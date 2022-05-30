Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция. ФОТО

В течение 28 - 29 мая войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под обстрелами врага находились областной центр и населенные пункты: Новый Буг, Березнеговатое, Шевченково, Заселье, Любомировка, Мураховка и Прибыш.

Повреждения и разрушения получили 15 объектов гражданской инфраструктуры, из них: многоэтажки, частные жилые дома, гаражи, аптеки и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие.

Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии по мирному населению и помогают потерпевшим.

Все собранные материалы присоединяются к уголовным производствам, начатым по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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