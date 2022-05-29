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Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Почти через месяц после освобождения Бучи на тамошнем "кладбище авто" остаются расстрелянные россиянами автомобили и изуродованная военная техника оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сожженные и расстрелянные машины превратились в металлолом.
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Борменталь Незабаром
показать весь комментарий29.05.2022 17:18 Ответить Мне нравится 3
Amber
показать весь комментарий29.05.2022 18:09 Ответить Мне нравится 1
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