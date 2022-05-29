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В бою с россиянами погиб герой Майдана Виталий Дерех. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ходе боев с российскими оккупантами в районе Попасной погиб пластун, журналист, сапер и герой Майдана Виталий Дерех.

Об этом сообщил в фейсбуке Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Виталию Дереху было 34 года. Еще 16-летним юношей он стал участником Оранжевой революции, затем – Революции Достоинства. Весной 2014 года одним из первых поступил добровольцем в "Айдар", командовал первым отделением первой роты батальона. Отмечен государственным Орденом за мужество III степени, Пластовым Бронзовым крестом за геройский чин (спасение жизни).

В 2016-2018 годах работал в Муниципальном карауле г. Ивано-Франковск, в частности, спасателем.

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В феврале 2022 года Виталий снова оказался на передовой. Защищал Киев, руководил расчетом противотанковых средств, ликвидировал не одну единицу вражеской техники и личного состава.

Виталий Дерех погиб в бою с российскими оккупантами в Бахмутском районе Донецкой области.

В бою с россиянами погиб герой Майдана Виталий Дерех 01
В бою с россиянами погиб герой Майдана Виталий Дерех 02
В бою с россиянами погиб герой Майдана Виталий Дерех 03
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Топ комментарии
+70
Світла пам'ять. Щирі співчуття родині загиблого
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29.05.2022 13:20
+69
душу й тіло поклав за Україну. Такі люди справжні Герої та заслуговують на відзнаки та вулиці на їх честь.
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29.05.2022 13:19
+57
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29.05.2022 13:16
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Ну скільки ми будем втрачати найкращих людей?......
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29.05.2022 13:15 Ответить
Ще довго.
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29.05.2022 13:26 Ответить
Кращих і втрачатимемо.
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29.05.2022 13:48 Ответить
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29.05.2022 13:16 Ответить
душу й тіло поклав за Україну. Такі люди справжні Герої та заслуговують на відзнаки та вулиці на їх честь.
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29.05.2022 13:19 Ответить
Я бы Попасную переименовал. Дерех хорошо звучит.
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29.05.2022 13:26 Ответить
Дерех на иврите путь.
Очень значащее и широко употребимое в Израиле слово.
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29.05.2022 13:54 Ответить
Світла пам'ять. Щирі співчуття родині загиблого
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29.05.2022 13:20 Ответить
Царство небесне Герою...

Мабуть, краще писати не з "росіянами", а з "російськими окупантами" або "окупантами"....
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29.05.2022 13:26 Ответить
Pravilnei budet s RUSKIMI , v rashke uzhe 95 % stali ruskije , nezavisimosti kakoi ani nacionalnosti !
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29.05.2022 13:32 Ответить
В українській мові немає руських, бо це вигадана у 1721 році нація.
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29.05.2022 13:36 Ответить
Ви правий:окупанти саме росіяни,а "русСкие",то самоназва ще й перекручена (з 2-ма "С").До того це населення,в етнічному значенні,називались: андрофаги,фіно-угри,мокша,московити,великороси,а з 1932 року - "русСкие" як прикметник,а не так,як прийнято у всьому світі - іменником!Вони - штучно створене утворення.
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29.05.2022 14:02 Ответить
Якщо заглиблюватися в історію, то ще Геродот писав, що територія населена мокшами - це андрофаги
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29.05.2022 15:17 Ответить
Андрофа́ги
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29.05.2022 15:19 Ответить
Вже поступово стає прийнятним і зрозумілим що "росіянин" і "окупант" це синоніми. Зокрема навіть їх самоназва "росіяни" ними вкрадена і привласнена (окупована) а на території ********** не існує такої етнічної території.
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29.05.2022 13:32 Ответить
Аркадий Бабченко

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения России в Украину. «Мы знали, что полномасштабное вторжение может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам - бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из страны, и это надо было делать за год до этого вторжения, - я считаю, что был неправильным, потому что сеять панику в нашем обществе не надо. Потому что все это ударит по финансовой ситуации, по нашему бюджету и по экономике. Но наша страна готовилась».

Когда страной руководит долб..**, это всегда печально. Когда долб..** руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.
Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.
Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.
А потом пришли танки.
А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!
Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у т**я сейчас с экономикой, придурок?
Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у т**я с паникой, придурок?
Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у т**я там с подготовкой, придурок?
Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.
Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****..ц какой-то.
И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.
Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.
Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.
И никто другой.
Давно хочу спросить...
Вы там поржали хоть?
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29.05.2022 13:41 Ответить
А може це чмо і не придрок зовсім, а головний виконавець планів всесвітнього Хабаду по відновленню Хазаріі і утворенню на південних землях Украіни "Небесного Єрусалиму"? Ніхто над цим не задумувався? А план такий був розроблений ще на початку 20 століття! Хтось з вас знає чи чув щось про "Протоколи сіонських мудреців"? "Мудреці" все це заперечують. Але ж був "Октябрьский переворот",був Голодомор украінців. Може так цією "спецоперацією" руками диких кацапів нашу землю "мудреці" звільняюь від нас? А кацапи нічого й не підозрівають і не знають, що після нас наступить і іх черга?
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29.05.2022 20:41 Ответить
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29.05.2022 13:56 Ответить
Смерть маскалям.
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29.05.2022 14:26 Ответить
Слава Герою!
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29.05.2022 14:36 Ответить
Низький уклін.Вічна пам`ять Герою
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29.05.2022 14:53 Ответить
Герої не вмирають!
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29.05.2022 17:20 Ответить
Слава Герою.
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29.05.2022 23:01 Ответить
R.I.P. Вояку !
Слава Герою !
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30.05.2022 00:13 Ответить
Краще б здохло зелене падло. Нема в світі справедливості.
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30.05.2022 01:06 Ответить
Украіна сумує за своїми Героями 😪😪😪
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30.05.2022 05:23 Ответить
 
 