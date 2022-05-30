За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в Харьковской области вспыхнуло 6 пожаров, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 18 оперативных выездов, из которых 8 на ликвидацию пожаров, в том числе 6 пожаров, вызванных обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковском (4), Чугуевском (1) и Изюмском (1) районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, газовый трубопровод и т.д.", - говорится в сообщении.

В частности, 29 мая, около 19:00, оккупанты обстреляли Циркуновскую гроимаду Харьковского района, в результате чего вспыхнул частный дом, гараж и автомобиль на площади 450 кв. м.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 99 вражеских боеприпасов.





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