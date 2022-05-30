Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В течение 28 - 29 мая войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, под обстрелами врага находились областной центр и населенные пункты: Новый Буг, Березнеговатое, Шевченково, Заселье, Любомировка, Мураховка и Прибыш.
Повреждения и разрушения получили 15 объектов гражданской инфраструктуры, из них: многоэтажки, частные жилые дома, гаражи, аптеки и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие.
Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии по мирному населению и помогают потерпевшим.
Все собранные материалы присоединяются к уголовным производствам, начатым по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Не Прибиш, а Пришиб!
Верните немедленно, иначе это будет рассматриваться, как вредительство, как сдача Юга.
Не знаю, как весь народ, но Николаев точно не простит, нам нужен боевой генерал , а не
сказочник Ким. Арестовича тоже себе оставьте для сказок своим детям на ночь.
Народ требует вернуть генерала!!!! Падёт Николаев - падёт Одесса! Господи, ну вы в школе хоть учились?
Сейчас он нужен в Николаеве! Включите уже мозги. Юг в опасности!