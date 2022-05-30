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Харьков (6510) Азов (697) ССО (380)

В Харькове официально сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

29 мая в Харькове был официально сформирован отряд Сил специальных операций "Азов" Харьков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал Константин Немичев.

Он отметил: "Сегодня в Харькове официально сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков. Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать на Харьковщине и освобождать нашу землю от оккупантов. Командиром подразделения назначен Анатолий Сидоренко".

Читайте также: "Азов" хотят признать в РФ террористической организацией, чтобы судить пленных защитников Мариуполя

В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 01
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 02
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 03
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 04
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 05
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 06
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 07
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 08
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Топ комментарии
+50
Король помер.

не хоронiть живих.

хлопцiв потрiбно звiльняти з Мордору, спасати вiд страшних тортур та смертi.
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30.05.2022 00:03
+42
Бортовий авіатехнік вертольота Мі-8 пошуково-рятувальної служби Дмитро Бурлаков вижив після аварії його машини, збитої ворожою ракетою під Маріуполем.

Вертоліт зазнав аварії 5 квітня під час виконання евакуаційного рейсу за пораненими з іншого раніше збитого вертольота, пише Ізмаїл.city.

За словами Дмитра, він уже встиг наблизитися до точки евакуації, звідки було видно дим від вертольота, складу якого була потрібна допомога. Однак у цей момент у машину потрапила ракета із переносного зенітного ракетного комплексу російських окупантів.

Перші дні Дмитро значився у списках загиблих. Пізніше стало відомо, що він живий, проте отримав переломи та проходить лікування у шпиталі в Криму, оскільки потрапив у полон.

Напередодні Великодня сім'ю льотчика сповістили, що його вдалося обміняти на російського військового. Після визволення з полону Дмитро деякий час перебував у Запоріжжі, потім його відправили на лікування до Львова. Проте після того, як лікарі столичної болгарської лікарні імені Пирогова зголосилися надати українському героєві необхідну медичну допомогу, льотчика перевезли до Софії.

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30.05.2022 00:13
+40
AZOV Akbar!
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30.05.2022 00:01
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Король помер.
Хай живе король !

Азов в полоні.
Азов живий, Азов воює !
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30.05.2022 00:00 Ответить
Король помер.

не хоронiть живих.

хлопцiв потрiбно звiльняти з Мордору, спасати вiд страшних тортур та смертi.
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30.05.2022 00:03 Ответить
формула
"Король помер
Хай живе король!"
означає вічність королівської влади
ще раз:

Азов в полоні.
Азов безсмертний!
Азов воює !
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30.05.2022 00:37 Ответить
на місце полонених азовців прийшли :
Азов Київ
Азов Харків
АзовЗапоріжжя
Азов ССО
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30.05.2022 00:55 Ответить
AZOV Akbar!
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30.05.2022 00:01 Ответить
У,який пропагандончик. Як намагається натякнути на фащиздов. Іди получи ще один серебряник.
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30.05.2022 09:11 Ответить
Чувак, не напрягайся.
В Мариуполе было только одно из подразделений полка Азов.

Азова еще очень много по всей Украине. И с каждым днем его становиться всё больше.

Пиши про свои "исторические аналогии" где-нибудь в Однокласниках. Там тебя оценят. Лайки получишь...
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30.05.2022 09:44 Ответить
ну можно и так...дразнить жыдоугрофиннобурятских фашистов..
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30.05.2022 00:05 Ответить
Тому що , це загін Сил спеціальних операцій ,, Азов "
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30.05.2022 00:13 Ответить
Молодцi! Браво Азовцам!
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30.05.2022 00:07 Ответить
Які красиві у них "іграшки" Це ж треба бути такими недалекими каZZапорками, аби налаштувати проти себе колись одне з найватніших міст, зробивши їх бандерівцями!
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30.05.2022 00:08 Ответить
"Азов - Сталь!"
Це не про залізо - це про людей!
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30.05.2022 00:11 Ответить
Доречі, це ж з Харкова пішло - хутін - Хууййло, ла-ла-ла-ла-ла
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30.05.2022 00:12 Ответить
"Сьогодні у Харкові офіційно сформовано підрозділ ССО "АЗОВ" Харків."
Якби я таку новину почув три роки тому, я б сказав,що це щось неймовірне.
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30.05.2022 00:12 Ответить
Бортовий авіатехнік вертольота Мі-8 пошуково-рятувальної служби Дмитро Бурлаков вижив після аварії його машини, збитої ворожою ракетою під Маріуполем.

Вертоліт зазнав аварії 5 квітня під час виконання евакуаційного рейсу за пораненими з іншого раніше збитого вертольота, пише Ізмаїл.city.

За словами Дмитра, він уже встиг наблизитися до точки евакуації, звідки було видно дим від вертольота, складу якого була потрібна допомога. Однак у цей момент у машину потрапила ракета із переносного зенітного ракетного комплексу російських окупантів.

Перші дні Дмитро значився у списках загиблих. Пізніше стало відомо, що він живий, проте отримав переломи та проходить лікування у шпиталі в Криму, оскільки потрапив у полон.

Напередодні Великодня сім'ю льотчика сповістили, що його вдалося обміняти на російського військового. Після визволення з полону Дмитро деякий час перебував у Запоріжжі, потім його відправили на лікування до Львова. Проте після того, як лікарі столичної болгарської лікарні імені Пирогова зголосилися надати українському героєві необхідну медичну допомогу, льотчика перевезли до Софії.

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30.05.2022 00:13 Ответить
Здоровья тобі, Герою!
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30.05.2022 01:12 Ответить
пусть работают как "Кракен"...
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30.05.2022 00:14 Ответить
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30.05.2022 00:23 Ответить
русский,ты тут за пару срубликов, или из любви к фюреру?
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30.05.2022 01:08 Ответить
Шоо? Опяять!?
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30.05.2022 06:13 Ответить
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30.05.2022 09:00 Ответить
Неплохой было бы провести всемирный флешмоб - Я Азов в поддержку наших пленных бойцов.
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30.05.2022 00:25 Ответить
Азов Харків , господи твої шляхи не сповідні 🙏🏼
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30.05.2022 00:40 Ответить
Азов не тільки кістка в горлі оркам,а також оп,бо запитають і про Маріуполь і про мости. Будь ласка, не приписувати заслуги Азова Білецькому. Він був колись,а не тепер. Тримайтесь і бережіть Україну
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30.05.2022 00:43 Ответить
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30.05.2022 00:48 Ответить
Довийобувалися дебіли расєянські, що тепер справді їх за кожним рогом Азов чекатиме
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30.05.2022 00:50 Ответить
ССО? Отряд мстителей. Я так и знал, что "Азов" будет мстить кацапам за братьев.
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30.05.2022 01:28 Ответить
Слава мужнім воїнам АЗОВу!
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30.05.2022 02:39 Ответить
Не а кто совневайся,орки в телах Украинской власти думали что сольют Азов и все устроится аха,,,, а фуёв как дров вам
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30.05.2022 03:45 Ответить
надо переименовать все ВСУ в "Азов", чтобы всем было понятно, что это за война, и что оркам от неё ждать и к чему готовиться
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30.05.2022 05:49 Ответить
,,Азов" был, есть и будет!
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30.05.2022 06:22 Ответить
Не дарма ж руссофашисти використовують лiтери на своiй мерзеннiй техницi >"V, Z, O, A," що складаеться AZOV. Це у них така прихована ненависть i помста полку Азов. Та i недалек той час, коли буде дивiзiя "Азов"
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30.05.2022 06:25 Ответить
Азов был создан 5 мая 2014 года...кто тогда был президент?праильно ...Виктор индюкович...Порошенко принял присягу аж 8 июня 2014 г....
Сбежавший донецкий хряк специально навредил путлеру и его банде нацистов...
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30.05.2022 06:51 Ответить
Страшний сон кацапорилих Мучтеся, тварюки! Скоро Азов буде скрізь. Наступний - Азов Чорнобаївка (Сили Неймовірного Терпіння)
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30.05.2022 06:53 Ответить
Азов - це назавжди! Як - Україна! ✌👍👊
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30.05.2022 06:56 Ответить
Азов >>cтрашный сон руссофашистов!
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30.05.2022 07:44 Ответить
"Кракен" Азов - добивайте орків на Харківщині!!! Потім - Бєлгарад, Калуга, Мацква...
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30.05.2022 07:53 Ответить
Быстренько сотворили новый Азов, чтобы тот, сданный, забыть?
Не, пленные, вам ночами будут сниться, граждане предатели!
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30.05.2022 09:17 Ответить
Який новий ? То інший підрозділ НГУ. Крім того, вони "свій прапор" не втратили. Крім того, у Маріуполі були не усі підрозділи Азов.
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30.05.2022 14:22 Ответить
ССО ... Нащо обличчя показують ??
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30.05.2022 14:19 Ответить
Бо НацГвардія це війська МВС, а мєнти у нас не проходять як спецпризначенці ЗСУ.
Хоча можна було і заретушувати.
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30.05.2022 15:44 Ответить
Гарні гвинтівки, закалупали ці калаши.
НацГвардія краще б підпорядковувалась ЗСУ, а не різним Рюкзакевичам, Монастирським
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30.05.2022 15:42 Ответить
 
 