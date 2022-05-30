27 гражданских объектов разрушены на Донетчине в результате обстрела оккупантами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате обстрела российскими оккупантами за прошедшие сутки в Донецкой области разрушены 27 гражданских объектов.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Российские войска нанесли удары по населенным пунктам – Бахмут, Торецк, Авдеевка, Соледар, Николаевка, Нью-Йорк, Нетайлово, Татьяновка.

Также оккупанты обстреляли Донетчину из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия.

Разрушения получили 27 гражданских объектов, среди которых 21 жилой дом, коксохимический завод, торговый центр, электроподстанция, водопровод и т.д.

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