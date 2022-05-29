В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Украинки провели в центре Вены акцию против массовых изнасилований российскими оккупантами украинских женщин, детей и мужчин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.
Демонстрация проводилась в рамках всемирной акции "Women for Ukraine - женщины для Украины", начатой женщинами в Латвии и Эстонии, ставшие частично обнаженными перед посольством РФ, со связанными за спиной руками и мешками на головах.
Участницы акции в Вене вышли в популярный среди молодежи парк возле Карлплатц в нижнем белье, обляпанном кровью, чтобы привлечь внимание австрийской и мировой общественности к проблеме сексуального насилия на развязанной Россией войне в Украине.
"Этой акцией девушки хотели выразить свою поддержку тем, кто подвергся жестоким преступлениям от рук российских оккупантов, чтобы потерпевшие видели поддержку всего мира и знали, что исполнители страшных преступлений будут наказаны. Зверства российских оккупантов против украинских женщин, детей и мужчин не имеют нравственных границ" , - заявили организаторы по ОО "Unlimited Democracy".
Было отмечено, что прямо сейчас, каждый день, русские солдаты насилуют украинцев с особой жестокостью.
"Оккупанты на Херсонщине изнасиловали девочек 12 и 15 лет, шестимесячного ребенка, а трое малолетних мальчиков умерли в результате полученных травм. Не хватает слов чтобы описать тот ужас, который чувствуют украинцы прямо сейчас. Они боятся за свою жизнь, они борются, но их насилуют, пытают, избивают и убивают", - заявляли участницы акции.
Как сообщалось, в Александровке в Херсонской области российские военные изнасиловали детей - девушек и мальчиков, некоторые из них погибли.
Перехваченные СБУ разговоры российских захватчиков также свидетельствуют о том, что их жены призывают своих мужчин насиловать украинских женщин.
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когда насиловали кацапы чеченок и сириек , Саркози Олланд Макрон и Меркель просто ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА И УШИ , и западные СМИ ПРОМОЛЧАЛИ , бо их молчание оплачивали кацапы
Каким боком АВСТРИЯ которая реально сильно тут помогает нашим, к изнасилованиям??? Это австрийцы до этого довели или Зелёная гнида???
2) масса нарИда по прежнему считает что
Рафикзеля не виноват
И пожелал всем хороших майских праздников с шашлыками.
Мерзавец максимального уровня😡
А сегодня кацапы вывозят наших детей тысячами в Сибирь и другие регионы раши !!
Єдиний вихід запобігти цьому - як що люди чують що на територію заходять кацапи, треба барати саме необхідне, документи грощі і тікати.
До речі що робити у полоні з кацапами які коїли жахливі содомські гвалтування ?
Обливати те місце яким робили злочин керосином, або бензином і підпалювати.
Думаю це буде справедливо.
Всі, хто залишив українців беззбройними та беззахисними перед агресором, всі хто кричав "нема чого хвилюватися", всі, хто кричав "не на часі" про зброю для українців, бо вони буцімто "перестреляють одне одного" - є співучасниками злочинів проти українців,
і суд над вами, якщо не людський, то Божий - буде, і як не над вами, то над вашими дітьми, онуками
Якби тільки в українців була масово дома зброя, автоматична, короткоствольна, гвинтівки, бодай щось, цієї війни, скоріше за все, взагалі не було б. Треба було роздавати людям масово зброю, хоча б стару, якої в нас валом просто, хоча б навіть і з часів Другої Світової. Тим більше, що знали вже точно, що буде війна. І жоден окупант, так просто зі свого танку, чи БТР-у б просто не зміг носа висунути - ні поїсти, ні заправитися, ні до вітру, нікуди.
Коли з кожного куща чи хвіртки тобі в голову може поцілити куля, вони б боялися заходити просто так в будь-яке село чи місто, як це було, до прикладу в Афганістані.