В бою с россиянами погиб герой Майдана Виталий Дерех. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В ходе боев с российскими оккупантами в районе Попасной погиб пластун, журналист, сапер и герой Майдана Виталий Дерех.
Об этом сообщил в фейсбуке Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
Виталию Дереху было 34 года. Еще 16-летним юношей он стал участником Оранжевой революции, затем – Революции Достоинства. Весной 2014 года одним из первых поступил добровольцем в "Айдар", командовал первым отделением первой роты батальона. Отмечен государственным Орденом за мужество III степени, Пластовым Бронзовым крестом за геройский чин (спасение жизни).
В 2016-2018 годах работал в Муниципальном карауле г. Ивано-Франковск, в частности, спасателем.
В феврале 2022 года Виталий снова оказался на передовой. Защищал Киев, руководил расчетом противотанковых средств, ликвидировал не одну единицу вражеской техники и личного состава.
Виталий Дерех погиб в бою с российскими оккупантами в Бахмутском районе Донецкой области.
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Очень значащее и широко употребимое в Израиле слово.
Мабуть, краще писати не з "росіянами", а з "російськими окупантами" або "окупантами"....
Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения России в Украину. «Мы знали, что полномасштабное вторжение может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам - бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из страны, и это надо было делать за год до этого вторжения, - я считаю, что был неправильным, потому что сеять панику в нашем обществе не надо. Потому что все это ударит по финансовой ситуации, по нашему бюджету и по экономике. Но наша страна готовилась».
Когда страной руководит долб..**, это всегда печально. Когда долб..** руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.
Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.
Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.
А потом пришли танки.
А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!
Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у т**я сейчас с экономикой, придурок?
Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у т**я с паникой, придурок?
Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у т**я там с подготовкой, придурок?
Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.
Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****..ц какой-то.
И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.
Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.
Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.
И никто другой.
Давно хочу спросить...
Вы там поржали хоть?
Слава Герою !