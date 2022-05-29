Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче. ФОТОрепортаж

Почти через месяц после освобождения Бучи на тамошнем "кладбище авто" остаются расстрелянные россиянами автомобили и изуродованная военная техника оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сожженные и расстрелянные машины превратились в металлолом.

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