В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами. ФОТО

Украинки провели в центре Вены акцию против массовых изнасилований российскими оккупантами украинских женщин, детей и мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Демонстрация проводилась в рамках всемирной акции "Women for Ukraine - женщины для Украины", начатой ​​женщинами в Латвии и Эстонии, ставшие частично обнаженными перед посольством РФ, со связанными за спиной руками и мешками на головах.

Участницы акции в Вене вышли в популярный среди молодежи парк возле Карлплатц в нижнем белье, обляпанном кровью, чтобы привлечь внимание австрийской и мировой общественности к проблеме сексуального насилия на развязанной Россией войне в Украине.

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"Этой акцией девушки хотели выразить свою поддержку тем, кто подвергся жестоким преступлениям от рук российских оккупантов, чтобы потерпевшие видели поддержку всего мира и знали, что исполнители страшных преступлений будут наказаны. Зверства российских оккупантов против украинских женщин, детей и мужчин не имеют нравственных границ" , - заявили организаторы по ОО "Unlimited Democracy".





Было отмечено, что прямо сейчас, каждый день, русские солдаты насилуют украинцев с особой жестокостью.

"Оккупанты на Херсонщине изнасиловали девочек 12 и 15 лет, шестимесячного ребенка, а трое малолетних мальчиков умерли в результате полученных травм. Не хватает слов чтобы описать тот ужас, который чувствуют украинцы прямо сейчас. Они боятся за свою жизнь, они борются, но их насилуют, пытают, избивают и убивают", - заявляли участницы акции.

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Как сообщалось, в Александровке в Херсонской области российские военные изнасиловали детей - девушек и мальчиков, некоторые из них погибли.

Перехваченные СБУ разговоры российских захватчиков также свидетельствуют о том, что их жены призывают своих мужчин насиловать украинских женщин.