Тело замученного гражданского обнаружили под Макаровым в Киевской области, - полиция. ФОТОрепортаж

Около позиций российских войск под Макаровым было найдено тело погибшего мирного жителя.

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

"В лесной зоне Вышгорода полицейские Киевщины обнаружили и осмотрели труп мужчины. По предварительным данным солдаты российской федерации забили мужчину до смерти. Погибший был одет в черное худи, голубую футболку, черные спортивные брюки и черные носки.

Рядом с временными захоронениями следователи обнаружили документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, уроженца Волыни. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.

Полицейские выяснили, что семьи у погибшего нет, он приехал в Киевскую область работать строителем", - говорится в сообщении.

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