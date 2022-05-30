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Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В течение 28 - 29 мая войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под обстрелами врага находились областной центр и населенные пункты: Новый Буг, Березнеговатое, Шевченково, Заселье, Любомировка, Мураховка и Прибыш.

Повреждения и разрушения получили 15 объектов гражданской инфраструктуры, из них: многоэтажки, частные жилые дома, гаражи, аптеки и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие.

Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии по мирному населению и помогают потерпевшим.

Все собранные материалы присоединяются к уголовным производствам, начатым по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Российские оккупанты обстреляли Новый Буг на Николаевщине - центр города значительно разрушен

Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 01
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 02
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 03
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 04
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 05
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 06
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Топ комментарии
+5
Куда дели Генерала Марченко, который удачно защищал Николаев, или чересчур удачно?
Верните немедленно, иначе это будет рассматриваться, как вредительство, как сдача Юга.
Не знаю, как весь народ, но Николаев точно не простит, нам нужен боевой генерал , а не
сказочник Ким. Арестовича тоже себе оставьте для сказок своим детям на ночь.
Народ требует вернуть генерала!!!! Падёт Николаев - падёт Одесса! Господи, ну вы в школе хоть учились?
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30.05.2022 12:08
+4
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30.05.2022 11:27
+4
Верните генерала Марченко, он потом представит все анализы и поклянётся на верность.
Сейчас он нужен в Николаеве! Включите уже мозги. Юг в опасности!
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30.05.2022 12:16
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Н.п. Пришиб, Миколаївська область.
Не Прибиш, а Пришиб!
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30.05.2022 11:09 Ответить
Киевскую область освободили, а Херсонскую не спешат
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30.05.2022 11:10 Ответить
вы можете поучаствовать..., впереди, на боевом коне...
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30.05.2022 11:12 Ответить
в киевской москальня сама сбежала. а в херсонской надо реально воевать
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30.05.2022 11:45 Ответить
а дохлые кацапы в Киевской области откуда взялись, раз они сами сбежали?
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30.05.2022 11:57 Ответить
Та ты шо? А то что её тут нарезали как колбасу ты не знаешь?
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30.05.2022 11:58 Ответить
Забезпечують коридор для уйла.
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30.05.2022 11:14 Ответить
Почему же так долго тянут с освобождением Юга!!
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30.05.2022 11:18 Ответить
Ждут вас в первых рядах
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30.05.2022 11:23 Ответить
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30.05.2022 11:27 Ответить
А де Кім,з казками діда Панаса??)))
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30.05.2022 11:28 Ответить
Куда дели Генерала Марченко, который удачно защищал Николаев, или чересчур удачно?
Верните немедленно, иначе это будет рассматриваться, как вредительство, как сдача Юга.
Не знаю, как весь народ, но Николаев точно не простит, нам нужен боевой генерал , а не
сказочник Ким. Арестовича тоже себе оставьте для сказок своим детям на ночь.
Народ требует вернуть генерала!!!! Падёт Николаев - падёт Одесса! Господи, ну вы в школе хоть учились?
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30.05.2022 12:08 Ответить
Верните генерала Марченко, он потом представит все анализы и поклянётся на верность.
Сейчас он нужен в Николаеве! Включите уже мозги. Юг в опасности!
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30.05.2022 12:16 Ответить
Марченко мабудь того і усунули,бо звільнення Херсона "не на часі"
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30.05.2022 22:04 Ответить
ТАК А КОЛИ МОСКВІ ВСІМ СВІТОМ ВДАРИМ !!!???
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31.05.2022 03:28 Ответить
НА МИКОЛАЯ !?)
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31.05.2022 03:29 Ответить
 
 