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Направлено в суд первое дело об изнасиловании во время войны. Обвиняемый – военнослужащий РФ Романов, – Венедиктова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Направлено в суд первое дело об изнасиловании во время войны.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за убийство гражданского мужа и сексуальное насилие над его супругой будут судить Михаила Романова – военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ВС РФ.

Направлено в суд первое дело об изнасиловании во время войны. Обвиняемый – военнослужащий РФ Романов, – Венедиктова 01

"Киевская областная прокуратура и СБУ в рамках расследования этого позорного военного преступления установили, что в марте во время оккупации Броварского района изверг ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина. Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом, сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом", - пишет Венедиктова.

"Даже, несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не избежит справедливого суда и ответственности перед законом", - резюмирует она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Военные РФ совершают массовые зверства даже на территории России, - перехват СБУ. АУДИО
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Топ комментарии
+17
Бенядіктова,а що відносно Чонгара,проє.алі і все??))
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30.05.2022 11:34
+11
Відрізати яйця, запихнути в ротяку і підвісити за ноги - давня європейська традиція. І марусі відправити на "пошту".
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30.05.2022 11:38
+8
В інтернеті ширили інфу що начебто його вже замочили.
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30.05.2022 11:34
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В інтернеті ширили інфу що начебто його вже замочили.
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30.05.2022 11:34 Ответить
Бенядіктова,а що відносно Чонгара,проє.алі і все??))
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30.05.2022 11:34 Ответить
а то дрібничка.
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30.05.2022 11:36 Ответить
Не на часі.
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30.05.2022 11:37 Ответить
Відрізати яйця, запихнути в ротяку і підвісити за ноги - давня європейська традиція. І марусі відправити на "пошту".
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30.05.2022 11:38 Ответить
і отримає вона десять кавалків фублєй😅
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30.05.2022 11:51 Ответить
Гнида! Поймать, кастрировать и повесить вверх ногами!🤬
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30.05.2022 11:39 Ответить
На палю,хай отримає шалене сексуальне задоволення!!
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30.05.2022 11:56 Ответить
Скоріше за все ні. Так як і бучанських
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30.05.2022 11:47 Ответить
Створюйте структуру, яка виконає вирок.
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30.05.2022 11:46 Ответить
Така структура вже є - квартал 95
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30.05.2022 11:48 Ответить
Зашутит его досмерти?
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30.05.2022 11:54 Ответить
Пропонував це зробити ще у 2014році,мене обізвали мань'яком,та звільнили зі служби.
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30.05.2022 12:07 Ответить
В чем смысл изобретать заново колесо?
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30.05.2022 12:11 Ответить
А може він вже дохлий? Господь все бачить...
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30.05.2022 11:56 Ответить
Судить надо в любом случае, принципиально, даже заочно или посмертно.
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30.05.2022 12:07 Ответить
***** ця бутафорія?
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30.05.2022 12:48 Ответить
 
 