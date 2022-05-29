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Тело замученного гражданского обнаружили под Макаровым в Киевской области, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Около позиций российских войск под Макаровым было найдено тело погибшего мирного жителя.

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

"В лесной зоне Вышгорода полицейские Киевщины обнаружили и осмотрели труп мужчины. По предварительным данным солдаты российской федерации забили мужчину до смерти. Погибший был одет в черное худи, голубую футболку, черные спортивные брюки и черные носки.

Рядом с временными захоронениями следователи обнаружили документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, уроженца Волыни. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.

Полицейские выяснили, что семьи у погибшего нет, он приехал в Киевскую область работать строителем", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Под Макаровом найдены захоронения жертв российских оккупантов, среди погибших - гражданин Чехии. ВИДЕО

Тело замученного гражданского обнаружили под Макаровым в Киевской области, - полиция 01
Тело замученного гражданского обнаружили под Макаровым в Киевской области, - полиция 02
Тело замученного гражданского обнаружили под Макаровым в Киевской области, - полиция 03
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Кацапи - це нелюди і криваві вбивці , мародери і кляті гвалтівники , іх потрібно живцем закопувати в землю , але ж бидло знадобиться для обміну на наших !
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29.05.2022 14:49 Ответить
парень сирота с Волыни а там БАНДЕРОВЦЫ нацисты Волынская трагедия каким боком правда к ней кацапы не ясно Х(К)атынь еще присобачалы поэтому парня замордувалы пыталы мучали..что он с Западной просто Украины коренной западенец.. а потом таки убили или умер от болевого шока и полученных травм.... вы уж как хотите -но те твари, что ставив на колени наших людей-сразу стреляли в голову --были как бы гуманней- чем в этом случае -что ли, как бы дико -это не звучало... СОБОЛЕЗНОВАНИЕ!..
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29.05.2022 15:03 Ответить
никакой пощады русским унтерменшам !
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29.05.2022 19:16 Ответить
 
 