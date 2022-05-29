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Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Почти через месяц после освобождения Бучи на тамошнем "кладбище авто" остаются расстрелянные россиянами автомобили и изуродованная военная техника оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сожженные и расстрелянные машины превратились в металлолом.

Смотрите: С помощью телефонов установлены лица некоторых находившихся на Киевщине оккупантов, - СМИ. ВИДЕО

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Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче 08
Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче 09
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Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче 11
Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче 12
Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче 13
Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче 14
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в'їзд в Ірпінь поруч з кладовищем, також дуже велике звалище спалених автівок, причому складене в кілька поверхів - вражає!!!
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29.05.2022 17:18 Ответить
Ось так потрібно спаювати орків на нашій землі 😠
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29.05.2022 18:09 Ответить
 
 