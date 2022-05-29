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Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Дальнобойные гаубицы М777 погрузили в самолет в США.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

155-мм буксируемые гаубицы M777 погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.

"Гаубицы являются частью усилий США вместе с партнерами и союзниками по НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон заказал ракеты для ПЗРК Stinger на $624 млн, вместо переданных Украине

Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон 01
Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон 02
Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон 03
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Топ комментарии
+63
Дякємо!
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29.05.2022 14:03
+57
Ленд-лиз уже фактически начался! Безграничная благодарность американскому народу и президенту Байдену, который даже ручку отдал на аукцион в пользу ВСУ!
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29.05.2022 14:14
+54
Кацапы,это вашу смерть загружают!
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29.05.2022 14:11
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Дякємо!
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29.05.2022 14:03 Ответить
Не дочекаєшся.
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29.05.2022 14:10 Ответить
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29.05.2022 14:16 Ответить
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29.05.2022 14:32 Ответить
Для боневтіка , Порох , це як щось червоне для бика , бо шмаркля
усвідомлює, під коксом , що йому до рівня Петра Олексійовича , не те що далеко , а ніколи не досягти !

Тому воно і біснується , а підігрівають його Беня і кремль !!
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29.05.2022 15:08 Ответить
Гаубицы из США - это Байден, а не Зеля. Ты что-то путаешь. А Зеля - это то, что когда США его предупредили о необходимости рыть окопы и сооружать укрепрайоны год назад, начал эти территории разминировать и строить там дороги. Именно поэтому у тебя сейчас оккупирован Юг. Зеля - это просранный Марик и Херсон. Зеля - это Буча. Как ты умудрился Зелю с гаубицами связать - я даже не знаю. Тебя бриты и штаты начали вооружать с ноября месяца вопреки желанию нашего президента, а не благодаря ему.
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29.05.2022 18:56 Ответить
запамятай... поціновувач зелайна! Порох...особистий друг Байдена!! А Зе..прошкутильгавша тимчасова людина у житті відомих та сильних світу цього!!!
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29.05.2022 20:25 Ответить
Зеля - корупційне сьогодення и майбутне України....
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30.05.2022 08:42 Ответить
Кацапы,это вашу смерть загружают!
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29.05.2022 14:11 Ответить
Скоріше на фронт, бо орки сумують без обстрілів.
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29.05.2022 14:14 Ответить
Ленд-лиз уже фактически начался! Безграничная благодарность американскому народу и президенту Байдену, который даже ручку отдал на аукцион в пользу ВСУ!
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29.05.2022 14:14 Ответить
God bless America!

Тільки дєрьмаку не кажіть, а то у нього і так рило перекошене, а тут перехнябить удвічі більше.
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29.05.2022 14:21 Ответить
Навпаки, нехай ще й скрутить.
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29.05.2022 19:00 Ответить
По сути НАТО и было создано ради этого момента непонятно почему так долго тянули. Все это противостояние, почти вековое между рашкой и штатами разрешается к сожалению на территории нашей Украины.
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29.05.2022 14:37 Ответить
Может, хватит уже неосознанно или намеренно повторять рашистскую пропаганду?
Что для Украины это "не наша война", что путлер начал войну, потому что его якобы вынудило НАТО или США, что эта война - на самом деле не с Украиной, а с США, - это всё бред бешеной псины с рашистских пропагандонских каналов.

В этой войне рашисты воюют против Украины в стремлении аннексировать Украину, чтобы украинцы больше не могли сами решать свою судьбу и чтобы за них решала немытая р...
И только благодаря США с Великобританией у Украины есть не только мужество воинов, но и хоть сколько-то оружия для борьбы с оккупантом.

рашка начала аннексировать украинские земли, когда никакого "противостояния" с США и в помине не было. Потому настоятельно рекомендую прекратить эту х у й н ю.
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29.05.2022 15:49 Ответить
НАТО не має ніякого відношення до цієї історії і, як структура, ніяк не допомагає Україні. Взагалі. Військова допомога - це історія окремих країн. Вони можуть бути членами НАТО, але це тут не до цього.
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29.05.2022 17:27 Ответить
Ну почему всякое гав-но называет себя самокритично? Закономерность?
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30.05.2022 08:46 Ответить
Почався другий і крайній рік ленд-лізу, а сам він так і не почався. Як заявили в США ленд-ліз не на часі.
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07.10.2022 14:10 Ответить
Американцям черговий респект!
ПС: може й HIMARS у подарунок додасте відразу?
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29.05.2022 14:14 Ответить
Мабуть, кораблями. Літаками не навозишся.
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29.05.2022 18:54 Ответить
rebjata kotorie gruzjat navernoe v **** tam....
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29.05.2022 14:16 Ответить
Поменше триндіть. А то зовсім військової таємниці не стало.
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29.05.2022 14:16 Ответить
Вот это дело
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29.05.2022 14:17 Ответить
Дякуємо друзям Байденко та Джонсончуку.
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29.05.2022 14:18 Ответить
Джонсонюк.
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29.05.2022 14:45 Ответить
В молодости я любил портвейн "777", теперь я люблю гаубицы. Что поламалось в этом мире?
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29.05.2022 14:23 Ответить
надеюсь что скоро вы снова начнете любить портвейн))
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29.05.2022 14:50 Ответить
Можно на ты, я еще не совсем старик )))
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29.05.2022 15:06 Ответить
мы в молодости уже такое не пили, так что все-таки иду на вы
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29.05.2022 21:33 Ответить
Молодежь.)))
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29.05.2022 21:45 Ответить
Этой осенью моя горилка будет называться М777. Вроде(тьху-3-рази) в этом году груша хороший урожай даст.
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29.05.2022 20:29 Ответить
Єслі что, могу снять пробу
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29.05.2022 21:56 Ответить
Портвейн 777 обычно любили "синяки"...
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29.05.2022 19:13 Ответить
И студенты
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29.05.2022 19:56 Ответить
нононо..ето всенародное пойло пролетариата студентов и интеллігенціі))
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29.05.2022 22:00 Ответить
Да, такой помню!
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29.05.2022 21:52 Ответить
одно другому не мешает
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30.05.2022 11:19 Ответить
та NASAMS для прикриття від ударів з повітря
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29.05.2022 14:28 Ответить
Що такое кацпаня, готовим краденные стиральный машинки, будете свои трусики от коричневых пятен отстирывать.
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29.05.2022 14:40 Ответить
Сдохни руzня!
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29.05.2022 14:41 Ответить
Це добре. Але чекаємо на РСЗВ в першу чергу.
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29.05.2022 14:46 Ответить
Загружають кремлівським оркам сонячний привіт із Каліфорнії... роги їм припікати буде...
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29.05.2022 14:47 Ответить
Три семерки это не марка портвейна здоровья оркам не добавит.
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29.05.2022 15:06 Ответить
Єх... "МРІЇ" ношої не вистачає. Зараз би як нагрузили по саме нехочу!
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29.05.2022 16:31 Ответить
тому, власне, її в Гостомелі й залишили - росіянам
була ж бо й пропозиція й можливість її вивезти
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29.05.2022 19:17 Ответить
аде танки авіація без цього відбити окуповані землі буде ой як важко?
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29.05.2022 16:48 Ответить
Если бы политический руководитель был государственником, а не клоуном, то и Германия уже давно поставляла свои танки.
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29.05.2022 19:09 Ответить
Байден, дорогенький Томагавки треба. Дуже треба. Бо Боневтік вже задовбав з дипломатичним поверненням територій.
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29.05.2022 19:37 Ответить
вопрос к боневтику а не байдену....
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29.05.2022 21:36 Ответить
Мабудь цим світлинам вже кілька тижнів і ці гаубиці, скоріш за все, б'ють ворога. Союзники мають таку звичку повідомляти про поставки зброї коли та вже давно в Україні. Дякуємо їм за допомогу без якої наша перемога була б неможливою.
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29.05.2022 21:18 Ответить
Гаубицы хорошо но недостаточно. Нужны залповые реактивные системы и ракеты средней дальности для подавления кацапской артилерии и отбрасывание кацапских войск . И нужны не завтра а еще вчера.
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29.05.2022 23:24 Ответить
Привіт усім
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30.05.2022 00:21 Ответить
Для Пороха главное было-0 дэтги (танга, баксы, рубели, фунты и прочее) Он помешан на деньгах. Говнюк и тварь
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30.05.2022 04:25 Ответить
А тим часом кацапи підписали угоду за якою вони будуть поставляти таліба паливо та їжу, за що невідомо. Але з урахуванням, що у талібів грошей обмаль, але тих же сам М777 десь 160 шт., Хаммерів більше 20000 і ще багато чого із зброї та обладнання, які не вкладаються в їх тактику війни. Коли США зайшли в Афганістан, то таліби вийшли з міст і кинули важку техніку, лише радянських танків 800 шт. СРСР теж накачував зброєю місцеву прорадянську владу.
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07.10.2022 14:18 Ответить
 
 