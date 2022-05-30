К марафону "Save Ukraine" присоединилась Вена. ФОТО

На центральной площади Вены Гельденплатц ("Площадь героев") прошел пересмотр второго международного благотворительного телемарафона Save Ukraine – StopWar.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Перед началом пересмотра на Площади героев прошла акция в поддержку Украины и ее европейского пути, в которой приняли участие, среди других, украинские и австрийские политики.

"То, что мы объединяемся и выражаем нашу общую позицию, это также признак того, что мы верим в наше свободное будущее. И это будущее однозначно связано с Евросоюзом", - отметил в своем выступлении посол Украины в Австрии Василий Химинец.

Он призвал проживающих в Вене украинцев активнее взаимодействовать со знакомыми австрийцами и убеждать их в необходимости повышения поддержки членства в Украине в ЕС. "Вместе мы сможем также внести важный вклад в то, чтобы европейские политики меньше думали и больше действовали – действовали быстро и эффективно, и, конечно, в интересах Украины, но также в интересах Европы. Ведь свобода Европы сейчас защищается в Украине. Эту свободу защищают наши соотечественники, Вооруженные Силы Украины", - отметил посол.

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Специально для просмотра телемарафона на Гельденплатц был установлен экран, на котором транслировался проект. В ходе телемарафона также было прямое включение с Площади героев, где присутствовавшие держали в руках плакаты с надписью "Северодонецк".

С приветственным словом, в частности, выступила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая находилась с визитом в австрийской столице. "Северодонецк – город-побратим Вены, столицы свободной и демократической Европы. И сегодня мы здесь, чтобы призвать лидеров ваших стран быть храбрыми – быть храбрыми, как украинцы. Пожалуйста, поддержите свободу и демократию, примите Украину в Евросоюз, поддержите Украину, усильте ЕС!", - заявила Стефанишина.

Участие в митинге и включении в Вене также принял член Национального совета Австрии от партии Neos Гельмут Брандштеттер, заверивший в продолжении солидарности Австрии с украинским народом. Австрийский депутат также поблагодарил украинцев за то, что они сейчас защищают и Европу от военного преступника путина. "Вы защищаете сейчас Европу. Вы защищаете Европу от ужасного разжигателя войны, военного преступника путина. Спасибо вам за это! Желаю вам мира и надеюсь, что Украина как можно скорее получит статус кандидата в ЕС. Мы – европейская семья, и мы хотим строить свободную и объединенную Европу", - заявил Брандштеттер.

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