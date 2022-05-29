Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Дальнобойные гаубицы М777 погрузили в самолет в США.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Пентагона, передает Цензор.НЕТ.
155-мм буксируемые гаубицы M777 погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.
"Гаубицы являются частью усилий США вместе с партнерами и союзниками по НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+63 Чайка Київ
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+57 Elena Zhmariova
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+54 Iyvan Lyan
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Пожалуйста, подождите...
усвідомлює, під коксом , що йому до рівня Петра Олексійовича , не те що далеко , а ніколи не досягти !
Тому воно і біснується , а підігрівають його Беня і кремль !!
Тільки дєрьмаку не кажіть, а то у нього і так рило перекошене, а тут перехнябить удвічі більше.
Что для Украины это "не наша война", что путлер начал войну, потому что его якобы вынудило НАТО или США, что эта война - на самом деле не с Украиной, а с США, - это всё бред бешеной псины с рашистских пропагандонских каналов.
В этой войне рашисты воюют против Украины в стремлении аннексировать Украину, чтобы украинцы больше не могли сами решать свою судьбу и чтобы за них решала немытая р...
И только благодаря США с Великобританией у Украины есть не только мужество воинов, но и хоть сколько-то оружия для борьбы с оккупантом.
рашка начала аннексировать украинские земли, когда никакого "противостояния" с США и в помине не было. Потому настоятельно рекомендую прекратить эту х у й н ю.
ПС: може й HIMARS у подарунок додасте відразу?
була ж бо й пропозиція й можливість її вивезти