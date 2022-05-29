Винница прощается с девятью КОРДовцами, которые погибли, защищая Украину. ФОТО.
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня на площади Стуса в Виннице проходит прощание с защитниками Украины, винничанами, бойцами "КОРДа", которые погибли, защищая Украину.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, отдали жизнь за нашу свободу:
Зайцев Михаил,
Подзигун Игорь,
Антощук Виталий,
Клименко Дмитрий,
Щербань Богдан,
Булега Богдан,
Олейник Виталий,
Бондарчук Игорь,
Турляк Артур.
"Молодые мужчины. Сыновья. Родители…Девять жизней. Девять Героев. Элита полиции - "Корпус оперативно-внезапного действия". Это профессионалы.
Это те, кто действуют на грани возможного. Коллеги знают. Помнят… Они защищали многих, спасли многих… Сегодня девять КОРДовцев остаются в истории этой войны. И они в ней останутся, пока будем их помнить. А значит – навсегда", - отметил Борзов.
Пожалуйста, подождите...
Geroi Ukraini ne vmitayut' !
Їх бомбили по наводці.
вчора начебто писали що знайшли падлу яка коригувала і навіть начебто десь загубили сподіваюсь шматочки були дрібненьки
А у нас на головному кладовищі пантеон могил загиблих в боях з кацапнею орки розбили з мінометів Цілилися по державних прапорах, що стояли над кожною могилою Навіть з мертвими героями воювали!
Вічна пам`ять героям.Низький уклін.