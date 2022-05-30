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Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ранним утром в понедельник, 30 мая, в центре временно оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Мелитополь".

По информации СМИ, взрыв прогремел в 7:50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

"По предварительным данным взорвалось в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что сработали диверсанты. В настоящее время в центре города мелитопольцы наблюдают клубы черного дыма", - говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие и кого или что конкретно взорвали – пока не сообщается.

По уточненным данным, взрыв произошел за кафе "Шторм" между центральной площадью и ТЦ Квартал Балицкого.

Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, есть пострадавшие 01

Читайте: Жители оккупированного Мелитополя снова вышли на митинг

Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, есть пострадавшие 02

Позже сообщили, что в городе огородили центральную площадь, инцидент изрядно напугал российских оккупантов.

По информации местных жителей, в городе воют сирены, на улицах ездит военная техника. На центральной площади, окруженной оккупантами, в ДК Шевченко расположена "военно-гражданская администрация" российских войск и коллаборантов.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, что на носилках несут раненую в результате взрыва. Предварительно известно, что пострадала Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата псевдогубернатора Евгения Балицкого. По неподтвержденной информации, ранения получили две женщины и молодой мужчина.

Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, есть пострадавшие 03

Росгвардия и "полицейские" изучают пакет на тротуаре.

Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, есть пострадавшие 04
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Топ комментарии
+32
У чому погана. Там такіх колаборантів три гривні жменька, знайшли б нового. Мета акції психологічний тиск і деморалізація. Побільше б таких бавовн.
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30.05.2022 09:53
+25
Не диверсанты а партизаны. Диверсанты работают на вражеской территории а не на окупированной
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30.05.2022 09:58
+15
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30.05.2022 09:48
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ранение получила Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата фейкового губернатора и предателя Украины Евгения Балицкого.

По предварительным данным, сам Евгений Балицкий выжил...(

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30.05.2022 09:46 Ответить
очень плохая новость....
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30.05.2022 09:47 Ответить
У чому погана. Там такіх колаборантів три гривні жменька, знайшли б нового. Мета акції психологічний тиск і деморалізація. Побільше б таких бавовн.
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30.05.2022 09:53 Ответить
Вижив то може і вижив, але буде боятися жити далі
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30.05.2022 10:05 Ответить
... из ума.
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30.05.2022 12:13 Ответить
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30.05.2022 09:48 Ответить
Выжил, но будет теперь пожизненным овощем на капельнице...
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30.05.2022 09:48 Ответить
"Мученик" за идею "русскава мира"!
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30.05.2022 09:48 Ответить
шахід. пут"н їм всім рай обіцяв, з гуріями та "мальчіками в трусіках"
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30.05.2022 12:30 Ответить
Не диверсанты а партизаны. Диверсанты работают на вражеской территории а не на окупированной
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30.05.2022 09:58 Ответить
Ну це тіпа цензор.нет дослівно цитує повідомлення російського "РІА Мелітополь". В даному випадку інфа подана коректно.
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30.05.2022 10:17 Ответить
они уже ТЦ своими именами называют???
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30.05.2022 10:03 Ответить
Это всеукраинская сеть. и ей более 10 лет.
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30.05.2022 10:09 Ответить
Уже своим победобесием засрали дома в Мелитополе
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30.05.2022 10:10 Ответить
Шановна команда Цензору! Будьте уважні, які фото ви постите.

Краще зовсім без фото, ніж такі пропагандонські від RIA(!!), з якимись (нафотошопленими?) плакатами з забороненою в Україні нацистскою символікою.
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30.05.2022 10:15 Ответить
Вчіться в УП,як подавати те ж саме фото:
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/30/7349389/
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30.05.2022 10:18 Ответить
Добре,шкода що жива потвора. Але налякана!
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30.05.2022 11:33 Ответить
може й добре .Оккупантів (та колаборантів) треба не вбивати,а калічити .Щоб воювати вже не могли ніколи ,а на шиї у Собєса нехай усе життя висять .
Та й лікування ДОРОГЕ
так і тут - не вбили а НАЛЯКАЛИ добряче - щоб вже ніколи
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30.05.2022 16:53 Ответить
"Полицейские" изучают гигиенический пакет, выпавший из племянницы коллаборанта.
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30.05.2022 12:15 Ответить
 
 