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акция (2401) изнасилование (889) Вена (106)

В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Украинки провели в центре Вены акцию против массовых изнасилований российскими оккупантами украинских женщин, детей и мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Демонстрация проводилась в рамках всемирной акции "Women for Ukraine - женщины для Украины", начатой ​​женщинами в Латвии и Эстонии, ставшие частично обнаженными перед посольством РФ, со связанными за спиной руками и мешками на головах.

Участницы акции в Вене вышли в популярный среди молодежи парк возле Карлплатц в нижнем белье, обляпанном кровью, чтобы привлечь внимание австрийской и мировой общественности к проблеме сексуального насилия на развязанной Россией войне в Украине.

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В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами 01

Также смотрите: "Изнасиловали 8-летнюю девочку и отжали заправку", - оккупанты обсуждают зверства армии РФ в Украине. АУДИО

В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами 02

"Этой акцией девушки хотели выразить свою поддержку тем, кто подвергся жестоким преступлениям от рук российских оккупантов, чтобы потерпевшие видели поддержку всего мира и знали, что исполнители страшных преступлений будут наказаны. Зверства российских оккупантов против украинских женщин, детей и мужчин не имеют нравственных границ" , - заявили организаторы по ОО "Unlimited Democracy".

В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами 03

В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами 04
В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами 05

Было отмечено, что прямо сейчас, каждый день, русские солдаты насилуют украинцев с особой жестокостью.

"Оккупанты на Херсонщине изнасиловали девочек 12 и 15 лет, шестимесячного ребенка, а трое малолетних мальчиков умерли в результате полученных травм. Не хватает слов чтобы описать тот ужас, который чувствуют украинцы прямо сейчас. Они боятся за свою жизнь, они борются, но их насилуют, пытают, избивают и убивают", - заявляли участницы акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Скручу шею, тебя все изнасилуют": 16-летняя девушка рассказала об ужасах российской оккупации на Черниговщине. ВИДЕО

Как сообщалось, в Александровке в Херсонской области российские военные изнасиловали детей - девушек и мальчиков, некоторые из них погибли.

Перехваченные СБУ разговоры российских захватчиков также свидетельствуют о том, что их жены призывают своих мужчин насиловать украинских женщин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
‼️‼️Молодцы девочки !!!

когда насиловали кацапы чеченок и сириек , Саркози Олланд Макрон и Меркель просто ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА И УШИ , и западные СМИ ПРОМОЛЧАЛИ , бо их молчание оплачивали кацапы
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29.05.2022 17:11
+11
Зеленский знал о нападении,но не хотел паники среди населения,по этому поступил просто- эвакуировал свою семью.
И пожелал всем хороших майских праздников с шашлыками.
Мерзавец максимального уровня😡
А сегодня кацапы вывозят наших детей тысячами в Сибирь и другие регионы раши !!
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29.05.2022 17:48
+9
Дехто з Офісу Президента щодо москалів вживає слово "геройський" або щось схоже на слово з таким змістом. Героями можна вважати тільки українських захисників, бо ми вони б'ються за свою землю. А московську орду слід вважати не просто загарбниками, але озброєними злочинцями, мародерами, вбивцями і гвалтівниками. У московської так званої армії немає ні людської, ні офіцерської, ні солдатської чести. Це покидьки. Воювати проти цивільних , дітей, жінок, стариків - це можуть тільки ці нелюди.
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29.05.2022 17:50
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На мацкве подобная акция не могла произойти, потому как их бы изнасиловали в автозаках.
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29.05.2022 17:11 Ответить
‼️‼️Молодцы девочки !!!

когда насиловали кацапы чеченок и сириек , Саркози Олланд Макрон и Меркель просто ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА И УШИ , и западные СМИ ПРОМОЛЧАЛИ , бо их молчание оплачивали кацапы
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29.05.2022 17:11 Ответить
Цікаво,чи врятують Україну від російських фашистів інші країни,чи залишать на повну окупацію?(маю на увазі постачання зброї)?
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29.05.2022 17:12 Ответить
Все залежить від влади України.Яка порушує законодавство України.
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29.05.2022 17:20 Ответить
А на Банковой слабо раком стать?!!

Каким боком АВСТРИЯ которая реально сильно тут помогает нашим, к изнасилованиям??? Это австрийцы до этого довели или Зелёная гнида???
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29.05.2022 17:34 Ответить
1) правительственный квартал вроде бы по прежнему перекрыт

2) масса нарИда по прежнему считает что Рафик зеля не виноват
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29.05.2022 17:38 Ответить
Зеленский знал о нападении,но не хотел паники среди населения,по этому поступил просто- эвакуировал свою семью.
И пожелал всем хороших майских праздников с шашлыками.
Мерзавец максимального уровня😡
А сегодня кацапы вывозят наших детей тысячами в Сибирь и другие регионы раши !!
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29.05.2022 17:48 Ответить
Показова акція, направлена на політиків Європи, бо кацпам до лампочки, кацапські вояки як століттями насилували полонених, так і продовжують це робити як шакали.
Єдиний вихід запобігти цьому - як що люди чують що на територію заходять кацапи, треба барати саме необхідне, документи грощі і тікати.
До речі що робити у полоні з кацапами які коїли жахливі содомські гвалтування ?
Обливати те місце яким робили злочин керосином, або бензином і підпалювати.
Думаю це буде справедливо.
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29.05.2022 17:46 Ответить
звичайно США розповість що таке соддом і гоморра, там видніше.
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29.05.2022 20:36 Ответить
Молодці, дівчата! люди у всіх країнах в шоці від звірств рашистів і тиснуть на своїх політиків, щоб ті припинили підігрувати путлеру.
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29.05.2022 17:49 Ответить
Дехто з Офісу Президента щодо москалів вживає слово "геройський" або щось схоже на слово з таким змістом. Героями можна вважати тільки українських захисників, бо ми вони б'ються за свою землю. А московську орду слід вважати не просто загарбниками, але озброєними злочинцями, мародерами, вбивцями і гвалтівниками. У московської так званої армії немає ні людської, ні офіцерської, ні солдатської чести. Це покидьки. Воювати проти цивільних , дітей, жінок, стариків - це можуть тільки ці нелюди.
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29.05.2022 17:50 Ответить
Так робити цих ублюдків кацапських закликав кремлівський ублюдок і вбивця ху@ ло !
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29.05.2022 17:54 Ответить
Якби в українців була зброя для самозахисту, то касапи не могли б так просто заходити в українські міста та села, та безкарно вбивати українців, катувати, гвалтувати їх.

Всі, хто залишив українців беззбройними та беззахисними перед агресором, всі хто кричав "нема чого хвилюватися", всі, хто кричав "не на часі" про зброю для українців, бо вони буцімто "перестреляють одне одного" - є співучасниками злочинів проти українців,
і суд над вами, якщо не людський, то Божий - буде, і як не над вами, то над вашими дітьми, онуками

Якби тільки в українців була масово дома зброя, автоматична, короткоствольна, гвинтівки, бодай щось, цієї війни, скоріше за все, взагалі не було б. Треба було роздавати людям масово зброю, хоча б стару, якої в нас валом просто, хоча б навіть і з часів Другої Світової. Тим більше, що знали вже точно, що буде війна. І жоден окупант, так просто зі свого танку, чи БТР-у б просто не зміг носа висунути - ні поїсти, ні заправитися, ні до вітру, нікуди.
Коли з кожного куща чи хвіртки тобі в голову може поцілити куля, вони б боялися заходити просто так в будь-яке село чи місто, як це було, до прикладу в Афганістані.
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29.05.2022 19:05 Ответить
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29.05.2022 20:15 Ответить
... прошла акция против массовых изнасилований украинцев Може все таки - українок, а не українців.
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29.05.2022 20:48 Ответить
Рашисти чоловіків також гвалтують та вбивають .
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29.05.2022 23:14 Ответить
Руйнування цнотливості під виглядом боротьби за цнотливість. Метод випасу комах.
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30.05.2022 11:55 Ответить
 
 