охоронний фірмі власник якої можливо зумів домовитись з кім потрібно,першому дфтг навіть в руках не дали автомат потримати,зате з подачі якогось телепня включили до потреб Тро гіроскутери,фронт не так далеко,гроші виділити на супротив на третій місяць війни місцеві чиновники так і не спромоглися.Добровольці які звернулись до дозвільної системи за отриманням дозвільних документів на купівлю мисливської зброї чекають місяцями бланки,це при діючому наказі мвс номер 170 про видачу дозвільних документів за декілька діб,може хто з журналістів поцікавитися як зараз мисливцями стають за хабарі реформованій проінформованій дозвільній системі мвс,чи може Деніс Монастирський про це нічого не знає, хвилюється зараз про продаж короткостволу,а про бланки зеленок які продають за 1000гривень(за швидкість) чи тири мвс які довідками про повадження зі зброєю по 2000 торгують навіть під час війни він і не чув.
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29.05.2022 13:57 Ответить
Ну не знаю. Сусіди от сейфи варять на вулиці собі по вихідним.
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29.05.2022 14:52 Ответить
Керівники ВЦА це все зелена шелупонь! ******* пізлєлєнського. Важке озброєння це танки, бмп, бтр, сау, гаубиці, гелікоптери, літаки і засоби ППО. А не піхотне озбоєння, як у територіальноі оборони, задрала тупість зеленоіі влади...
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29.05.2022 14:08 Ответить
чому ж всі зелена шелупонь? де не де і жопоблок ригоанальний ...наприклад у Кривому Розі - Вілкул))
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29.05.2022 14:44 Ответить
Для ЗеКозицького все що важче стакану важке.
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29.05.2022 15:16 Ответить
я надеюсь вы не разместите их снова в казармах или на полигоне??!
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29.05.2022 14:53 Ответить
До чого ця новина?????До чого це розповідати???Вже про Десну розповіли десь і всі знають що трапилось .Ну до чого треба все розголошувати та фоткати??? Ну що ніяк неможна не розповідати зовсім про те що хтось де тренується?????
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29.05.2022 15:00 Ответить
хм если молодой парень с права будет так целиться и выстрелит, щека не скажет ему спасибо
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29.05.2022 15:50 Ответить
 
 