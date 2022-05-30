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Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, убиты двое горожан, пять ранены.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города.

"Тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили к медицинской помощи и уже находятся в больницах Донетчины", - сообщил Гайдай.

Как информирует глава региона, за 29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – три, в Нырковом, Николаевке, Викторовке – по два.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай. ФОТО

Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, - Гайдай 01
Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, - Гайдай 02
Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, - Гайдай 03
Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, - Гайдай 04
Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, - Гайдай 05

Глава Луганщины также сообщил, что россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

За минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".
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Топ комментарии
+25
Ріднесенькі наші Воїни !
Тримайтеся і бийте цю наволоч !
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30.05.2022 08:34
+9
Ну что бы не сглазить, так сказать, но по ходу кацапский "бобик" уже сдыхает
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30.05.2022 08:19
+9
Смердит псиной кацапской. Убрать.
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30.05.2022 08:24
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Не подскажете, какая у Гайдая зарплата? Постит одни и те же фотографии третий день...
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30.05.2022 08:18 Ответить
Ну что бы не сглазить, так сказать, но по ходу кацапский "бобик" уже сдыхает
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30.05.2022 08:19 Ответить
Арестович, ти?
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30.05.2022 08:58 Ответить
Смердит псиной кацапской. Убрать.
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30.05.2022 08:24 Ответить
Коротко

Ты безнадёжен))
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30.05.2022 08:28 Ответить
это ж каким надо быть гением что бы не выехать из города в котором начинаются боевые действия, а потом попадать в сводки погибших гражданских
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30.05.2022 08:25 Ответить
особливо це стосується присутності дітей в зоні бойових дій!
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30.05.2022 08:38 Ответить
Не все в состоянии это сделать. Люди фактически нищие. На все нужно деньги.
Я знаю, сколько обходится "переселение".
Да и стариков не всегда можно уговорить. Ему уехать, бросит сад, тощо, равноценно потери жизни!
Ситуации разные бывают, не надо обобщать!
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30.05.2022 10:11 Ответить
Ну это умничают пока сами не столкнуться , у нас знаю не одного который хотел выехать но уже просто не имели налички , что бы даже заплатить водителю за место в верещучкиных бесплатных эвакуационных автобусах
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30.05.2022 10:50 Ответить
ага, а своим ходом не получается, потому что "ситуацию с бензином мы обязательно решим к концу мая". И вот наступает момент, когда выезжать - это уже даже бóльший риск, чем запереться дома в подвале...

А все потому, что "россия не нападьот, захід нагнітає"...
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30.05.2022 11:18 Ответить
вы сами самое главное - люди не будут лезть в автобус который обстреливают рашисты.
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30.05.2022 13:16 Ответить
Ну посмотри как рвут гармошки от радости сейчас, когда часть города захвачена - вот тебе и ответ. Они жрали украинскую гуманитарку в ожидании прихода рашистов.
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30.05.2022 13:28 Ответить
Иногда с горечью думаю - А Украине и украинцам это надо гибнуть за этих проруZZких свиней! С самого начала ров на 1 км и жб стену 100 м в высоту и все под напряжение!
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30.05.2022 13:57 Ответить
Ріднесенькі наші Воїни !
Тримайтеся і бийте цю наволоч !
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30.05.2022 08:34 Ответить
Генерал Дмитро Марченко,позивний "Марчелло" учора дав інтерв'ю телеканалу Еспресо ...досить цікава розмова...
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30.05.2022 08:45 Ответить
Но благодаря "єдиним новинам" основная масса населения видит только скабейчук и зелебобика
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30.05.2022 08:57 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть і дапомагайте нашим захисникам
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30.05.2022 10:15 Ответить
Господи! Допоможи захисникам нашим!
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30.05.2022 12:15 Ответить
 
 