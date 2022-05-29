Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Харьковскую область посетил передовые позиции украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в ​​зоне ответственности подразделений.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды и ценные подарки и пообщался с защитниками Украины.

"Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя!" – сказал президент.

"Харьковщина. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу", - написал Зеленский в твиттере.

















































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