За 29 мая на Донетчине убили 3 и ранили 4 гражданских, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В воскресенье вследствие военных действий России на Донетчине погибли 3 мирных жителя, 4 получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко написал в телеграм-канале.
"За 29 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Соледаре. Еще четыре человека в области получили ранения", - отметил Кириленко.
Он напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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показать весь комментарий29.05.2022 20:54 Ответить Мне нравится 0
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