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За 29 мая на Донетчине убили 3 и ранили 4 гражданских, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В воскресенье вследствие военных действий России на Донетчине погибли 3 мирных жителя, 4 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко написал в телеграм-канале.

"За 29 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Соледаре. Еще четыре человека в области получили ранения", - отметил Кириленко.

Он напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также: За 25 мая российские оккупанты в Донецкой области убили 4 мирных жителя, 12 получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За 29 мая на Донетчине убили 3 и ранили 4 гражданских, - ОВА 01
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29.05.2022 20:54 Ответить
 
 