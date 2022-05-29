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Винница прощается с девятью КОРДовцами, которые погибли, защищая Украину. ФОТО.

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня на площади Стуса в Виннице проходит прощание с защитниками Украины, винничанами, бойцами "КОРДа", которые погибли, защищая Украину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отдали жизнь за нашу свободу:
Зайцев Михаил,
Подзигун Игорь,
Антощук Виталий,
Клименко Дмитрий,
Щербань Богдан,
Булега Богдан,
Олейник Виталий,
Бондарчук Игорь,
Турляк Артур.

"Молодые мужчины. Сыновья. Родители…Девять жизней. Девять Героев. Элита полиции - "Корпус оперативно-внезапного действия". Это профессионалы.
Это те, кто действуют на грани возможного. Коллеги знают. Помнят… Они защищали многих, спасли многих… Сегодня девять КОРДовцев остаются в истории этой войны. И они в ней останутся, пока будем их помнить. А значит – навсегда", - отметил Борзов.

Винница прощается с девятью КОРДовцами, которые погибли, защищая Украину 01
Винница прощается с девятью КОРДовцами, которые погибли, защищая Украину 02
Винница прощается с девятью КОРДовцами, которые погибли, защищая Украину 03

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Топ комментарии
+25
Так місто зустрічає поліцейських спецпідрозділу КОРД, які загинули у Запорізькій області. Захищаючи Україну, дев'ять бійців КОРД з Вінниччини опинились під ракетним ударом. Тисячі людей вийшли та встали на коліна, зробивши живий коридор для героїв.
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29.05.2022 13:45
+19
У Запоріжжі ракета потрапила до казарми загинуло дуже багато . Влада про це мовчить.
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29.05.2022 13:47
+18
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29.05.2022 13:57
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Svitla Pam'yat'...
Geroi Ukraini ne vmitayut' !
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29.05.2022 13:41 Ответить
Сегодня во всех городах КОРДовцев хоронят... По ходу на опасное задание послали и неправильно спланировали...
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29.05.2022 13:42 Ответить
У Запоріжжі ракета потрапила до казарми загинуло дуже багато . Влада про це мовчить.
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29.05.2022 13:47 Ответить
Сорі це не в Запоріжжі, це в Андріівці, профілакторії Мотор Січі. Це така глуш, що ніхто б не здогадався, що вони там!
Їх бомбили по наводці.
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29.05.2022 14:09 Ответить
В Запоріжжі планували зігнати з фронту 600 бійців на концерт 95-го кварталу...
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29.05.2022 14:14 Ответить
На жаль, тебе там не було...
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29.05.2022 14:15 Ответить
По скупченню мобільних телефонів легко знайти всі хованки.
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29.05.2022 14:56 Ответить
Если только на смартфоне включена геолокация.
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29.05.2022 15:26 Ответить
Сколько ребят наших погибло от этого удара , столько же придушить и повесить пойманных наводчиков в камерах СИЗО , особо не афишируя. Судя по публикациям этих гнид не один десяток пойман.
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29.05.2022 15:29 Ответить
Вчора відомстили, схоже (бо це виклав пистюх Антоша): "В Запорожской области бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили сразу 82 оккупанта. Десятки российских солдат, собравшихся возле БТР, были убиты одним ударом с дрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Антона Геращенко. "Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР - 82 орков", - говорится в сообщении".
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29.05.2022 15:12 Ответить
Ти уважно повідомлення прочитав? Попали в "БТР-82" орков чи "БТР" - 82 орков?
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29.05.2022 16:04 Ответить
С таким командованием врагов не надо.
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29.05.2022 19:12 Ответить
Так місто зустрічає поліцейських спецпідрозділу КОРД, які загинули у Запорізькій області. Захищаючи Україну, дев'ять бійців КОРД з Вінниччини опинились під ракетним ударом. Тисячі людей вийшли та встали на коліна, зробивши живий коридор для героїв.
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29.05.2022 13:45 Ответить
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29.05.2022 13:46 Ответить
Командування - дно, якщо допускає скупчення бійців на тривалий час.
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29.05.2022 13:57 Ответить
У Черкасах позавчора перед своїми чотирма стали на коліна. Світлая пам'ять хлопцям!
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29.05.2022 14:06 Ответить
біль суцільний біль (
вчора начебто писали що знайшли падлу яка коригувала і навіть начебто десь загубили сподіваюсь шматочки були дрібненьки
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29.05.2022 14:08 Ответить
На Харківщині вчора також приліт по казармі, 18 загиблих, в новинах взагалі мовчок
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29.05.2022 17:06 Ответить
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29.05.2022 13:57 Ответить
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29.05.2022 13:58 Ответить
Товариш сьогодні зателефонував - Говорив з родичем з Хабаровська : по Росії пішло розпорядження з Кремля : похорони "м"яса", привезеного з України, проводить при мінімумі присутніх Вибирать час, коли менше прохожих біля кладовищ І стараться не концентрувать ці могили в одному місці Все для меншого притягнення уваги до кількості похованих!
А у нас на головному кладовищі пантеон могил загиблих в боях з кацапнею орки розбили з мінометів Цілилися по державних прапорах, що стояли над кожною могилою Навіть з мертвими героями воювали!
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29.05.2022 14:13 Ответить
Павшим Героям украіги тричі СЛАВА ЛАВА СЛАВА !!!
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29.05.2022 14:27 Ответить
Слава Героям!
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29.05.2022 14:34 Ответить
Які чорні дні настали ,вбивають українську націю,скільки людей вже вбили.Дуже боляче .Люди кажить всім у кого військові родичи на полігонах щоб вночи не спали всі разом, нехай кажуть своєму командирові що не будуть спати всі разом .Не мають права всіх в казармі тримати разом коли стільки людей вже вбили. Як же боляче.
Вічна пам`ять героям.Низький уклін.
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29.05.2022 14:36 Ответить
Слава нації ! Смерть ворогам !
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29.05.2022 15:06 Ответить
Хто здав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2022 18:06 Ответить
 
 