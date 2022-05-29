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Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Харьковскую область посетил передовые позиции украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в ​​зоне ответственности подразделений.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды и ценные подарки и пообщался с защитниками Украины.

"Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя!" – сказал президент.

"Харьковщина. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу", - написал Зеленский в твиттере.

Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 01
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 02
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 03
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 04
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 05
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 06
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 07
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 08
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 09
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 10
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 11
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 12
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 13
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 14
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 15
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 16
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 17
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 18
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 19
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 20
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 21
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 22
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 23
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 24

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военным путем мы не можем полностью восстановить нашу территорию, нужна дипломатия, - Зеленский
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Топ комментарии
+62
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29.05.2022 15:23
+57
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29.05.2022 15:45
+39
На "Харківщині" чи "у Харкові"? Бо щось не видно "Блазня" в окопах Чи він вважає "передовими позиціями" загорожу гаражного кооперативу невідомо в якому місці Харкова?
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29.05.2022 15:24
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На презедентских окопах - съёмка кв 95 (сценаристы, режиссёры, операторы).
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29.05.2022 19:02 Ответить
Дивно, чому одним воякам вова вручає нагороду в броніку, а іншим - вже без броніка......
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29.05.2022 18:15 Ответить
ермак вечно будет за ним как тень ходить?
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29.05.2022 18:18 Ответить
Ермак Зелю без своего присмотра никуда не отпускает, он - куратор за Зелей от ФСБ еще с 2019. Оманские договоренности с Патрушевым уже частично выполнили - вода и сухопутный коридор в Крым, отказ от НАТО, нейтральный статус, сдача территории, российские кураторы Ермак,Татаров, Портнов и Демченко продолжают контролировать судебную систему, внешнюю политику, правоохрантиельные и судебные органы.
Только ВСУ Ермак не может контролировать - потому всячески и пытается дискредитировать и убрать главкома Залужного и поставить вредителя типа своего Тарана, убивавшего и розкрадавшего Армию.
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29.05.2022 18:49 Ответить
А квартальних утирков типа лисого, свиноюза для вручения наград там не било? Что ж твои дружки Батькивщину нигде не защищают, у них бронь от призива или как?
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29.05.2022 18:56 Ответить
***** , и шо без лыж?
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29.05.2022 18:58 Ответить
З'їздив на фотосесію.
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29.05.2022 19:28 Ответить
Яке воно убоге
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29.05.2022 20:03 Ответить
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29.05.2022 21:46 Ответить
"...казали, буде долар в Украине по 45, буде хаос, буде вийна, дивитесь НИЧОГО НЕ СТАЛОСЯ..."
ze prophet - YouTube
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29.05.2022 21:49 Ответить
Був на передку, а памперс натягнув на сраку? Хто там поряд, сциклинням чи гівном дуже воняло?
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29.05.2022 21:54 Ответить
А от щоб все це знати, треба самому бути на передку і воювати так, щоб до тебе приїхав президент і вручив тобі нагороду.
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30.05.2022 13:10 Ответить
Перед походом на фронт па мперси не забув натягнути?
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29.05.2022 21:57 Ответить
не пускайте на фронт этого беданосца .
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29.05.2022 21:58 Ответить
Останнє фото мені щось нагадує ...
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29.05.2022 22:00 Ответить
А кто может сказать что это фронт?Подвал на Банковой.Фронт это окопы и обстрелы,посмотрите как корреспонденты ТВ там снимают а не эту фетишь.
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29.05.2022 22:18 Ответить
Рекомендую внимательно всмотреться в последнюю фотографию. Сжатые кулаки и откровенный разговор - это очень полезно для Зелени.
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29.05.2022 22:35 Ответить
Где генерал Марченко? Куда вы его дели? Забоялись, что ли? Правильно, бойтесь народа, оглядывайтесь...
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29.05.2022 23:38 Ответить
Давайте не будем хейтить Зеленского. Понимаю, что идет война и всем трудно. Но из этой ситуации лишняя порция негатива нас не выведет...
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30.05.2022 06:55 Ответить
а вот не надо про лошадей на переправе
речь об ослах, кавалерист ты наш
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30.05.2022 13:24 Ответить
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30.05.2022 08:22 Ответить
Конечно, не будем ругать, а то обидется и убежит. Что будем тогда делать, погибнем! А может погибнем, если не убежит?
Где генерал Марченко? Военный прфессионал помешал?
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30.05.2022 08:27 Ответить
а я чувствую безграничную гордость, что не голосовал за Zешибись
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30.05.2022 13:23 Ответить
В Сєвєродонецьку передові позиції не хоче відвідати.
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30.05.2022 15:48 Ответить
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